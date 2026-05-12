Paris Saint-Germain 2026 biletleri nasıl alınır: Ortalama fiyatlar, Arsenal - PSG maçı, konuk ağırlama paketleri ve daha fazlası

2025/26 sezonu heyecan verici bir doruk noktasına ulaşırken, PSG biletlerini kapma yarışı hiç bu kadar kızışmamıştı.

Yarı finalde Bayern Münih'i toplamda 6-5'lik dramatik bir skorla mağlup eden PSG, Budapeşte'de düzenlenecek 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne katılma hakkını elde etti.

GOAL, bu sezon Paris Saint-Germain'i canlı izlemek için bilet almanın yollarını size göstermeye yardımcı olsun.

Paris Saint-Germain'in yaklaşan maçları

Tarih Maç Müsabaka Biletler 16 Mayıs Cumartesi Paris FC - PSG Ligue 1 Yarı Finali Bilet 23 Mayıs Cumartesi PSG - Lyon/Nantes Ligue 1 Finali TBC 30 Mayıs Cumartesi PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi Finali Bilet

Paris Saint-Germain 2025/26 biletleri nasıl satın alınır?

Sezonun son haftalarına olan talep hiç görülmemiş düzeyde.

Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, PSG'nin resmi bilet portalına gitmektir.

Ancak Şampiyonlar Ligi Finali gibi yüksek ilgi gören maçlar için resmi bilet tahsisleri genellikle üyeler ve sezonluk bilet sahipleriyle sınırlıdır.

Genel Satış: Biletler "Genel Satış" olarak listelendiğinde herkes tarafından satın alınabilir; ancak final maçları için biletler neredeyse anında tükenmektedir.

İkincil Pazar: Resmi kanallarda biletler tükenirse, taraftarlar genellikle StubHub veya Viagogo gibi ikincil satıcılara yönelir. Yaklaşan Şampiyonlar Ligi Finali'nin önemi nedeniyle, bu platformlardaki fiyatlar şu anda yaklaşık 275 €'dan başlıyor.

Paris Saint-Germain 2025/26 biletleri ne kadar?

Parc des Princes'te maç bazında Paris Saint-Germain biletleri satın almak isteyenler için, kulüpten doğrudan satın aldığınızda yetişkin bilet fiyatları 40 € ile 280 € arasında değişmektedir.

Fiyat, rakibin kim olduğuna ve stadyumda oturduğunuz yere göre değişir. En ucuz PSG biletleri, Virage Boulogne tribününde kalenin arkasında yer alır ve 40 €'dan başlar.

Mevcudiyet ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için kulübün resmi bilet portalını takip edin. gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda 79 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

Ligue 1’deki çoğu takım gibi Paris Saint-Germain de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uyguluyor; ancak bu fiyat aralıkları kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumdaki koltuk konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar genellikle en yüksek fiyata sahiptir. Elbette, "Le Classique" (PSG - Marsilya) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

Parc des Princes'in Tarihi

Parc des Princes, 1972 yılında açılan, Fransa'nın Paris kentinde bulunan, tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. Fransız başkentinin güneybatısında, Stade Jean-Bouin ve Stade Roland Garros'un yakınında yer almaktadır. 47.929 seyirci kapasiteli stadyum, 1974'ten beri Paris Saint-Germain'in (PSG) ev sahipliği yapmaktadır. 1998'de Stade de France'ın açılışından önce, Parc des Princes aynı zamanda Fransa milli futbol ve ragbi takımlarının da ev stadyumuydu.

Parc des Princes, yıllar boyunca birçok prestijli futbol maçına ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında çok sayıda FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası maçı ile 1956, 1975 ve 1981 yıllarında düzenlenen üç Avrupa Kupası Finali bulunmaktadır.