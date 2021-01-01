Paris Saint-Germain 0-2 Monaco | PSG zirveden uzaklaşıyor

Paris Sain-Germain evinde 2021'in ilk yenilgisini aldı. Monaco üç puanı kazanırken Paris ekibi zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Ligue 1'in 26. haftasında Paris Saint-Germain, Monaco'yu konuk etti. Mauricio Pochettino'nun ekibi 2021'deki ilk iç saha yenilgisini Monaco'ya karşı aldı.

Ligin ilk yarısında PSG'yi 3-2 mağlup eden Monaco, rövanşta da rakibine dram yaşattı. Paris Saint-Germain evinde 2-0 kaybederken zirvenin de 4 puan gerisinde kaldı.

Paris Saint-Germain - Monaco maçında golleri kim attı?

Maçta gol perdesi erken açıldı. Monaco henüz 6. dakikada Sofiane Diop ile 1-0 öne geçti. Ancak Paris Saint-Germain bu gole reaksiyon veremedi.

İlk yarı 1-0 sona ererken Monaco ikinci yarının başında bir kez daha erken gol buldu. 51. dakikada Guillermo Maripan skoru 2-0'a getirdi. PSG kalan dakikalarda gollere karşılık veremedi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Paris Saint-Germain ve Monaco'nun kaç puanı var?

Ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Monaco aldığı bu galibiyetle puanını da 52'ye yükseltti ve dördüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Paris Saint-Germain ise 54 puanda kalırken Monaco bu galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Haftayı puansız kapatan Paris Saint-Germain'in lider Lille ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Ligue 1'de şampiyonluk yarışı kızışırken lider Lille'i 55 puanla ikinci Lyon takip ediyor.

Paris Saint-Germain ve Monaco'yu gelecek maçta ne bekliyor?

Paris Saint-Germain ligin 27. haftasında son sıradaki Dijon'a konuk olacak. Monaco ise evinde 31 puanlı Brest'i ağırlayacak.