Genç Faslı oyuncu Younes Ider, teknik direktör İspanyol Luis Enrique'nin kendisini bugün cumartesi günü Fransa Ligi'nin onuncu haftasında oynanacak Troyes karşılaşmasına hazırlanan kadroya dahil etme kararının ardından, Paris Saint-Germain'in ilk takımıyla ilk maçlarını oynamanın eşiğine geldi.

Paris takımının kadrosu, Ider'in ilk kez ilk takım oyuncuları arasında yer aldığını ortaya koydu; bu adım, 18 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz dönemde yedek takımla dikkat çeken performanslar sergilemesinin ardından gelişimini takip eden teknik ekibin bu süreci izlediğini yansıtıyor.

Bu fırsat, Luis Enrique'nin bazı temel oyunculara bir miktar dinlenme imkanı tanıma ve genç yeteneklere boy gösterme şansı için daha geniş bir alan açma yönündeki eğilimiyle eş zamanlı olarak, Faslı oyuncu için uygun bir zamanda geldi; bu da Ider'in gruba katılmasının kapısını araladı.

Buna karşılık, Faslı Achraf Hakimi teknik ekibin kararıyla Troyes karşılaşmasında yer almayacak; bir sonraki milli araya kadar dinlendirilmesine karar verilmesinin ardından takım kadrosundaki Faslı koltuğu temel bekten boş kalırken, Ider'in adı ilk kez ortaya çıktı.

Bu adımın önemi, oyuncunun ilk takım kadrosunda yer almasıyla sınırlı değil; aynı zamanda Paris kulübünün akademisi içindeki bir gelişim aşamasının taçlandırılması ve Luis Enrique'nin kendisine maç sırasında boy gösterme fırsatı vermesi halinde, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biriyle sahaya çıkma hayalini gerçekleştirmeye yaklaşması anlamına geliyor.

Ider, Fas'ın alt yaş kategorisi milli takımlarıyla uluslararası bir geçmişe sahip; Fas forması altında farklı yaş kademelerinde, 18 yaş altı milli takıma kadar forma giydikten sonra, Fas futbolunun geleceği için üzerine bel bağlanan yeteneklerden biri olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Troyes karşılaşması, genç oyuncu için ilk davetini ilk takımla gerçek bir başlangıca dönüştürme ve Paris Saint-Germain'in saflarında rekabet edebilme yeteneğini kanıtlama adına istisnai bir fırsat olmaya devam ediyor.