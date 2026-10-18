Paris Saint-Germain - Barcelona: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. ile FC Barcelona arasındaki maç, 20 Ekim 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) başlayacak.

Avrupa'nın devleri Paris'te karşı karşıya

Paris Saint-Germain, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta mücadelesinde FC Barcelona'yı Parc des Princes'te ağırlayacak. Luis Enrique'nin eski kulübüyle karşılaşacağı bu önemli Avrupa maçında iki dev de Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. PSG için ivme kazanmak adına evinde üç puan almak büyük önem taşırken Barcelona, tüm kulvarlarda sürdürdüğü etkileyici galibiyet serisini uzatma hedefiyle Fransa'nın başkentine gidiyor.

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PSG'nin Strasbourg karşısındaki ikinci yarı geri dönüşü

Paris Saint-Germain, 17 Ekim Cumartesi günü Ligue 1'de RC Strasbourg Alsace'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmenin verdiği moralle salı akşamki maça çıkacak. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Luis Enrique'nin ekibi, Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') ve Désiré Doué'nin (90+3') golleriyle ikinci yarıda geri döndü. Ligdeki bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından toparlanmalarını sağladı. Hücum oyuncuları Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche ve Khvicha Kvaratskhelia da salı günkü maç öncesinde form tutmaya başladı.

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Barcelona'nın Real Betis karşısındaki beş gollü galibiyeti

FC Barcelona, 17 Ekim Cumartesi günü LaLiga'da Real Betis'i deplasmanda 5-2 mağlup ederek Paris'e formda gidiyor. Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') ve Dani Olmo'nun (81') golleri, Barcelona'nın üstün performansına damga vurdu. Hansi Flick'in takımı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçla birlikte son iki karşılaşmasında dokuz gol attı. Bu performansta yaratıcı oyuncular Pedri, Lamine Yamal ve Dani Olmo öne çıktı.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Luis Enrique, sakatlık ve cezalı oyuncularla ilgili bilgiler henüz netleşmediği için PSG'nin muhtemel ilk 11'ini maç öncesinde doğrulamadı. Güncel bilgiler başlama saatine yakın eklenecek.

Barcelona cephesinde de Hansi-Dieter Flick, bu aşamada kesinleşmiş kadroyu veya ilk 11'i açıklamadı. Deplasman ekibinin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Maç öncesinde yeni ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

Form durumu

PSG, Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'deki son beş maçının tamamını kazandı. Bu süreçte 15 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Önceki galibiyetleri arasında Avrupa'da Slovan Bratislava'yı 6-1, ligde ise Le Mans'ı 3-1 yenmesi de bulunuyor. Enrique'nin ekibi, farklı kulvarlarda rakiplerine az gol fırsatı tanırken düzenli olarak çok sayıda gol atabildiğini gösterdi.

Barcelona da Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'daki son beş maçını kayıpsız geçti. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu serinin önceki maçlarından birinde Racing Santander'i 7-2 mağlup ederek ligde de gol yollarındaki etkinliğini gösterdi. Flick'in ekibi, bu süreçte hem hücum gücünü hem de savunma direncini ortaya koydu.

İki takım arasındaki maçlar

İki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın sahasında PSG'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçlarında PSG üç, Barcelona ise bir galibiyet aldı; bir karşılaşma da berabere bitti. Barcelona ise Nisan 2024'te Paris'te 3-2 kazanmıştı. Bu beş maçta PSG 13, Barcelona yedi gol attı.