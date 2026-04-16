Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi yarı final bilet fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Paris Saint-Germain, 28 Nisan Salı günü Paris'teki Parc des Princes'te Bayern Münih'i ağırlayacak; bu maç, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağı olarak devasa bir karşılaşma olacağa benziyor.

Paris Saint-Germain şu anda Ligue 1'de 1. sırada yer alırken, Bayern Münih ise Bundesliga'da 1. sırada bulunuyor. Her iki Avrupa devi de kendi liglerinde yeni şampiyon olmuş ya da şampiyonluğa çok yakın olarak bu aşamaya geldi.

GOAL, PSG - Bayern Münih maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sunuyor.

Paris Saint-Germain - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Şampiyonlar Ligi yarı finali olması nedeniyle, bu maç Fransa'da en çok rağbet gören biletlerden biridir.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılıyor. Resmi satışlar kulüp üyeleriyle sınırlı ve biletler fiilen tükendi.

İşte bilmeniz gerekenler:

Resmi Kanallar : PSG.fr ve FCBayern.com (Tükendi).

: PSG.fr ve FCBayern.com (Tükendi). İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar, son dakika biletleri için alternatif bir kaynaktır.

: StubHub gibi platformlar, son dakika biletleri için alternatif bir kaynaktır. Premium Koltuklar: Kategori 1 yan koltuklar ve VIP konukseverlik paketleri şu anda 930 € ile 2.500 € arasında listeleniyor; bu, bu seçkin Avrupa gecesine olan yoğun talebi yansıtıyor.

Paris Saint-Germain - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Yarı finalin önemi nedeniyle, fiyatlar lig maçlarına göre önemli ölçüde daha yüksektir. Biletler şu anda yaklaşık 415 €'dan başlıyor.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde şu anda biletler mevcut.

Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçından ne beklemeli?

PSG, geçen takvim yılında tarihi bir altılı zafer elde ederek bu yarı finale giriyor, ancak Şampiyonlar Ligi, onların en çok arzuladığı nihai ödül olmaya devam ediyor.

Luis Enrique'nin adamları Parc des Princes'te rakipsiz bir performans sergiledi, ancak şu anda korkutucu bir formda olan Bayern'e karşı temkinli olacaklar. Bayern, 15 Nisan'da Real Madrid'i 4-3 yenerek Paris'e geliyor. Bu sonuçla toplamda 6-4'lük skorla tur atlayan Bayern, turnuvanın favorisi konumunu pekiştirdi.

4 Kasım'da grup aşamasında oynanan son kritik karşılaşmada Bayern, Paris'te 2-1'lik dar bir galibiyet elde ederek, ev sahibi seyirciyi susturacak taktiksel bir plana sahip olduğunu kanıtladı.

