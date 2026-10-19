24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoBarcelona
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Paris Saint-Germain-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Namağlup iki takım zirve için karşı karşıya

Paris Saint-Germain - Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain
Barcelona

İki maç, altı puan, sıfır puan kaybı. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, lig aşamasında zirve için oynanacak dev maçta, Hansi Flick yönetiminde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve bu süreçte 48 gol atan Barcelona'yı ağırlıyor.

Paris Saint-Germain - Barcelona: Maç bilgileri

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C., 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) Parc des Princes'te, UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezon aşamasında zirveyi ilgilendiren bir maçta FC Barcelona'yı ağırlayacak.

Avrupa'da kritik buluşma

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, Luis Enrique'nin eski kulübünü Paris'te ağırlayacağı büyük maç için sahasına dönüyor. Avrupa'nın iki devi de 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maçlarını kazandı. PSG, Slovan Bratislava ve Manchester City'yi mağlup ederken Hansi Flick'in durdurulamayan Barcelona'sı Galatasaray ve Feyenoord'u geçti. Lig aşaması tablosunda liderliğin söz konusu olduğu salı gecesi, Fransa'nın başkentinde yüksek tempolu, yeteneklerin öne çıktığı ve taktik açıdan dikkat çekici bir mücadele vadediyor.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

PSG'nin Strasbourg'daki ikinci yarı geri dönüşü

Paris Saint-Germain, 17 Ekim Cumartesi günü Ligue 1'de RC Strasbourg Alsace deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin moraliyle salı günkü maça çıkacak. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Luis Enrique'nin takımı, Illia Zabarnyi'nin (77'), Ousmane Dembélé'nin (85') ve Désiré Doué'nin (90+3') golleriyle ikinci yarıda geri döndü. Bu lig galibiyeti, Manchester City'ye karşı alınan 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından ideal bir toparlanma sağladı. Hücum oyuncuları Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche ve Khvicha Kvaratskhelia da salı günkü maç öncesinde form tutuyor.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona'nın Real Betis karşısındaki beş gollü galibiyeti

FC Barcelona, 17 Ekim Cumartesi günü LaLiga'da Real Betis deplasmanında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından Paris'e çok formda geliyor. Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') ve Dani Olmo'nun (81') golleri, Barcelona'nın üstün oyununu ortaya koydu. Hansi Flick'in takımı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maçla birlikte son iki karşılaşmasında dokuz gol attı. Bu üretkenlikte yaratıcı oyuncular Pedri, Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun payı büyük.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

Kilit eşleşme: Ousmane Dembélé - Jules Koundé

Yüksek tempolu düello: Ousmane Dembélé'nin kanattaki etkili çalımları, millî takımdan arkadaşı Jules Koundé karşısında ciddi bir sınav verecek. Strasbourg karşısında geç gelen galibiyet golünü atan Dembélé, Barcelona'nın önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşluklardan yararlanmaya çalışacak.

Orta saha mücadelesi: João Neves ve Vitinha, oyunun temposunu belirlemek, hatlar arasına atılan pasları kontrol etmek ve hızlı geçiş fırsatlarını etkisiz hâle getirmek için Pedri ve Rodri ile doğrudan mücadele edecek.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Maça dair öngörü: Luis Enrique'nin, Barcelona'nın geriden oyun kurmasını bozmak için yoğun bir önde baskı uygulaması bekleniyor. Hansi Flick'in takımı ise PSG'yi kontrataklarda yakalamak için Lamine Yamal ve Anthony Gordon üzerinden kanatlara hızlı geçişlere yönelecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Barcelona Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Barcelona

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Sakatlık ve ceza durumları henüz netleşmediği için Luis Enrique, maç öncesinde PSG'nin muhtemel 11'ini doğrulamadı. Güncel bilgiler, başlama saatine yakın eklenecek.

Barcelona cephesinde de Hansi-Dieter Flick bu aşamada kesinleşmiş bir kadro veya ilk 11 açıklamadı. Deplasman takımının sakatlık ya da ceza durumuna ilişkin şu anda bilgi bulunmuyor. Maç öncesinde daha fazla ayrıntı bekleniyor.

Form durumu

PSG

PSG - Form

B29
K0-1
OM
K1-2
LEM
K3-1
MCI
K2-4
STR
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BAR

BAR - Form

SAN
K7-2
SEV
K1-3
GET
K3-0
GAL
K1-4
BET
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
22/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PSG, Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de oynadığı son beş maçın tamamını kazandı; bu süreçte 15 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. Önceki galibiyetleri arasında Avrupa'da Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik sonuç ve ligde Le Mans'ı 3-1 yenmesi de var. Enrique'nin takımı, farklı kulvarlarda rakiplerini sınırlarken çok sayıda gol atabildiğini istikrarlı biçimde gösterdi.

Barcelona da Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'da oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti; bu serinin önceki bölümünde ise Racing Santander'i 7-2 yenerek ligde de benzer bir gol üretkenliği gösterdi. Flick'in takımı, bu süreçte hem hücum gücünü hem de savunma direncini ortaya koydu.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimBarcelona
3
1
1
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
13Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki takım arasındaki son maç, Ekim 2025'te Barcelona'nın sahasında oynandı ve PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine karşı oynadıkları son beş maçta PSG üç, Barcelona bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Barcelona ise Nisan 2024'te Paris'te 3-2 kazanmıştı. Bu beş karşılaşmada PSG 13, Barcelona yedi gol attı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin