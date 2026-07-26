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Paris'in yıldızı sözleşme yenilemeyi reddediyor: Geleceği Real Madrid transferiyle iç içe

Transfers
B. Barcola
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
M. United - Paris Saint-Germain
M. United
Club Friendlies
Bayern Münih - Aston Villa
Bayern Münih
Liverpool - Wrexham
Liverpool
Wrexham
Chelsea - Tottenham Hotspur
Chelsea
Tottenham Hotspur
Chelsea - Juventus
Juventus
Chelsea - AC Milan
AC Milan
Real Madrid - Leganes
Real Madrid
Leganes
Real Madrid - Fiorentina
Fiorentina
Y. Diomande
RB Leipzig - SC Verl
RB Leipzig
SC Verl
Fransa
İngiltere
Avusturya
Almanya
Galler
İtalya
İspanya
Côte d’Ivoire

Liverpool, Bayern Münih ve Arsenal gündemde

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola, kulübüyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Ancak bu karar, mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı anlamına gelmiyor; zira sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

23 yaşındaki Barcola, geleceğine dair nihai kararı vermeden önce Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeye karar vermişti.

Aylar süren bir düşünme sürecinin ardından, esasen 2028 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Paris Saint-Germain ile müzakereleri sürdürmeme yönünde tavrını netleştirdi.

FransızL’Équipe gazetesine göre, Paris kulübünün sunduğu teklif rahat bir maddi artış içeriyor olmasına rağmen, bu karar sportif nedenlerle alındı.

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Barcola kendini, çoğu zaman sahanın kanatlarından birinde görev alan 12 numaralı bir oyuncu olarak görüyor ve bu rolü sürdürmek istemiyor; özellikle de bu durumun onu iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde yedek oyuncu konumuna düşürmesinin ardından.

Peki Barcola'nın kararı, bu yaz otomatik olarak ayrılacağı anlamına mı geliyor? Önümüzdeki haftaların yanıtlayacağı temel soru bu. Oyuncuya 4 kulüp ilgi gösterdi: Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Chelsea. Ancak Londra kulübü, Barcola'nın kabul ettiği seçenekler arasına girmedi.

Fransız oyuncu, geleceğinin Avrupa'daki kanat oyuncusu piyasasının hareketliliğinden de etkileneceğinin farkında; özellikle de Real Madrid'in, Paris Saint-Germain'in bir numaralı hedefi olan Leipzig kanadı Yan Diomande'yi transfer etmek için harekete geçmesinin piyasanın verilerini değiştirmesiyle.

Saint-Germain, birkaç hafta önce Diomande ile bir sözleşme anlaşmasına varmıştı. Bu durum, Fildişi Sahilli oyuncuyu transfer etme yarışını, Barcola'nın bu yaz Paris kulübünden ayrılıp ayrılmayacağını ya da ikinci bir emre kadar takımda kalıp kalmayacağını belirleyebilecek temel etkenlerden biri haline getiriyor.

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