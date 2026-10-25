Barcelona ve Real Madrid, bugün El Clasico'da yeni bir karşılaşmaya hazırlanırken, etkili eksikliklerin ve teknik ekiplerin henüz sonuçlandıramadığı tercihlerin gölgesinde, Hansi Flick ile José Mourinho'nun hangi taktik seçimlere başvuracağı merakla bekleniyor.

Beklenen karşılaşmaya saatler kala, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi Barcelona'nın muhtemel kadrosunun ana hatlarını açıklarken, İspanyol "AS" gazetesi, son maçlarda sağ bek mevkiinde parladıktan sonra hesapların merkezinde yer alan Fede Valverde ile birlikte Real Madrid kadrosu için üç olası taktik senaryoyu ele aldı.





Flick'in seçenekleri

"Mundo Deportivo", takımın saflarını vuran sakatlıklar nedeniyle Flick'in Paris Saint-Germain karşısında sahaya sürdüğü savunma hattını tekrarlamaya meyilli olduğunu, Jules Koundé, Eric García ve Christensen'in yokluğunun süreceğini aktardı.

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Gazeteye göre sağ bek mevkiini Xavi Espart üstlenebilir, sol kanadı ise João Cancelo devralırken savunmanın göbeği Pau Cubarsí ve Gerard Martín'den oluşacak.

Orta sahada gazete, sol adductor kasından sakatlanan Dani Olmo'nun yokluğunu telafi etmek için oyun kurucu mevkiinde Fermín López'in yer almasıyla birlikte, tutuculuk ikilisinde Rodri ve Pedri'ye güvenileceğini öngördü.

Hücum hattında ise sağ kanadı doldurmak için en öne çıkan aday Lamine Yamal gibi görünürken, sol kanattaki tercih İngiliz Gordon ile Alman Adeyemi arasında yoğunlaşıyor.

Gazete, Raphinha'nın hücumun önderliğini sürdürmesini muhtemel görürken, onu kanada kaydıracak ve Gabriel Jesus'u santrfor mevkiinde oynatacak bir taktik değişikliğin de mümkün olduğuna işaret etti.

Valverde, Real Madrid kadrosunun anahtarı

Diğer yandan "AS" gazetesi, Mourinho'nun üç taktik seçeneği değerlendirdiğini ve bunların her birinin, Aurélien Tchouaméni ile orta sahadaki ortaklığı başta istenen sonuçları vermediğinin ardından son maçlarda sağ bek mevkiinde parlayan Valverde'nin mevkiine odaklandığını belirtti.

Gazeteye göre birinci ve kendi görüşlerine göre en olası senaryo, Valverde'nin sağ bek olarak kalması; bu da orta saha ile sağ kanat arasındaki rol dağılımına bağlı olarak Arda Güler, Bernardo Silva ve Endrick arasındaki tercih için iki yer bırakıyor.

İkinci senaryo ise Valverde'nin Tchouaméni'nin yanına, orta sahaya geri döndürülmesine, Güler'in sağ kanatta ve Denzel Dumfries'in sağ bek mevkiinde sahaya sürülmesine dayanıyor.

Üçüncü seçenek ise Valverde'nin sağ kanatta oynatılması, Güler'in Tchouaméni'nin yanında kalması ve sağ bek mevkiinin takımın elindeki doğal seçenekler arasındaki rekabete bırakılması şeklinde.

Savunmanın göbeğinde "AS", Ibrahima Konaté'nin ilk 11'deki yerini garantilemeye en yakın isim gibi göründüğünü, partnerliği için rekabetin ise Dean Huijsen ile Antonio Rüdiger arasında yoğunlaştığını, bu sezon ilk 11'de yer alma sayısı bakımından Huijsen'in avantajlı olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca kaledе Thibaut Courtois'nın, sol bek mevkiinde Marc Cucurella'nın, hücumcu orta sahada Bellingham'ın, sol kanatta Diomande'nin ve hücumun önderliğinde Kylian Mbappé'nin yer almasını öngörürken, Vinicius Junior cezalı olması nedeniyle oynamayacak.

İki takımın muhtemel kadrosu:

Barcelona:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Orta saha: Rodri, Pedri, Fermín López.

Hücum: Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Orta saha: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Hücum: Güler, Mbappé, Diomande.

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