Paris Saint-Germain - Bayern Münih: Yüksek tempolu oyun anlayışlarının çatışması nefes kesici bir maç ortaya çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Avrupa’nın en iyi iki takımı karşı karşıya geldi; sergilenen kalite, taktiksel derinlik ve eğlence değeri sayesinde büyük beğeni toplayan nefes kesici bir karşılaşma yaşandı. Futbolseverler tanık oldukları bu maçı coşkuyla anlatmaya devam ettikçe, bu maçın anıları bir süre daha akıllarda kalacak.

Luis Enrique'nin PSG'si, kaleci Safanov ile alışılageldiği gibi 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı. Defans hattında Mendes, Pacho, Marquinhos ve Hakimi yer alırken, orta sahada Neves, Vitinha ve Zaire-Emery üçlüsü görev yaptı. Hücumda ise Dembele'nin kanatlarında Kvaratskhelia ve Doue yer aldı.

Maçı tribünden izleyen Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih, kalede Neuer ile sahaya çıktı. Savunmada Stanisic, Upamecao, Tah ve her zaman ilk 11'de yer alan Laimer'in yerine başlayan Davies yer aldı. Pavlovic ve Kimmich, Olise, Musiala, Diaz ve Kane'den oluşan 4'lü hücum hattının arkasında orta saha ikilisi olarak oynadı.

BAYERN'İN AGRESİF BASKISI

Bazı maçlarda bir takım uzun süre kontrolü elinde tutar, ancak sonucun kontrolünün tamamen kendisinde olduğunu hissedemez. Bu gece de öyle bir geceydi. Bayern çoğunlukla oyunun gidişatını belirledi, ancak PSG çoğunlukla önemli anları belirledi.

Deplasman takımı olmasına rağmen, Bayern'in saha hakimiyeti hem top hakimiyeti istatistiklerine (57%'ye karşı 43%) hem de toplam pas sayısına (423'e karşı 313) yansıdı. Bu, büyük ölçüde agresif, önde pres yapan oyun tarzından kaynaklanıyordu. Bu maça kadar Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde son üçte bir sahada top kazanma istatistiklerinde zirvede yer alıyordu (76, maç başına ortalama 6,3, bunların dörtte birinden fazlası şutla sonuçlandı) ve ilk dakikadan itibaren PSG'ye karşı adam adama pres uyguladı. Çoğu takım, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı deplasmanda oynarken, rakibin kalitesine göre oyun stilinde değişiklikler yapardı, ancak Bayern kendi kimliğine sadık kaldı.

Bu kaotik karşılaşmada takımların taktiksel dizilişleri de önemli bir rol oynadı. PSG’nin 4-3-3 dizilişi ile Bayern’in 4-2-3-1 dizilişi, sahanın her yerinde doğal ikili mücadeleler yaratırken, bu da her iki takımın her oyuncusunun karşı karşıya kalacağı doğrudan bir rakibi olduğu anlamına geliyordu.

Bu durum kaosu daha da artırdı, çünkü topu taşıyan herhangi bir oyuncunun hareketlerini gerçekleştirmek için çok az zamanı ve alanı vardı, bu yüzden kendisine yakın mesafeden baskı yapan rakip oyuncudan iki adım önde düşünmek ve hareket etmek zorundaydı.

Bayern, adam adama pres yapmaya çalıştı ve bir savunma oyuncusu PSG'nin derinlere inen bir oyuncusunu takip etmek için orta sahaya çıktığında, arka hattında 3'e 3 kalmaktan çekinmedi. Kane ve Musiala, topu taşıyan PSG'nin stoperleriyle mücadele etmeye çalışırken, Kimmich genellikle pivot pozisyonundan çıkıp PSG'nin en geride kalan orta saha oyuncusuyla mücadele etti; Pavlovic ise Kimmich'in geçilmesi ihtimaline karşı koruma sağlarken PSG'nin sağ kanat orta saha oyuncusunu takip etti. Bayern'in kanat oyuncuları, PSG'nin merkezden ilerleyemediği durumlarda genellikle geniş alana açılan çıkış noktaları oldukları için PSG'nin beklerini takip etmeye çalıştı.

PSG orta sahada 3'e 2 sayısal üstünlüğe sahipti, bu nedenle genellikle bir orta saha oyuncusu serbest kalıyordu ve bu da çift pivot olarak oynayan Kimmich ve Pavlovic'i aşırı yüklemeye maruz bırakıyordu. Bayern'in buna çözümü, Stanisic'i PSG'nin sol orta saha oyuncusu Zaire Emery'yi derinlerde takip etmeye yöneltmekti; Davies, Tah ve Upamecano ise 3'lü savunma hattı oluşturarak PSG'nin Kvara, Dembele ve Doue'den oluşan 3'lü hücum hattını bire bir markaj altına aldı. Bu, yüksek riskli ama yüksek getirili bir yaklaşımdı; Bayern'in baskıyı sürdürmesini sağladı, ancak PSG presden kurtulduğunda onları savunmasız bıraktı.

