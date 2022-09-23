Fransız kulübü, Türkiye'deki genç yetenekleri mercek altına aldı.

Altyapı, Türk futbolunun kanayan yaralarından...

Türkiye'de yüz binlerce yetenekli genç olmasına rağmen bu kaynağın yeterince verimli kullanılıp kullanılamadığı, yıllardır büyük tartışma konusu.

Dünyaca ünlü kulüpler de Türkiye'deki bu verimliliğin farkında ve buraya eğitim için yatırım yapmaya başladılar.

Paris Saint-Germain Academy Turkey de onlardan biri, hatta belki de en donanımlısı. Çünkü sadece futbol eğitimi değil, kapsamlı bir şekilde kişisel eğitim programları da uyguluyorlar.

Özellikle Z kuşağının, futbolda da yüzünü Avrupa'ya döndüğü bu dönemde bu tür yapıların olması oldukça mühim.

Biz de Paris Saint-Germain Academy Turkey Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uğurlu ile, Paris Saint-Germain kulübünün Türkiye'ye bakış açısını, altyapı okullarındaki eğitimin işleyişini ve daha fazlasını konuştuk.

İşte sorularımız ve Nihat Uğurlu'nun yanıtları...

Paris Saint-Germain, ne zaman ve neden Türkiye’de futbol akademisi açtı? Türkiye’ye verdikleri önemin sebepleri neler?

"Dünyanın neredeyse her kıtasına yayılan Paris Saint-Germain Kulübü'nün resmî akademilerinin yolunun, 2018 yılında şirketim Futbol Union ile kesişmesini sağladım. Her daim farklı kültürlerin oluşturduğu mozaik yapısına açık bir kulüp olan Paris Saint-Germain'e, Türkiye'deki genç nüfusun yoğunluğunu, niteliğini ve gücünü aktarmaya çalıştım.

"Çabalarım sonrası Fransa'daki merkez yönetim - geçmişte yaptığımız işlerin de etkisiyle - bize güvendi. Hem Türkiye'de hem de ülkemizin köprü görevi gördüğü tüm coğrafyalardaki kız ve erkek öğrencilerin yeteneklerini üst seviyeye taşımaları, dünya standartlarına uygun futbol ile kişisel gelişim eğitimleri almalarını sağlamak benim açımdan büyük bir mutluluk ve prestij.

"Şu anda dünya genelindeki Paris Saint-Germain Academy ülkeleri arasında pek çok alanda ilk sıradayız. Türkiye'nin de lider futbol akademisi olmak, diğer akademiler için örnek teşkil etmek bizim açımızdan haklı bir gurur sebebi.

"Fransa merkez yönetimimiz, özellikle kişisel gelişim eğitimleri ile futbol eğitiminin harmanlanması noktasında bizi örnek alarak tüm dünyadaki akademilere bu modeli uyarlamak için adımlar atıyor.

"Türkiye'nin bu alanda örnek gösteriliyor olması, açıkçası göğsümüzü kabartıyor."

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Fotoğraf: Nihat Uğurlu ve Türkiye’yi ziyarete gelen Paris Saint-Germain Academy Teknik Direktörü Benjamin Houri.

Türkiye’de kaç futbol akademiniz, kaç sporcu ve kaç antrenörünüz/personeliniz var? Ayrıca öğrencilerin yaş aralığı nedir?

"Şu anda Türkiye'nin 11 şehrinde 16 tesiste faaliyet gösteren akademimizin bin 500 üzerinde sporcusu ve toplamda 160 antrenörü/personeli bulunuyor. Ciddi bir istihdam gücümüz var.

"Yalnızca sporcu değil, kaliteli eğitimciler, spor yöneticileri ve gerek ülkesine gerekse tüm dünyaya fayda sağlayacak karakterde bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

"Öğrencilerimizin yaş aralığı 3 ile 19... Türkiye'de ilk kez 3 ila 4 yaşları için, “baby school" faaliyetlerini hayata geçirdik. Burada, "3 yaşında başlangıç" derken, minik öğrencilerimize belirli bir yaşa dek sadece temel hareket eğitimleri verdiğimizi ifade etmekte fayda görüyorum.

"Paris Saint-Germain Academy'nin yaklaşımına göre; 10 yaşına dek her sporcu adayımız %100 sahadaki eğlence ile büyüyor.

