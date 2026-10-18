24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoBarcelona
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Paris Saint-Germain-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Puan tablosunun zirvesindeki yenilgisiz devler karşı karşıya

Paris Saint-Germain - Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain
Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Paris’teki Parc des Princes’te salı gecesi oynanacak 3. haftanın bu dev karşılaşması öncesinde takımların ülke içindeki ve Avrupa’daki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları inceliyoruz.

Paris Saint-Germain - Barcelona: Maç bilgileri

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. ile FC Barcelona arasındaki maç, 20 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Avrupa'nın devleri Paris'te karşı karşıya

Paris Saint-Germain, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta mücadelesinde FC Barcelona'yı Parc des Princes'te ağırlayacak. Luis Enrique'nin eski kulübüyle karşılaşacağı bu önemli Avrupa maçında iki dev de Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. PSG için ivme kazanmak adına evinde üç puan almak büyük önem taşırken Barcelona, tüm kulvarlarda sürdürdüğü etkileyici galibiyet serisini uzatma hedefiyle Fransa'nın başkentine gidiyor.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

PSG'nin Strasbourg karşısındaki ikinci yarı geri dönüşü

Paris Saint-Germain, 17 Ekim Cumartesi günü Ligue 1'de RC Strasbourg Alsace'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmenin verdiği moralle salı akşamki maça çıkacak. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Luis Enrique'nin ekibi, Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') ve Désiré Doué'nin (90+3') golleriyle ikinci yarıda geri döndü. Ligdeki bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından toparlanmalarını sağladı. Hücum oyuncuları Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche ve Khvicha Kvaratskhelia da salı günkü maç öncesinde form tutmaya başladı.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona'nın Real Betis karşısındaki beş gollü galibiyeti

FC Barcelona, 17 Ekim Cumartesi günü LaLiga'da Real Betis'i deplasmanda 5-2 mağlup ederek Paris'e formda gidiyor. Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') ve Dani Olmo'nun (81') golleri, Barcelona'nın üstün performansına damga vurdu. Hansi Flick'in takımı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçla birlikte son iki karşılaşmasında dokuz gol attı. Bu performansta yaratıcı oyuncular Pedri, Lamine Yamal ve Dani Olmo öne çıktı.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Barcelona Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. RuizF. RuizM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Barcelona

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique, sakatlık ve cezalı oyuncularla ilgili bilgiler henüz netleşmediği için PSG'nin muhtemel ilk 11'ini maç öncesinde doğrulamadı. Güncel bilgiler başlama saatine yakın eklenecek.

Barcelona cephesinde de Hansi-Dieter Flick, bu aşamada kesinleşmiş kadroyu veya ilk 11'i açıklamadı. Deplasman ekibinin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Maç öncesinde yeni ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

Form durumu

PSG

PSG - Form

B29
K0-1
OM
K1-2
LEM
K3-1
MCI
K2-4
STR
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BAR

BAR - Form

SAN
K7-2
SEV
K1-3
GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PSG, Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'deki son beş maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 15 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Önceki galibiyetleri arasında Avrupa'da Slovan Bratislava'yı 6-1, ligde ise Le Mans'ı 3-1 yenmesi de bulunuyor. Enrique'nin ekibi, farklı kulvarlarda rakiplerine az gol fırsatı tanırken düzenli olarak çok sayıda gol atabildiğini gösterdi.

Barcelona da Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'daki son beş maçını kayıpsız geçti. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu serinin önceki maçlarından birinde Racing Santander'i 7-2 mağlup ederek ligde de gol yollarındaki etkinliğini gösterdi. Flick'in ekibi, bu süreçte hem hücum gücünü hem de savunma direncini ortaya koydu.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimBarcelona
3
1
1
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
13Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın sahasında PSG'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçlarında PSG üç, Barcelona ise bir galibiyet aldı; bir karşılaşma da berabere bitti. Barcelona ise Nisan 2024'te Paris'te 3-2 kazanmıştı. Bu beş maçta PSG 13, Barcelona yedi gol attı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin