Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

PSG kadar zengin bir kupa müzesine sahip olmakla övünebilecek takım sayısı fazla değil. Yalnızca yarım asrı biraz aşkın bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa'nın en başarılı kulübü, onlarca büyük başarıya imza attı ve şimdi üst üste Avrupa Kupası kazanan seçkin kulüpler arasındaki yerini aldı.

Paris'teki ikonik Parc des Princes'e daha önce gitmediyseniz ya da yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu sezon futbol hayallerinizi yaşamak için mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL, fiyatlarından nereden satın alabileceğinize kadar bilmeniz gereken tüm önemli Paris Saint-Germain bilet bilgilerini sizin için derledi.

Parc des Princes'teki yaklaşan Paris Saint-Germain maçları

Tarih Karşılaşma Stadyum Bilet 22 Ağustos 2026 Cts PSG - Stade Rennais Parc des Princes (İç saha) Biletler 30 Ağustos 2026 Paz Lille - PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Biletler 5 Eylül 2026 Cts PSG - AS Monaco Parc des Princes (İç saha) Biletler 12 Eylül 2026 Cts Brest - PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Biletler 20 Eylül 2026 Paz Marseille - PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Biletler 10 Ekim 2026 Cts PSG - Le Mans Parc des Princes (İç saha) Biletler 17 Ekim 2026 Cts Strasbourg - PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Biletler 25 Ekim 2026 Paz PSG - Lyon Parc des Princes (İç saha) Biletler 31 Ekim 2026 Cts Le Havre - PSG Stade Océane, Le Havre Biletler 7 Kasım 2026 Cts PSG - Troyes Parc des Princes (İç saha) Biletler 21 Kasım 2026 Cts Nice - PSG Allianz Riviera, Nice Biletler 28 Kasım 2026 Cts PSG - Lorient Parc des Princes (İç saha) Biletler 5 Aralık 2026 Cts Toulouse - PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Biletler 12 Aralık 2026 Cts PSG - Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (İç saha) Biletler 3 Ocak 2027 Paz Lens - PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Biletler 16 Ocak 2027 Cts Angers - PSG Stade Raymond Kopa, Angers Biletler 23 Ocak 2027 Cts PSG - AJ Auxerre Parc des Princes (İç saha) Biletler 30 Ocak 2027 Cts Monaco - PSG Stade Louis II, Monaco Biletler 7 Şubat 2027 Paz PSG - Marseille (Le Classique) Parc des Princes (İç saha) Biletler 13 Şubat 2027 Cts Le Mans - PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Biletler 20 Şubat 2027 Cts PSG - Brest Parc des Princes (İç saha) Biletler 28 Şubat 2027 Paz PSG - Lens Parc des Princes (İç saha) Biletler 6 Mart 2027 Cts Stade Rennais - PSG Roazhon Park, Rennes Biletler 13 Mart 2027 Cts AJ Auxerre - PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Biletler 20 Mart 2027 Cts PSG - Strasbourg Parc des Princes (İç saha) Biletler 3 Nisan 2027 Cts Paris FC - PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Biletler 10 Nisan 2027 Cts PSG - Le Havre Parc des Princes (İç saha) Biletler 17 Nisan 2027 Cts PSG - Lille Parc des Princes (İç saha) Biletler 24 Nisan 2027 Cts Lorient - PSG Stade du Moustoir, Lorient Biletler 1 Mayıs 2027 Cts PSG - Angers Parc des Princes (İç saha) Biletler 9 Mayıs 2027 Paz Lyon - PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Biletler 16 Mayıs 2027 Paz PSG - Nice Parc des Princes (İç saha) Biletler 22 Mayıs 2027 Cts Troyes - PSG Stade de l'Aube, Troyes Biletler 29 Mayıs 2027 Cts PSG - Toulouse Parc des Princes (İç saha) Biletler

Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl satın alınır?

Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, PSG'nin resmi bilet portalına gitmektir.

Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce internet üzerinden satışa çıkar ve hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Parc des Princes'teki maçlar için koltuk bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.

PSG maç biletleri "Grand Public" olarak listelendiğinde, bu genel satışta oldukları anlamına gelir ve satın almak için üyeliğe ihtiyacınız olmaz. Bu aşamadan önce Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarları, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan kısa bir öncelik dönemine sahip olur.

Fransa'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan PSG'ye, 2026/27 sezonuna üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak girerken beklendiği üzere çok büyük talep var ve biletler resmi kanallarda çoğu zaman maç günlerinden çok önce tükeniyor. Biletler tükenmişse, resmi satıştan önce yerinizi ayırtmak istiyorsanız ya da son dakika bileti bulmayı umuyorsanız, fiyatları €81'den başlayan Ticombo gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.

Paris Saint-Germain 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?

Parc des Princes'te maç maç Paris Saint-Germain bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden satın alındığında genellikle €40 ile €280 arasında değişti. Ancak fiyatlar yıldan yıla değişebildiği için, özellikle kulübün Avrupa'daki başarılarının talebi artırmaya devam etmesiyle birlikte, 2026/27 sezonu fiyatlarının PSG'nin resmi bilet portalında teyit edilmesi gerekiyor.

Fiyatlar rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre değişiklik gösterir. En ucuz PSG biletleri genellikle kale arkasındaki Virage Boulogne tribününde bulunur.

Uygunluk durumu ve fiyatlarla ilgili en güncel bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda €81'den başlayan fiyatlarla mevcut.

Ligue 1'deki çoğu takım gibi Paris Saint-Germain de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.

Bu faktörlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler ve premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete sahip olur. Elbette "Le Classique" gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan maçlar da var. Bu sezon 20 Eylül'de deplasmanda, 7 Şubat'ta ise iç sahada oynanacak PSG - Marseille karşılaşmaları en yüksek fiyat kategorisine giriyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.

Parc des Princes'in tarihi

Parc des Princes, Fransa'nın Paris kentinde bulunan ve 1972'de açılan tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. Fransız başkentinin güneybatısında, Stade Jean-Bouin ve Stade Roland Garros yakınında yer alır. Stadyum, 1974'ten bu yana Paris Saint-Germain'in (PSG) evidir. Stade de France'ın 1998'de açılmasından önce Parc des Princes, Fransa'nın milli futbol takımı ile milli ragbi birliği takımının da iç saha stadyumuydu.

Parc des Princes yıllar içinde çok sayıda prestijli futbol maçına ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında birden fazla FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasının yanı sıra 1956, 1975 ve 1981'de oynanan üç Avrupa Kupası finali de bulunuyor.

Mevcut seyirci kapasitesi 48.000'in biraz altında bulunuyor. Kaynaklar, yerleşim düzenine bağlı olarak yaklaşık 47.900 ile 48.600 arasında değişiyor. Stadyumun geleceğinin 2026/27 sezonu öncesinde hâlâ aktif ve çözüme kavuşmamış bir konu olduğunu da belirtmekte fayda var: PSG ve Paris Belediyesi, stadın olası satışı ve büyük çaplı kapasite artırımı konusunda görüşmeleri yeniden başlattı; bildirilen hedef kapasite 60.000 ile 70.000-75.000 koltuk arasında değişiyor. Bu yazı kaleme alındığı sırada herhangi bir anlaşma sonuçlandırılmış değil ve Parc des Princes'in 2026/27 için kapasitesi mevcut haliyle değişmeden kalıyor. Ancak önceden plan yapan taraftarların bu konudaki haberleri takip etmesi gerekiyor; çünkü bu durum gelecek sezonlarda bilet bulunabilirliğini ve fiyatları etkileyebilir.