Paris Saint-Germain - Arsenal maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci yarı finali oynanacak; Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Arsenal'i ağırlayacak. Londra'da oynanan ilk maç, Ousmane Dembélé'nin golüyle Parislilerin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu dar fark, rövanş maçını daha da heyecanlı hale getiriyor, zira Arsenal uzatmalara gitmek veya galibiyet şansı yakalamak için en az bir gol atmak zorunda.

PSG mükemmel bir formda ve Ligue 1 şampiyonluğunu çoktan garantiledi. Teknik direktör Luis Enrique'nin önderliğinde takım, bireysel yıldızlardan oluşan bir gruptan sıkı sıkıya bağlı bir kolektife dönüştü. Bu sezon çok sayıda gol atan Ousmane Dembélé ve kritik kurtarışlarıyla tanınan Gianluigi Donnarumma gibi oyuncular, takımın başarısında kilit rol oynuyor.

Arsenal ise büyük bir zorlukla karşı karşıya. Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus ve Takehiro Tomiyasu gibi sakatlığı bulunan bazı önemli oyuncularından yoksun olan takımın toparlanması gerekiyor. Jurriën Timber'in oynayıp oynayamayacağı ise henüz belirsiz. Buna rağmen Arsenal, orta sahada dengeyi yeniden sağlayabilecek orta saha oyuncusu Thomas Partey'in dönüşüne güvenebilir. Teknik direktör Mikel Arteta'nın tecrübesi ve takımın kararlılığıyla Arsenal, geri dönüş yapıp finale yükselmeye kararlı.

Paris Saint-Germain - Arsenal yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Bu önemli Şampiyonlar Ligi maçı Ziggo'da izlenebilir.

Paris Saint-Germain - Arsenal maçının başlama saati

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Arsenal kadroları

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-3-3

Home team crestARS
1
G. Donnarumma
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
22
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
15
J. Kiwior
8
C
M. Oedegaard
41
D. Rice
5
T. Partey
11
G. Martinelli
23
M. Merino
7
B. Saka

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Arteta

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Son dönem performansı

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

ARS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Karşılaşmalar

PSG

Son 5 maçları

ARS

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

5

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

