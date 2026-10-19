Paris Saint-Germain - Barcelona: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C., 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) Parc des Princes'te, UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezon aşamasında zirveyi ilgilendiren bir maçta FC Barcelona'yı ağırlayacak.

Avrupa'da kritik buluşma

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, Luis Enrique'nin eski kulübünü Paris'te ağırlayacağı büyük maç için sahasına dönüyor. Avrupa'nın iki devi de 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maçlarını kazandı. PSG, Slovan Bratislava ve Manchester City'yi mağlup ederken Hansi Flick'in durdurulamayan Barcelona'sı Galatasaray ve Feyenoord'u geçti. Lig aşaması tablosunda liderliğin söz konusu olduğu salı gecesi, Fransa'nın başkentinde yüksek tempolu, yeteneklerin öne çıktığı ve taktik açıdan dikkat çekici bir mücadele vadediyor.

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PSG'nin Strasbourg'daki ikinci yarı geri dönüşü

Paris Saint-Germain, 17 Ekim Cumartesi günü Ligue 1'de RC Strasbourg Alsace deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin moraliyle salı günkü maça çıkacak. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Luis Enrique'nin takımı, Illia Zabarnyi'nin (77'), Ousmane Dembélé'nin (85') ve Désiré Doué'nin (90+3') golleriyle ikinci yarıda geri döndü. Bu lig galibiyeti, Manchester City'ye karşı alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından ideal bir toparlanma sağladı. Hücum oyuncuları Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche ve Khvicha Kvaratskhelia da salı günkü maç öncesinde form tutuyor.

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Barcelona'nın Real Betis karşısındaki beş gollü galibiyeti

FC Barcelona, 17 Ekim Cumartesi günü LaLiga'da Real Betis deplasmanında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından Paris'e çok formda geliyor. Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') ve Dani Olmo'nun (81') golleri, Barcelona'nın üstün oyununu ortaya koydu. Hansi Flick'in takımı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maçla birlikte son iki karşılaşmasında dokuz gol attı. Bu üretkenlikte yaratıcı oyuncular Pedri, Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun payı büyük.

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Kilit eşleşme: Ousmane Dembélé - Jules Koundé

Yüksek tempolu düello: Ousmane Dembélé'nin kanattaki etkili çalımları, millî takımdan arkadaşı Jules Koundé karşısında ciddi bir sınav verecek. Strasbourg karşısında geç gelen galibiyet golünü atan Dembélé, Barcelona'nın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklardan yararlanmaya çalışacak.

Orta saha mücadelesi: João Neves ve Vitinha, oyunun temposunu belirlemek, hatlar arasına atılan pasları kontrol etmek ve hızlı geçiş fırsatlarını etkisiz hâle getirmek için Pedri ve Rodri ile doğrudan mücadele edecek.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Maça dair öngörü: Luis Enrique'nin, Barcelona'nın geriden oyun kurmasını bozmak için yoğun bir önde baskı uygulaması bekleniyor. Hansi Flick'in takımı ise PSG'yi kontrataklarda yakalamak için Lamine Yamal ve Anthony Gordon üzerinden kanatlara hızlı geçişlere yönelecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlık ve ceza durumları henüz netleşmediği için Luis Enrique, maç öncesinde PSG'nin muhtemel 11'ini doğrulamadı. Güncel bilgiler, başlama saatine yakın eklenecek.

Barcelona cephesinde de Hansi-Dieter Flick bu aşamada kesinleşmiş bir kadro veya ilk 11 açıklamadı. Deplasman takımının sakatlık ya da ceza durumuna ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Maç öncesinde daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Form durumu

PSG, Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de oynadığı son beş maçın tamamını kazandı; bu süreçte 15 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Önceki galibiyetleri arasında Avrupa'da Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik sonuç ve ligde Le Mans'ı 3-1 yenmesi de var. Enrique'nin takımı, farklı kulvarlarda rakiplerini sınırlarken çok sayıda gol atabildiğini istikrarlı biçimde gösterdi.

Barcelona da Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; bu serinin önceki bölümünde ise Racing Santander'i 7-2 yenerek ligde de benzer bir gol üretkenliği gösterdi. Flick'in takımı, bu süreçte hem hücum gücünü hem de savunma direncini ortaya koydu.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım arasındaki son maç, Ekim 2025'te Barcelona'nın sahasında oynandı ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine karşı oynadıkları son beş maçta PSG üç, Barcelona bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Barcelona ise Nisan 2024'te Paris'te 3-2 kazanmıştı. Bu beş karşılaşmada PSG 13, Barcelona yedi gol attı.