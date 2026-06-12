Paris Saint-Germain, Barcola'nın ayrılma olasılığını ciddiye alıyor ve FC Barcelona'dan transfer yapmak istiyor

Sky Sport muhabiri Luca Bendoni’nin aktardığına göre, Paris Saint-Germain kulübü Bradley Barcola’nın ayrılma olasılığını hesaba katıyor. Fransız oyuncu kulüpten ayrılırsa, FC Barcelona’nın forveti Ferran Torres onun yerini almak için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Barcola (23), geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 49 maçta toplam 3.000 dakikaya yakın süre aldı. Ancak 13 gol ve 7 asistine rağmen, ilk 11'de yer alacağı kesin değil.

Barcola, önemli maçlarda genellikle yedek kulübesinde kalmak zorunda kaldı. Örneğin, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e karşı oynanan iki maçta ve Arsenal'e karşı oynanan finalde sadece yedek olarak sahaya çıktı.

Aynı Arsenal, daha önce Barcola'nın potansiyel yeni işvereni olarak gösterilmişti. Barcola'nın, The Gunners'ın sol kanadına önemli bir kalite artışı sağlaması bekleniyor. Fabrizio Romano, Cuma akşamı forvetin hala kulübün en önemli önceliği olduğunu doğruladı.

Barcola'nın Paris'te 2028 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak sezonun başlarında sözleşme uzatımı konusunda yapılan görüşmeler şimdilik bir sonuca varmadı. Buna, PSG'de artık ilk 11'de yer almaması da eklenince, ayrılması oldukça olası hale geliyor.

Eğer ayrılık gerçekleşirse, PSG'nin Barcelona'nın forveti Torres'i ciddi olarak düşüneceği artık açık. İspanyol oyuncunun Katalonya'da 2027 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak Mundo Deportivo günün erken saatlerinde Barcelona'nın bu sözleşmeyi uzatmak istediğini bildirmişti.

Torres'in PSG'ye transfer olmayı isteyip istemediği şimdilik belirsiz. 26 yaşındaki santrfor şu anda 15 Haziran'da Cape Verde ile oynanacak ilk Dünya Kupası grup maçı için hazırlanıyor. Torres her halükarda formda. Geçen sezon 21 gol attı.