Paris Saint-Germain - Arsenal maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci yarı finali oynanacak; Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Arsenal'i ağırlayacak. Londra'da oynanan ilk maç, Ousmane Dembélé'nin golüyle Parislilerin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu dar fark, rövanş maçını daha da heyecanlı hale getiriyor, zira Arsenal uzatmalara gitmek veya galibiyet şansı yakalamak için en az bir gol atmak zorunda.

PSG mükemmel bir formda ve Ligue 1 şampiyonluğunu çoktan garantiledi. Teknik direktör Luis Enrique'nin önderliğinde takım, bireysel yıldızlardan oluşan bir gruptan sıkı sıkıya bağlı bir kolektife dönüştü. Bu sezon çok sayıda gol atan Ousmane Dembélé ve kritik kurtarışlarıyla tanınan Gianluigi Donnarumma gibi oyuncular, takımın başarısında kilit rol oynuyor.

Arsenal ise büyük bir zorlukla karşı karşıya. Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus ve Takehiro Tomiyasu gibi sakatlığı bulunan bazı önemli oyuncularından yoksun olan takımın toparlanması gerekiyor. Jurriën Timber'in oynayıp oynayamayacağı ise henüz belirsiz. Buna rağmen Arsenal, orta sahada dengeyi yeniden sağlayabilecek orta saha oyuncusu Thomas Partey'in dönüşüne güvenebilir. Teknik direktör Mikel Arteta'nın tecrübesi ve takımın kararlılığıyla Arsenal, geri dönüş yapıp finale yükselmeye kararlı.

Voetbalzone, TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar dahil olmak üzere maç hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor.

Paris Saint-Germain - Arsenal yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Bu önemli Şampiyonlar Ligi maçı Ziggo'da izlenebilir.

Çevrimiçi izlemeyi mi tercih edersiniz? Bu da mümkün! Maçı buradan Ziggo GO üzerinden takip edebilirsiniz.

Yoksa Voetbalzone'da canlı yorumlara katılmayı mı tercih edersiniz? Bu da burada mümkün!

Paris Saint-Germain - Arsenal maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Parc des Princes

Takım haberleri ve kadrolar

Son dönem performansı

Karşılaşmalar

Faydalı bağlantılar