"Bu durum 10-12 yaş aralığında yüzde 20 sportif başarı, yüzde 80 eğlence; 12-14 yaş aralığında yüzde 40 sportif başarı, yüzde 60 eğlence; 14-16 yaş aralığında yüzde 60 sportif başarı, yüzde 40 eğlence; 16-18 yaş aralığında ise yüzde 80 sportif başarı, yüzde 20 eğlence olarak ilerliyor.

"19 yaşında tam anlamıyla profesyonel olana dek eğlenceyi ve oyunu hep eğitimlerimizin içerisinde tutuyoruz.

Futbolcu adaylarının eğitim süreçleri nasıl işliyor? Ayrıca antrenman haricinde başka eğitimler de alıyorlar mı?

"Adaylarımızın eğitim süreçleri kişiden kişiye, yaştan yaşa ve tabii ki diğer pek çok parametreye göre değişiklik gösteriyor. Gruplarımızı genelde sportif performans ve eğlence grupları olarak görüyoruz ancak ikisini homojen yapıda tutuyoruz.

"Bu da sporcu adaylarımızın karşılıklı öğrenme sürecine iyi hizmet ediyor. Kimse kendisini 'özel' ya da tam tersi 'izole' hissetmiyor. İç içe geçen yetenek dağılımından çıkan cevherleri; alt yaş kategorilerinde TFF liglerine katıldığımız Global Futbol Kulübümüz ile taçlandırdık.

"Paris Saint-Germain Academy’nin performans tarafı olarak planladığımız Global Futbol Kulübü, yetiştirici yönümüzü geliştirmemizi ve kendi kalitemizi görmemizi sağlıyor.

"Sporcu adaylarımız ayrıca her yaşa uygun şekilde yabancı dil eğitimi, spor psikolojisi ve spor diyetisyeni eğitimlerini alıyorlar. Güncellenen oyun kurallarını tanıtmaya yönelik hakem eğitimleri, video analizler, atletik performans tarafları ve nefes tekniklerinin geliştirilmesi gibi konularda da yan eğitim imkânları sunuyoruz.

"Oyuncularımızın performanslarını düzenli olarak raporlayıp, seviye tespitini de gerçekleştiriyoruz.

Antrenmanlar dışında sporcular hangi maçlara çıkıyorlar? Futbol akademilerindeki takımlar, herhangi bir turnuvaya katılıyorlar mı?

"Hem farklı akademilerle farklı yaş kategorilerinde düzenli maçlar yapıyoruz hem de sportif performans tarafımız olan Global Futbol Kulübü'nde resmî karşılaşmalarda mücadele ediyoruz.

"Ayrıca sporcu adaylarımızın bireysel gelişimini desteklemek amacıyla düzenli şekilde yurt içi ve yurt dışı kamplar gerçekleştiriyoruz. Örneğin, yakında sonbahar kampımızı Antalya'da yapacağız.

"Bu kamplarda yurt içinden ve yurt dışından farklı takımlar konuğumuz oluyor. Kamplarımıza Fransa'daki merkez ofisten gelen teknik direktörler de katılım gösteriyor ve raporlama yapıyorlar.

"Ayrıca yakın geçmişte; Bulgaristan'da bir turnuvaya katıldık. Kazakistan ve Kırgızistan'dan misafirlerimizi ağırlayıp onlara karşı kamplarımızda kıran kırana mücadeleler yaptık.

"Bununla birlikte, yılda bir kez mayıs ayında en yetenekli sporcularımızla; dünya genelindeki tüm Paris Saint-Germain Academy'lerinin katıldığı Paris Saint-Germain Academy World Cup organizasyonunda boy gösteriyoruz."

Paris Saint-Germain Akademileri'nden yetişmiş ve şu anda profesyonel futbol oynayan oyuncular var mı?

"Amacımız Türk futbolunu besleyecek en büyük yapıyı kurmak. Akademilerimizden yetişen çok sayıda sporcuyu birçok futbol kulübünün altyapılarına kazandırdık. Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir gibi camialara oyuncular gönderdik.

"Pek çok üst düzey takımımızın genç oyuncuları, destekleyici güç olarak Paris Saint-Germain Academy Turkey’in elit eğitimlerini alıyor. Son olarak Başakşehir Kulübü U-16 takımına kalecimiz Kaan Öztürk’ü gönderdik.

