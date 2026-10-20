Bugün oynanacak Barcelona-Paris Saint-Germain maçına saatler kala, Parisli teknik ekibin kafasını meşgul eden tek bir soru var: Nuno Mendes olmadan Lamine Yamal nasıl durdurulur? Paris'in kadrosundaki en büyük eksiklik, Luis Enrique'yi eski kulübüne karşı kariyerinin en zorlu ikilemiyle karşı karşıya bıraktı.

İkilem: En iyi savunmacı olmadan bir dehayı nasıl durdurursun?

Lamine Yamal'ın adı aleni tartışmaların merkezinde yer almamış olsa da, Paris Saint-Germain içinden kaynaklar Fransız "L'Equipe" gazetesine, İspanyol kanat oyuncusu meselesinin son saatlerde yapılan kapalı toplantıların ve basın toplantılarının ana konusu olduğunu doğruladı.

Dünyanın en iyi kanat oyuncularını durdurmaya alışkın bek Nuno Mendes forma giyemeyecek durumda ve rakip, tek bir savunmacıyla durdurulması mümkün olmayan oyuncu Lamine Yamal.

Parisli teknik ekibin sorduğu soru şu: Birebir markaj yapıp riske mi giriyoruz, yoksa kolektif çözüme mi başvuruyoruz?

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Çözüm: İkili yaklaşım ve kolektif plan

Fransız gazeteye göre, Paris kampından sızan bilgiler doğrultusunda Enrique, "kolektif çözüm, ikili yaklaşım" olarak adlandırılan yöntemde karar kıldı.

Plan yalnızca Mendes'in yerine gelecek isme değil, tam bir sisteme dayanıyor: Alanı daraltmak, yani Yamal'ı birebir pozisyonda bırakmayıp, ek bir orta saha oyuncusunun bulunduğu derinliğe girmeye zorlamak.

Bir de çifte markaj: Yamal'ın öldürücü sol ayağını içeri doğru kullanmasını engellemek için baskı yapan bir bek ve örtüye dönen bir kanat.

Enrique, Yamal'ın sertlikle değil, taktiksel zekâyla ve pas yollarının kesilmesiyle durdurulacağını çok iyi biliyor.

Enrique: Sadakat ile özlem arasında

Barcelona maçlarının arifesinde her zaman olduğu gibi, Luis Enrique iki yüzüyle ortaya çıktı: Profesyonel teknik direktör ve âşık Katalan. O sallanan elleri, o hızlı çıkışı ve yalnızca Barcelona karşısında sergilediği o keskin alaycılığıyla Enrique, eski kulübüne olan sadakatini ve ebedi bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz pazartesi, konu Barcelona teknik direktörü olarak bıraktığı mirasa geldiğinde, Asturyalı teknik adam o can alıcı soru sorulduğunda gerçekten parladı: Barcelona'nın meşhur özünü en iyi hangi teknik direktör temsil ediyor? Enrique buna kelimelerle değil, "Benim" diyen bir gülümsemeyle yanıt verdi.

Şimdi, modern Barcelona felsefesini yaratan adam, Parisli takımıyla bu felsefenin geleceğini temsil eden yeni cevheri durdurmaya çalışacak: Lamine Yamal.







