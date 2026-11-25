Reklam

Khvicha Kvaratskhelia ve Desiré Doué'nin kısa süre önce ağır sakatlıklar yaşamasının ardından Paris Saint-Germain, kış transfer döneminde kadrosuna bir hücum oyuncusu eklemek istiyor. Çeşitli medya kuruluşlarına göre Fransız kulübü Gianluca Prestianni için harekete geçmeyi planlıyor ancak Benfica onu kesinlikle bırakmak istemiyor.

Prestianni'ye duyulan ilgi şaşırtıcı değil. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 13 gol ve 6 asistle sezona çok iyi başladı.

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'ya, Viktoria Plzen deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçından bir gün önce, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi şampiyonunun ilgisi soruldu. Fulham'ın eski teknik direktörü net konuştu: "Hiçbir şeyden korkmuyorum."

Prestianni'nin Benfica ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica, sözleşmesini 2031 ortasına kadar uzatmak için Prestianni ile şimdiden sözlü anlaşmaya vardı. Record gazetesine göre anlaşma, ciddi bir maaş artışı ve 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi içeriyor.

Reklam Reklam

Silva, yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni sözleşme koşulları hakkında pek gizemli konuşmadı: "Maddenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Hoşuma gitse de gitmese de, 200 milyon euro olsaydı belki biraz daha… Ama bunun hakkında konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum."

Related Topics

"On beş gün önce bana bu konu sorulduğunda taraftarlarımızın içinin rahat olabileceğini söylemiştim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Prestianni'nin bizimle uzun vadeli bir sözleşmesi var. Gösterdiği performans sayesinde sözleşmesini uzatmak için yürüttüğümüz görüşmelerin son aşamasındayız."

"Ancak mevcut sözleşmesi ve süresi, çalışmalarımıza rahatlıkla devam etmemizi sağlıyor. Bu konuyu Prestianni ile konuşma ihtiyacı hiçbir zaman duymadım. Şu anda formdaysa bunun nedeni çok sıkı çalışması ve son derece odaklanmış olması. Benim aradığım da bu," dedi Silva.

Reklam

Vélez Sarsfield'in ise bir transfer olmasını umduğu kesin. Arjantin kulübü, altyapısından yetişen Prestianni'yi Ocak 2024'te dokuz milyon euro karşılığında Benfica'ya sattı ancak transfer haklarının yüzde 15'ini elinde tuttu. Vélez, yetiştirme bedeli gibi diğer ödemelerle birlikte transfer bedelinin yaklaşık yüzde 20'sini alabilir.

Prestianni, Arjantin milli takımıyla ilk maçına geçen yıl kasım ayında çıktı. Bir süre kadroya çağrılmadıktan sonra milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Prestianni'yi geçen ekim ayında yeniden kadroya aldı. Prestianni, o ay ve en son milli maç döneminin yaşandığı kasım ayında oynanan beş maçın dördünde forma giydi. Toplamda beş kez milli formayı giydi.