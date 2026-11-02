Paris Saint-Germain'den ders alsın: Atletico Madrid'in eski yıldızı Flick'in Barcelona'daki yaklaşımını eleştirdi

Barcelona, geçtiğimiz cumartesi "Camp Nou" stadında Deportivo Alavés'i 6-1 mağlup ederek galibiyet yoluna geri döndü ve her alanda sergilediği olağanüstü bir performansla Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı iki yenilgiyi geride bıraktı.

Katalan ekibinin bu onuncu galibiyeti, özellikle teknik direktör Hansi Flick'in Rodri Hernández, Gavi ve Alejandro Balde dahil olmak üzere bazı oyuncuları yönetme biçimiyle ilgili olarak geniş bir ilgi uyandırdı.

Örneğin eski Manchester City oyuncusu maçın tamamında görev alırken, Gavi hiç sahaya çıkmadı; Barcelona'nın Aston Villa ile karşılaşmaya, ardından hafta sonu Atlético Madrid'e karşı oynayacağı maça hazırlandığı, zorluklarla dolu bir haftada dikkat çekici bir gelişme bu.

Paris Saint-Germain karşısındaki maçta ise Alman teknik direktör Rodri'yi dinlendirmeyi tercih etti; bu taktiksel karar, Katalan kulübünün geniş bir taraftar kitlesi tarafından iyi karşılanmadı.

Flick'in "Blaugrana" kadrosuyla izlediği yaklaşım, "Movistar Plus" platformundaki bir spor programında tartışmanın merkezi oldu; eski Atlético Madrid oyuncusu Mario Suárez burada görüşlerini aktardı.

Suárez, "Sport" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Örneğin Rodri'nin Alavés karşısında neden 90 dakikanın tamamını oynadığını, Paris Saint-Germain karşısında ise neden o kadar süre sahada kalmadığını anlamıyorum; şimdi de onu Villarreal ve Atlético Madrid maçlarında dinlenirken görüyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Pedri ve Rodri'nin 1000 dakika oynama sınırına yaklaştığını, Lamine'in ise bu rakamı çoktan aştığını fark ettim. İki ya da üç gol önde olduğunuz beşten fazla maç oynadığınızda, bu fırsatı oyuncularınızı dinlendirmek için kullanabilirsiniz."

Suárez, özellikle maç sonuçları zaten belli olduğunda oyunculara dinlenme süreleri tanımanın gerekli olduğunu açıkça savunuyor; nitekim şöyle diyor: "Sonuçta bir oyuncu nisan ya da mayıs ayına 500 veya 600 dakika daha az süre oynamış olarak geldiğinde, bu belirgin bir fark yaratıyor."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu etki, Fransa Ligi müsabakaları boyunca oyuncularının oynadığı dakikaları yöneterek temel yıldızlarının en üst hazırlık seviyesine ulaşmasını güvence altına alan Paris Saint-Germain gibi bir takımla karşılaşıldığında açıkça ortaya çıkıyor."