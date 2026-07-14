Paris Saint-Germain, 63 kez Fransa milli takımında forma giymiş bir oyuncuyu 10 milyon avrodan daha az bir bedele transfer etti

L'Équipe ve transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano'nun da aralarında bulunduğu kaynaklar, Paris Saint-Germain'in yakında Lucas Digne'yi kadrosuna katacağını bildiriyor. 32 yaşındaki sol bek, Fransa'nın başkentinde üç yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Şu anda Aston Villa ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Digne, PSG için kesinlikle yabancı bir isim değil. Defans oyuncusu, 2013 ile 2016 yılları arasında Parc des Princes'te forma giymişti, ancak son sezonunda AS Roma'ya kiralanmıştı.

Digne daha sonra 16 milyon euroya FC Barcelona'ya transfer oldu, ancak iki yıl sonra 4 milyon euro daha fazla bir bedelle Everton'a satıldı.

İngiltere’de son derece güvenilir bir savunma oyuncusu haline geldi. Nitekim 2022’de Aston Villa, 63 kez milli formayı giymiş bu oyuncuyu Birmingham’a getirmek için 30 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Romano, Digne, PSG ve Villa arasında sözlü bir anlaşma olduğunu vurguluyor. "PSG, on milyon avrodan biraz daha az tutarındaki satın alma opsiyonunu devreye sokacağını doğruladı."

L'Équipe'e göre Digne, belki de dünyanın en iyi sol beklerinden biri haline gelen ve bu nedenle ilk 11'deki yerini kaybetme endişesi taşımayan Nuno Mendes'in ideal yedeği olarak görülüyor.

Böylece Villa, bir kez daha değerli bir oyuncusunu kaybediyor. Günün erken saatlerinde Youri Tielemans’ın Manchester United’a kesin olarak transfer olacağı haberleri ortaya çıkmıştı.