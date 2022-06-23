Arjantinli süperstarın, önümüzdeki sezon gerçek kimliğini göstereceğinden şüphe duyulmuyor.

Paris Saint-Germain, Parc des Princes'teki ilk sezonunda Lionel Messi'nin gerçek yüzünü görmedi, ancak Nasser Al-Khelaifi, Paris'in Arjantinli yıldızın en iyi halini göreceklerini vurguladı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarın Fransa'ya gelişi büyük bir yankı uyandırdı, ancak tüm zamanların en iyi oyuncusu yeni bir ortama girerken Barcelona'daki ikonik büyüsününden uzak göründü.

35 yaşına girmek üzere olan Messi'nin PSG'deki kontratının bitmesine sadece 12 ay kaldı, ancak Al-Khelaifi Dünya Kupası'nın oynanacağı yılda Arjantinli yıldızın performansının yükseleceğine inanıyor.

Messi gelecek sezon PSG'de oynayacak mı?

PSG Başkanı Al-Khelaifi, Le Parisien'e şunları söyledi: "Lionel Messi, yedi kez Ballon d'Or kazanarak rekor kırdı ve şüphe yok ki geçtiğimiz sezon onun yılı değildi.

Ancak Barcelona'da 20 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir lig, yeni bir takım keşfetti.

"Yeni bir kültüre geldi ve ailesinin yanı sıra o da koronavirüse yakalandı.

"Geçen sezon Messi için kolay değildi, ancak gelecek sezon tarihteki en iyi Messi'yi göreceğiz!"

Messi'nin 2021-22'deki rekoru neydi?

Arjantinli yıldız, Barcelona ile kariyeri boyunca uzanan bağları koptuğu için Fransa'da kendisini bulması biraz zaman aldı ve eylül ayında Manchester City ile Şampiyonlar Ligi maçına kadar PSG için gol kaydetmedi.

Avrupa'da ise rakipleri Real Madrid kıta hayallerini yıkarken PSG'nin bu rekabetin son 16 etabını geçmesine yardım edemedi.

Messi, iç saha maçlarına 14 asistle katkıda bulundu ve bu yaratıcı nitelikler, koleksiyonuna lig şampiyonluğunu eklese de Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmaması bir hüsrandı.

Daha fazlası için:

Bayern Münih 'e transfer olan Sadio Mane: "Liverpool, dünyanın en iyi takımı"