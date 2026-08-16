RC Lens, Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Kuzey Fransa ekibi, kendi sahası Stade Bollaert-Delelis'te son Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Florian Thauvin, iki kırmızı kartın çıktığı maçın tek golünü attı.

PSG'de Mika Godts henüz kadroda yer almadı. Ajax'tan en fazla 55 milyon euro karşılığında transfer edilen sol kanat oyuncusu, Luis Enrique'nin maç kadrosunda bulunmadı. İspanyol teknik adam, yeni transferler Maghnes Akliouche ile Lucas Digne'i ilk 11'de sahaya sürdü.

PSG, ilk yarıda uzun süre üstün olan taraftı ancak yarım saati biraz geçtikten sonra büyük bir darbe aldı. Matthieu Udol'ün arka direkteki sert şutunu Thauvin tamamladı ve Matvey Safonov'u çaresiz bıraktı: 1-0.

Lens'teki sevinç, on dakikadan kısa süre sonra Kyllian Antonio'nun doğrudan kırmızı kart görmesiyle sona erdi. Henüz 18 yaşındaki Fransız oyuncu, uzattığı ayağıyla Akliouche'un bileğine müdahale etti.

Lens Teknik Direktörü Dino Toppmöller, devre arasında santrfor Franjo Ivanovic'i kenara alıp yerine savunmacı Ruben Aguilar'ı sokarak hamle yaptı. Bu da etkisini gösterdi, çünkü PSG bir türlü rakip savunmayı aşamadı.

Bitime on dakika kala Paris ekibi de 10 kişi kaldı. Nuno Mendes, dirseğiyle Michal Skóras'ın yüzüne temas etti ve Skóras yere düştü. Mendes, şaşkınlığı içinde kırmızı kart gördü.

PSG eşitlik golünü bulmayı başaramadı ve bu nedenle gelecek hafta başlayacak lig için hazırlıklarına buruk bir duyguyla girecek. PSG, o maçta sahasında Stade Rennes'i ağırlayacak. Lens'i de yine evinde AJ Auxerre ile bir maç bekliyor.