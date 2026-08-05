Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

PSG kadar zengin bir kupa müzesine sahip olmakla övünebilecek takım sayısı fazla değil. Yalnızca yarım asrı biraz aşkın bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa'nın en başarılı kulübü, onlarca büyük başarıya imza attı ve şimdi üst üste Avrupa Kupası kazanan seçkin kulüpler arasındaki yerini aldı.
Paris'teki ikonik Parc des Princes'e daha önce gitmediyseniz ya da yeniden gitmeyi çok istiyorsanız, bu sezon futbol hayallerinizi yaşamak için mükemmel bir fırsat olabilir. GOAL, fiyatlarından nereden satın alabileceğinize kadar bilmeniz gereken tüm önemli Paris Saint-Germain bilet bilgilerini sizin için derledi.
Parc des Princes'teki yaklaşan Paris Saint-Germain maçları
|Tarih
|Karşılaşma
|Stadyum
|Bilet
|22 Ağustos 2026 Cts
|PSG - Stade Rennais
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|30 Ağustos 2026 Paz
|Lille - PSG
|Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cts
|PSG - AS Monaco
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|12 Eylül 2026 Cts
|Brest - PSG
|Stade Francis-Le Blé, Brest
|Biletler
|20 Eylül 2026 Paz
|Marseille - PSG (Le Classique)
|Stade Vélodrome, Marseille
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cts
|PSG - Le Mans
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|17 Ekim 2026 Cts
|Strasbourg - PSG
|Stade de la Meinau, Strasbourg
|Biletler
|25 Ekim 2026 Paz
|PSG - Lyon
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|31 Ekim 2026 Cts
|Le Havre - PSG
|Stade Océane, Le Havre
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cts
|PSG - Troyes
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|21 Kasım 2026 Cts
|Nice - PSG
|Allianz Riviera, Nice
|Biletler
|28 Kasım 2026 Cts
|PSG - Lorient
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|5 Aralık 2026 Cts
|Toulouse - PSG
|Stadium de Toulouse, Toulouse
|Biletler
|12 Aralık 2026 Cts
|PSG - Paris FC (Derby de Paris)
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|3 Ocak 2027 Paz
|Lens - PSG
|Stade Bollaert-Delelis, Lens
|Biletler
|16 Ocak 2027 Cts
|Angers - PSG
|Stade Raymond Kopa, Angers
|Biletler
|23 Ocak 2027 Cts
|PSG - AJ Auxerre
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|30 Ocak 2027 Cts
|Monaco - PSG
|Stade Louis II, Monaco
|Biletler
|7 Şubat 2027 Paz
|PSG - Marseille (Le Classique)
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|13 Şubat 2027 Cts
|Le Mans - PSG
|Stade Marie-Marvingt, Le Mans
|Biletler
|20 Şubat 2027 Cts
|PSG - Brest
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|28 Şubat 2027 Paz
|PSG - Lens
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|6 Mart 2027 Cts
|Stade Rennais - PSG
|Roazhon Park, Rennes
|Biletler
|13 Mart 2027 Cts
|AJ Auxerre - PSG
|Stade Abbé Deschamps, Auxerre
|Biletler
|20 Mart 2027 Cts
|PSG - Strasbourg
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|3 Nisan 2027 Cts
|Paris FC - PSG (Derby de Paris)
|Stade Jean-Bouin, Paris
|Biletler
|10 Nisan 2027 Cts
|PSG - Le Havre
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|17 Nisan 2027 Cts
|PSG - Lille
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|24 Nisan 2027 Cts
|Lorient - PSG
|Stade du Moustoir, Lorient
|Biletler
|1 Mayıs 2027 Cts
|PSG - Angers
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|9 Mayıs 2027 Paz
|Lyon - PSG
|Groupama Stadium, Décines-Charpieu
|Biletler
|16 Mayıs 2027 Paz
|PSG - Nice
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
|22 Mayıs 2027 Cts
|Troyes - PSG
|Stade de l'Aube, Troyes
|Biletler
|29 Mayıs 2027 Cts
|PSG - Toulouse
|Parc des Princes (İç saha)
|Biletler
Paris Saint-Germain 2026/27 biletleri nasıl satın alınır?
Paris Saint-Germain maçları için tek maçlık girişlerden ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bilet satın almak için en güvenilir yöntem, PSG'nin resmi bilet portalına gitmektir.
