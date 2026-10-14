Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında konuk olduğu Manchester City karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Paris'in gollerini Desire Doue (13'), Ousmane Dembele (15') ve Vitinha (32') kaydetti.

Bu sonuç, Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasının ardından bugünkü maçta kulübe desteğini açıklayan Manchester City taraftarları için büyük bir şok oldu.

"Stats du Foot" sayfasına göre Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında 3 gol fark yakalayan ikinci en hızlı takım oldu (32 dakika). İlk sırada ise 4 Nisan 2018'de "Anfield" stadında bunu 31 dakikada başaran Liverpool bulunuyor.

Söz konusu karşılaşma Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçıydı ve Liverpool o maçı 3-0 kazanmış, rövanşta ise 2-1 üstünlük sağlamıştı.

"Opta" ise şu bilgiyi paylaştı: "Manchester City, kendi sahasında oynadığı bir maçta ilk yarıyı üç gol geride kapatıyor. Bu durum Ocak 2012'den bu yana ilk kez yaşanıyor (Manchester United'a karşı oynanan FA Cup maçında)."



