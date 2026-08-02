Randal Kolo Muani resmen Juventus’a imza attı. Forvet, Paris Saint-Germain’den transfer olurken Fransız ekibi 38 milyon euro bonservis bedeli artı 12 milyon euro bonusu kabul etti.

Kolo Muani, 2023’te Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga’yı kasıp kavurduğunda dünyanın zirvesine çıkmıştı. PSG harekete geçti ve golcü oyuncu için tam 94 milyon euro ödedi.

Parc des Princes’te Kolo Muani hiçbir zaman ikna edici olamadı. 2022’de Fransa’yı dünya şampiyonluğuna taşıma fırsatını değerlendiremeyen, artık 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk sezonunda 44 maçta sadece 12 gol attı.

Bir sonraki sezonda rolü giderek küçüldü ve bunun üzerine PSG onu Juventus’a kiralama kararı aldı. Torino’da güçlü bir yarım sezon geçiren oyuncu, Serie A’da sekiz gol kaydetti.

Ancak o dönemde kalıcı bir birliktelik gerçekleşmedi. Buna karşın Kolo Muani’nin Paris’te de bir geleceği yoktu ve geçen sezon Tottenham Hotspur’a kiralandı. 41 maçta 5 gol ve 4 asistle katkısı beklentilerin altında kaldı.

Ancak Juventus’ta o yarım sezon unutulmuş değil. PSG, tüm bonusların devreye girmesini ve kasasına toplam 50 milyon euro yazmayı umuyor. Bu durumda zarar, basitçe ifade etmek gerekirse, ‘yalnızca’ 44 milyon euro olacak.

PSG bu sırada Mika Godts ve Parma kalecisi Zion Suzuki’nin transferi için de yoğun mesai harcıyor. Fransızlar, 28 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu ve 23 yaşındaki Japon kalecinin 2029 ortasına kadar sözleşmesinin bulunduğu Parma ile anlaşmaya yaklaşıyor.

Juventus, Kolo Muani’nin yanı sıra Kerem Alajbegovic’i de açıkladı. Cumartesi günü Torino’da Miralem Pjanic’in de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte görüntülenen 18 yaşındaki Boşnak oyuncu, Bayer Leverkusen’den 33 ila 40 milyon euro karşılığında geliyor ve Kolo Muani gibi 2031 ortasına kadar sözleşme imzalıyor.