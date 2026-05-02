Paris Saint-Germain - Arsenal maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Puskas Arena

Paris Saint-Germain - Arsenal yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, Ziggo Sport, RTL ve Canal+ üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda maçı izlemek için mevcut seçenekler yer almaktadır.

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique, Budapeşte'de Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier ve Ousmane Dembélé'den yararlanamayacak. PSG'nin beklenen kadrosu şu şekilde: Safonov; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Ramos ve Kvaratskhelia. Paris tarafında cezalı oyuncu bulunmuyor.

Arsenal'de Ben White, Jurrien Timber ve Noni Madueke sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Arteta'nın şu on bir ile sahaya çıkması bekleniyor: Raya; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice; Eze ve Gyökeres. Londra ekibinde de cezalı oyuncu yok. Maça yaklaşırken herhangi bir değişiklik olursa, buradan güncellenecektir.

Son dönemdeki form

PSG, Ligue 1'de değişken sonuçlarla finale yaklaşıyor. Parisliler son beş maçlarının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birinde kaybetti — en son olarak Paris FC'ye karşı evinde 2-1 yenildi. Bundan önce Lens'i 2-0 ve Brest'i 1-0 yendiler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldılar. Beş maçta PSG altı gol attı ve yedi gol yedi.

Arsenal, Budapeşte'ye mükemmel bir formda gidiyor. Gunners, son beş maçını arka arkaya kazandı; bunlara Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı 1-0'lık galibiyet ve Premier Lig'de Fulham'a karşı 3-0'lık galibiyet de dahil. En son maç, Crystal Palace deplasmanında alınan 1-2'lik galibiyet, bu gidişatı teyit ediyor: Arsenal, beş maçın hepsinde gol attı ve iki kez kalesini gole kapattı.

Karşılaşmalar

PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi geçmişi nispeten yenidir ve heyecan dolu bir hikayeye sahiptir. En son karşılaşma, Mayıs 2025’te gerçekleşmiş ve PSG, bir hafta önce kendi sahasında 0-1 yenilen Arsenal’i evinde 2-1 mağlup etmişti — bu iki maçlık seri, PSG’yi finale taşımıştı. O sezonun daha önceki bir döneminde, Ekim 2024’te ise Arsenal kendi sahasında 2-0 galip gelmişti. 2016'nın grup aşamasındaki önceki iki karşılaşma, sırasıyla Paris'te 1-1 ve Londra'da 2-2 berabere sonuçlandı. Bilinen beş karşılaşmada PSG iki kez, Arsenal bir kez kazandı ve iki maç berabere sonuçlandı.

Puan Durumu

Arsenal, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını lider olarak tamamlarken, PSG on birinci sırada bitirdi — bu sıralama farkı, her iki kulübün finale giden yolunu farklı şekillerde belirledi.