Bilet satış bilgileri, biletlerin satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için siteyi düzenli olarak kontrol etmekte fayda var. Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce internet üzerinden satışa çıkar ve hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Kulüp üyesi olmak da Parc des Princes'teki maçlar için koltuk bulmaya çalışırken size öncelik sağlar.
PSG maç biletleri "Grand Public" olarak listelendiğinde, bu genel satışta oldukları anlamına gelir ve satın almak için üyeliğe ihtiyacınız olmaz. Bu aşamadan önce Red & Blue Membership sahibi PSG taraftarları, Paris Saint-Germain biletleri genel satışa çıkmadan kısa bir öncelik dönemine sahip olur.
Fransa'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan PSG'ye, 2026/27 sezonuna üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak girerken beklendiği üzere çok büyük talep var ve biletler resmi kanallarda çoğu zaman maç günlerinden çok önce tükeniyor. Biletler tükenmişse, resmi satıştan önce yerinizi ayırtmak istiyorsanız ya da son dakika bileti bulmayı umuyorsanız, fiyatları €81'den başlayan Ticombo gibi ikincil yeniden satış platformlarını değerlendirebilirsiniz.
Paris Saint-Germain 2026/27 bilet fiyatları ne kadar?
Parc des Princes'te maç maç Paris Saint-Germain bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, doğrudan kulüp üzerinden satın alındığında genellikle €40 ile €280 arasında değişti. Ancak fiyatlar yıldan yıla değişebildiği için, özellikle kulübün Avrupa'daki başarılarının talebi artırmaya devam etmesiyle birlikte, 2026/27 sezonu fiyatlarının PSG'nin resmi bilet portalında teyit edilmesi gerekiyor.
Fiyatlar rakibin kim olduğuna ve stadyumda nerede oturduğunuza göre değişiklik gösterir. En ucuz PSG biletleri genellikle kale arkasındaki Virage Boulogne tribününde bulunur.
Uygunluk durumu ve fiyatlarla ilgili en güncel bilgiler için kulübün resmi bilet portalını takip edin. Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerinde biletler şu anda €81'den başlayan fiyatlarla mevcut.
Ligue 1'deki çoğu takım gibi Paris Saint-Germain de yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösteriyor.
Bu faktörlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler ve premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücrete sahip olur. Elbette "Le Classique" gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan maçlar da var. Bu sezon 20 Eylül'de deplasmanda, 7 Şubat'ta ise iç sahada oynanacak PSG - Marseille karşılaşmaları en yüksek fiyat kategorisine giriyor ve fiyatlar buna göre yükseliyor.
Parc des Princes'in tarihi
Parc des Princes, Fransa'nın Paris kentinde bulunan ve 1972'de açılan tamamı koltuklu bir futbol stadyumudur. Fransız başkentinin güneybatısında, Stade Jean-Bouin ve Stade Roland Garros yakınında yer alır. Stadyum, 1974'ten bu yana Paris Saint-Germain'in (PSG) evidir. Stade de France'ın 1998'de açılmasından önce Parc des Princes, Fransa'nın milli futbol takımı ile milli ragbi birliği takımının da iç saha stadyumuydu.
Parc des Princes yıllar içinde çok sayıda prestijli futbol maçına ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında birden fazla FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasının yanı sıra 1956, 1975 ve 1981'de oynanan üç Avrupa Kupası finali de bulunuyor.
Mevcut seyirci kapasitesi 48.000'in biraz altında bulunuyor. Kaynaklar, yerleşim düzenine bağlı olarak yaklaşık 47.900 ile 48.600 arasında değişiyor. Stadyumun geleceğinin 2026/27 sezonu öncesinde hâlâ aktif ve çözüme kavuşmamış bir konu olduğunu da belirtmekte fayda var: PSG ve Paris Belediyesi, stadın olası satışı ve büyük çaplı kapasite artırımı konusunda görüşmeleri yeniden başlattı; bildirilen hedef kapasite 60.000 ile 70.000-75.000 koltuk arasında değişiyor. Bu yazı kaleme alındığı sırada herhangi bir anlaşma sonuçlandırılmış değil ve Parc des Princes'in 2026/27 için kapasitesi mevcut haliyle değişmeden kalıyor. Ancak önceden plan yapan taraftarların bu konudaki haberleri takip etmesi gerekiyor; çünkü bu durum gelecek sezonlarda bilet bulunabilirliğini ve fiyatları etkileyebilir.