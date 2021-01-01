Paris Saint-Germain 2-1 Nice | Neymar'ın yokluğunda kayıp yok!

Hafta arasında Neymar'ın sakatlığıyla sarsılan Paris Saint-Germain, Brezilyalı oyuncudan yoksun olarak çıktığı ilk maçta Nice'i 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 25. haftasında Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti.

Hafta arasında Neymar'ın sakatlığıyla sarsılan ve Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına odaklanan Paris Saint-Germain, Nice karşısında galibiyeti son bölümde bulduğu golle kurtardı.

Ev sahibi takım, 22. dakikada Julian Draxler ile öne geçti. Alman oyuncu dört ay aradan sonra ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı bu golle 1-0 sona erdi.

Nice, soyunma odasından adeta beraberlikle döndü. Rony Lopes, 50. dakikada attığı golle skora denge getirdi: 1-1

Bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı sağlayan Moise Kean, bu maçta da Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren isim oldu. 20 yaşındaki oyuncu 76. dakikada attığı golle skoru belirledi. Kean bu sezon ligde oynadığı 17 maç sonunda 10 gole ulaştı.

2-1 sona eren maçın ardından 54 puana ulaşan Paris Saint-Germain, maç fazlası ve averajla Lille'in önünde liderliğe yerleşti. Nice ise 29 puanda kaldı.

Paris temsilcisi önümüzdeki hafta bir kez daha kendi sahasında olacak ve Monaco ile karşılaşacak. Nice ise bir diğer güney temsilcisi Marsilya ile kozlarını paylaşacak.

Öte yandan günün diğer maçında Lyon, kendi sahasında Montpellier'e 2-1 yenildi. Montpellier'nin golleri Teji Savanier ve Sepe Wahi'den gelirken, Lyon'un Lucas Paquete ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı. Dört hafta aradan sonra yenilen Lyon, liderlik umuduyla başladığı haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Ligue 1'de ayrıca Reims - Lens maçı da 1-1 sona erdi.