Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola, kulübüyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Ancak bu karar, mevcut yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı anlamına gelmiyor; zira sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

23 yaşındaki Barcola, geleceğine dair nihai kararı vermeden önce Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeye karar vermişti.

Aylar süren bir düşünme sürecinin ardından, esasen 2028 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Paris Saint-Germain ile müzakereleri sürdürmeme yönünde tavrını netleştirdi.

FransızL’Équipe gazetesine göre, Paris kulübünün sunduğu teklif rahat bir maddi artış içeriyor olmasına rağmen, bu karar sportif nedenlerle alındı.

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Sürpriz: Diomande, Real Madrid ve Paris ile aynı anda anlaştı

Barcola kendini, çoğu zaman sahanın kanatlarından birinde görev alan 12 numaralı bir oyuncu olarak görüyor ve bu rolü sürdürmek istemiyor; özellikle de bu durumun onu iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde yedek oyuncu konumuna düşürmesinin ardından.

Peki Barcola'nın kararı, bu yaz otomatik olarak ayrılacağı anlamına mı geliyor? Önümüzdeki haftaların yanıtlayacağı temel soru bu. Oyuncuya 4 kulüp ilgi gösterdi: Liverpool, Arsenal, Bayern Münih ve Chelsea. Ancak Londra kulübü, Barcola'nın kabul ettiği seçenekler arasına girmedi.

Fransız oyuncu, geleceğinin Avrupa'daki kanat oyuncusu piyasasının hareketliliğinden de etkileneceğinin farkında; özellikle de Real Madrid'in, Paris Saint-Germain'in bir numaralı hedefi olan Leipzig kanadı Yan Diomande'yi transfer etmek için harekete geçmesinin piyasanın verilerini değiştirmesiyle.

Saint-Germain, birkaç hafta önce Diomande ile bir sözleşme anlaşmasına varmıştı. Bu durum, Fildişi Sahilli oyuncuyu transfer etme yarışını, Barcola'nın bu yaz Paris kulübünden ayrılıp ayrılmayacağını ya da ikinci bir emre kadar takımda kalıp kalmayacağını belirleyebilecek temel etkenlerden biri haline getiriyor.