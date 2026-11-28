Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao, İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso'nun planlarında büyük ölçüde yer almamaya devam ediyor. Bu durum, genç oyuncuyu transfer piyasasına taşıyabilir.

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Haber, Fichajes sitesinden geldi: Paris Saint-Germain, önümüzdeki ara transfer döneminde Estevao'yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Gazeteci Niccolò Schira'nın aktardığına göre Paris ekibi, ara transfer döneminde Estevao'yu transfer etme konusundaki ilgisini yeniledi.

Ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle bu sezonun sonuna kadar forma giyemeyebilecek Khvicha Kvaratskhelia ve Doué'nin sakatlıklarının ardından Fransız kulübü, hücum hattına destek olacak bir oyuncu için ara transfer dönemine başvurabilir. Estevao da masadaki en dikkat çekici isimlerden biri olarak görülüyor.

Chelsea'nin Stamford Bridge'de Leeds United'a 1-4'lük farkla ağır bir şekilde kaybettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Estevao, Nottingham Forest karşılaşmasında ise hiç süre almadı.

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Oldukça kötü bir dönemden geçen Xabi Alonso'nun takımı yeni bir yenilgi daha aldı. Bu sonuç teknik direktörü zor bir duruma soktu, ancak haberlere göre Chelsea yönetiminin ona olan güveni sürüyor.

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Estevao'ya dönecek olursak, oyuncunun Chelsea'deki rolü hâlâ son derece sınırlı. Bu sezonun başından bu yana 11 maçta forma giyen genç oyuncu, toplamda 350 dakikayı biraz aşan bir süre sahada kaldı ve ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Son milli arada Brezilya Milli Takımı'nda daha fazla şans bulan Estevao, iki maça da ilk 11'de başladı ve Singapur karşısında bir gol atıp iki asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

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Paris Saint-Germain girişimlerini yoğunlaştırıyor

Bu durum değişmezse Brezilyalı oyuncu, ara transfer döneminde ayrılması en muhtemel isimlerden biri olabilir.

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Chelsea yöneticilerinin kendisine güveni sürse de az forma şansı bulması, oyuncuyu ayrılık talep etmeye itebilir. Üstelik önümüzdeki ocak ayında onu transfer etmeye kararlı bir kulüp de bulunuyor.

Chelsea'yi Estevao'dan vazgeçmeye ikna etmek için oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulübün öncelikle çok büyük bir mali teklif sunması gerekecek.

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Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2033'e kadar sürüyor. Hatta Londra ekibi, maaşını artırarak sözleşmeyi bir sezon daha uzatmayı değerlendiriyor.

Dolayısıyla Estevao'nun ayrılığı ancak oyuncunun kendisi takımdan ayrılmak istemesi ve piyasadaki olağan değerin üzerinde, olağanüstü bir mali teklifin gelmesi halinde mümkün olabilir. Bu da büyük bir harcama gerektirecek transferin kapısını aralayabilir.

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Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, ocak ayında bir transfer yapılması durumunda kulübün yalnızca 6 aylığına zorunluluktan bir oyuncu almayacağını daha önce açıklamıştı.

Bu nedenle Paris Saint-Germain kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasına girmeye karar verirse, tüm işaretler seçilecek oyuncunun sonrasında da takımda kalabilecek ve ilk 11'de yer almak için mücadele edebilecek bir isim olacağına işaret ediyor. Bu özellikler de Estevao'da bulunuyor.