"Bir yabancı futbolcumuz da yakında Başakşehir’le anlaşacak. Geçmişte Karagümrük, Alanyaspor gibi ekiplerimize de çok sayıda oyuncumuz katıldı. Ayrıca ana hedefimiz olan, Paris’e oyuncu gönderme noktasında da yıllardır somut adımlar attık.

"Yaklaşık 30 farklı ülkeden sporcuyu bünyemizde bulunduruyoruz. Bu da bizi hem yerli hem de yabancı futbolcu piyasası için besleyici bir konuma yerleştiriyor.

Türkiye’de özellikle Z kuşağında futbola bakış değişti. Artık herhangi bir Türk takımı yerine Paris Saint-Germain’i veya diğer Avrupa kulüplerini destekleyen çocuklar var. Bunun altyapı eğitimine yansımaları oluyor mu?

"Türkiye son dönemde sebebi her ne olursa olsun, yurt dışına geçmişe oranla çok daha fazla futbolcu gönderen bir ülke hâline geldi.

Paris Saint-Germain gibi bir kulübün akademisinin ülkemizde olması ve günden güne gelişmesi; çocuklarımızın hayallerindeki yıldızlara daha yakın olması durumunu beraberinde getiriyor.

"Her zaman hayallerin büyümesini sağladığımıza inanıyorum. Bu yola çıkarken tek bir tesisle başlayıp, şimdi Türkiye genelinde 11 şehre yayılmamız gibi; genç sporcu adaylarının umutları da birbirine bulaşıcı olacaktır.

"Biz her zaman güzel şeylerin 'bulaşması'ndan yanayız. Çünkü öyle oldukça, bu pozitif durum iyiden iyiye çoğalarak yayılacaktır. Hayaller büyürse, o hayallere gidecek olan yollar da zamanla büyüyecektir.

"Z kuşağının sadece futbola değil, her şeye bakışı çok farklı ve yenilikçi... Onların bakış açılarına/vizyonuna uyumlanırken, bizim onlara yapabileceğimiz en önemli etki de mantıkları ile hisleri arasındaki köprüyü güçlendirmelerini sağlamaktır.

"Ne kadar büyük düşünür ve bunu kendi deneyimlerimiz ile onların istekli yapısıyla harmanlarsak; yolları hep birlikte daha hızlı yürüyeceğimize inanıyorum.

Paris Saint-Germain Akademisi’nin diğer akademilerden farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa bunlar neler?

"Akademimizin en kıymetli yönü, sporcu adaylarımızın “sistem” öğrenmesidir. Paris Saint-Germain Kulübü’nün metodolojisi ve antrenman programlarını bir bir uyguluyoruz. Mbappe'nin, Messi ve Neymar'ın oynadığı futbol sistemi; yaş gruplarına özel olarak modellenmiş şekilde bize geliyor ve biz de saha içinde bunları öğretiyoruz.

"Bana göre Türkiye'de sportif konulara bakış açısındaki en büyük boşluklar; konunun eğlence ile kişisel gelişim tarafının ıskalanması ve spor pazarına etkisinin tam anlamıyla idrak edilemiyor olması.

"Biz Paris Saint-Germain Academy Turkey olarak; boşlukları tespit etmekle kalmayıp onları doldurmak için var gücümüzle çalışıyor, yeri geldiğinde kendi yöntemlerimizi sıfırdan keşfedip Türk ve dünya futboluna kazandırıyoruz.

"Fransa'dan gelen muhteşem sistemi, Türk kültürüyle birleştirip harmanlıyor ve damıtarak servis ediyoruz.

"Türkiye'deki bir kulübün oyun sistemi, oyuncularının ana özellikleri ve takımın genel tarzına dair çok bir tahmininiz olamayabiliyor. Çünkü gerek teknik direktör, gerekse futbolcu bazlı olarak sürekli bir sirkülasyon yaşanıyor.

"Biz sporcularımızla birlikte hocalarımızı da eğitiyoruz. 'Uyarmadan eğitim' yapımızla, yalnızca tavsiyeler vererek sporcu adaylarının kendi gelişimlerini kendi yaratıcılıklarıyla birlikte sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

"Tüm bu modellerimizin başka bir örneği bulunmadığından dolayı, kıyas yapma ihtimalim de ortadan kalkıyor."