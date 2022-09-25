NE OLDU? Nasır el-Halifi, Avrupa Kulüpler Birliği'nin 28. Genel Kurulu'nda konuşurken Real Madrid'i eleştirdi.

İspanyol devi, Juventus ve Barcelona ile birlikte, 12 kurucu kulüpten dokuzunun Ekim 2021'deki lansmanından sadece birkaç günün ardından projeden çekilmesinden sonra bile yeni bir Süper Lig için desteğini sürdürdü.

NE DEDİLER: PSG başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında sevinmesi garipti. Nasıl sevinebildiler!

"Dünyadaki en iyi kulüp turnuvası olduğunu kabul ediyorum. Mevcutta var olan ve fantastik kulüp yarışmasına karşı çıkmanız çok garipti.

"Ancak turnuvaya katılmanız, kutlamanız ve şampiyonluğu kazanmanın tadını çıkarmanız da çok garip geliyor."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, geçen sezon şampiyonluk yolunda PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nden devirdi.

Fransız ekibi, son on yılda kadroya büyük yatırımlar yapmasına rağmen henüz Devler Ligi'ni kazanamadı.

PSG, Süper Lig'in ilk planlarında yer almayan en yüksek profilli kulüplerden biriydi ve bu fikre karşı olduklarını açıkça belirttiler.

Real Madrid, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme olasılığı da dahil olmak üzere yaptırım tehdidine rağmen plana bağlı kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle, Fransız ekibi Madrid'e bu konuda bir öfke duyduğunu açıkça belirtmiş oldu.

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