PSG, Bayern’in presini aştığında, deplasman takımı hızla merkez bölgeleri korumaya yönelik kompakt bir 4-4-2 bloğu oluşturdu; Kane ve Musiala, o bölgeye girmeye çalışan herhangi bir PSG oyuncusunu sıkıştırmak amacıyla Bayern’in pivot oyuncusuna yakın durdu.

SAHTE 9'LARIN SAVAŞI

Maçın bir diğer önemli unsuru da merkez forvetlerin rolüydü; her ikisi de geleneksel forvetlerden çok bağlantı kurucu olarak oynadılar. Kane maçı bir gol ve bir asistle tamamlarken, Dembele iki gol attı ve her ikisi de maçın sonucuna doğrudan etki etti.

Dembele, oyunu bağlamak ve sayıca üstünlük yaratmak için boşluğun olduğu yere göre sık sık daha derin bölgelere indi veya kanatlara açıldı, ancak kendisine gelen fırsatları bitirmek için ceza sahası hakimiyetini korudu.

Bu geriye çekilme hareketleri, genellikle takım arkadaşlarının onun boşalttığı alana doğru ilerlemesi için bir tetikleyici görevi görürken, aynı zamanda kanat ve orta alanlarda kendisine pas atabileceği çok sayıda seçenek olmasını sağladı.

Özellikle Bayern'de Kane ve Musiala arasındaki ilişki öne çıktı. Bayern'in 9 ve 10 numaraları, derinlere inerek üstünlük yarattıktan sonra pasör (Kane) ve top süren (Musiala) ikilisi olarak sık sık mükemmel bir uyum sergiledi. Kane'in geriye çekilme hareketi ve pası, sonunda Luis Diaz'ın golünü hazırladı ve bu gol, Bayern'i PSG'ye çok yakın bir mesafede tutarak bu eşleşmenin ikinci ayağına 5-4'lük skorla girilmesini sağladı.

Bu, Bayern’in hücumuna Fransız rakiplerine ayak uydurabilecek bir akıcılık ve güç kazandırdı. Sahip oldukları kalite, Bayern’in baskıyı sadece atlatmakla kalmayıp, baskı altında da ilerleyebildiği anlar yaratmasını sağladı.

GENİŞ ALANLAR VE İZOLASYON MÜCADELELERİ

Her iki takım da oynadıkları maçların çoğunda hakimiyet kurmaya alışkın oldukları ve Avrupa'nın en iyi 5 liginde top hakimiyeti istatistiklerinde ilk 3'te yer aldıkları için (aralarında sadece Barcelona bulunuyor), orta saha mücadelesi bu maç öncesinde en çok konuşulan konulardan biriydi.

Ancak asıl hasar kanatlarda yaşandı, çünkü bu karşılaşmada dört dünya klasında kanat oyuncusu karşı karşıya geldi; Bayern'in kanat oyuncuları Diaz ve Olise, PSG'nin kanat oyuncuları Kvara ve Doue ile mücadele etti.

Her iki takım da, rakip bekleri karşısında boşluk yaratma ve tehlike oluşturma yeteneklerine güvenerek, defalarca bu oyuncuları 1'e 1 durumlarında izole etmeye çalıştı. Dört kanat oyuncusu da maçı birer gol katkısıyla tamamlayarak, bu tür durumlarda ortaya çıkacak zihinsel güce sahip, gerçek dünya çapında oyuncular olduklarını kanıtladılar.





Özellikle Olise ve Kvara öne çıkan isimlerdi ve doğrudan rakiplerine karşı sürekli olarak kargaşa yaratarak bu 1'e 1 izolasyonlarda başarılı oldular.

SONUÇ

Bu maç, sadece gol yağmurunun yağdığı heyecan verici bir karşılaşmadan daha fazlasıydı. Tam gaz oynanan bir felsefe çatışmasıydı. Sonuçta, bu maç her iki tarafın da kontrol kavramını nasıl yorumladığına göre şekillendi. Bayern saha hakimiyetini ve baskıyı kontrol ederken, PSG ise anları, geçişleri ve nihayetinde sonucu kontrol etti ve rövanş maçına 1 gol avantajla gitti.



