Japon kaleci Zion Suzuki, yaz transfer döneminde İngiliz kulübüne katıldığı günden bu yana düzenli olarak forma şansı bulmasının ardından Aston Villa'da kendini kabul ettirmeye başladı. Oyuncu bu dönemde Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yakınken görüşmeler sekteye uğramıştı.

Paris Saint-Germain, kaleci mevkisini güçlendirmek için Suzuki'yi seçenekleri arasına koymuştu. Japon file bekçisi, kendisini Matvey Safonov'a rakip olarak kadroya katmayı ya da bir sezonluğuna kiralamayı düşünen Luis Enrique'nin beğenisini kazanmıştı. Ancak Parisli kulübün yönetimi, kalecinin menajerlerinin son mali taleplerini fazla yüksek bulunca transfer tamamlanamadı.

Tek neden mali boyut değildi; zira Suzuki, kendisine ilk on birde forma şansı garanti edecek bir takım arıyordu ve Paris Saint-Germain bunu ona sunabilecek durumda değildi.

Aynı neden, 3 yıl önce Manchester United'ın teklifini reddetmesinin de arkasındaydı. İngiliz kulübü onu André Onana'nın yedeği olarak istemişti.

Suzuki şunları söyledi: "Önceliğim oynamaktı, bu yüzden bu kararı aldım. Belçika'da bir yıl, Parma'da iki yıl oynadım. Gelişim gösterdim. İtalya Ligi'nde iki yıl oynamak benim için çok önemliydi. Şimdi kendime güveniyorum ve yeteneklerime inanıyorum."

Japon kaleci, 30 milyon euro bonservis bedeli ve buna ek olarak 5 milyon euro bonus karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Emiliano Martínez'in Chelsea'ye ayrılışının ardından üzerindeki büyük beklentilerle birlikte Unai Emery yönetiminde yeni bir mücadeleye başlayacak.

Takıma katıldıktan sonra Brighton karşısında yedek kulübesinde oturan Suzuki; Premier Lig'de Arsenal, Hull City, Nottingham Forest ve Tottenham karşısında olmak üzere 4 maçta forma giydi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı bir maçta, İngiltere Federasyon Kupası'nda ise Coventry karşısında bir mücadelede görev aldı.

Suzuki, Coventry karşısındaki 45 dakika hariç bu maçlarda 495 dakika sahada kaldı, kalesinde 7 gol gördü ve bir maçta kalesini gole kapadı.

Japon kaleciye yönelik övgüler yalnızca rakamlarıyla sınırlı kalmadı; toplara müdahale kabiliyeti, ayaklarını iyi kullanması ve arkadan hücum kurmaya katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Aston Villa'yı kendisiyle anlaşmaya iten de tam olarak bu yönleri oldu.

"Birmingham Mail" gazetesi, oyuncunun takımdaki başlangıcını övdü ve ona 10 üzerinden 8 puan verdi; Tottenham karşısındaki seviyesine, şutlara müdahale etme ve baskı altında pas verme yeteneğine dikkat çekti.

Britanya Yayın Kurumu "BBC" de Tottenham karşısındaki performansını öne çıkardı. Suzuki, birkaç saniye içinde Savinho'dan gelen iki şutu kurtarmasının yanı sıra topu ileriye taşımadaki ustalığıyla da göze çarptı ki bu, Emery'nin oyun anlayışında dayandığı özelliklerden biri.

Suzuki ayrıca, adını "Villa Park"ta tezahürat yapmaya başlayan Aston Villa taraftarının da övgüsünü topladı. Bu durum, Japon kalecinin Martínez'in ayrılışının ardından kulüp taraftarıyla arasında oluşmaya başlayan bağın bir göstergesiydi.

Emery, Suzuki'nin yeteneklerine olan güvenini şu sözlerle vurguladı: "Bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Bu, bizi kurtarması gereken bir kaleci; kalede sorumluluğunun hakkını vermeli ve hücum kurmak için gereken nitelik ve becerilere sahip olmalı."

Şunları ekledi: "Oyun tarzı son derece önemli. Bazen risk alıyor, ama gelişimi ve öğrenmesi de böyle oluyor. Hücum kurarken uzun toplarla pas vermeyi tercih edebilir, çünkü ara pasları konusunda mükemmel bir kabiliyete sahip. Attığımız ikinci golde de bunu yaptı."

Paris Saint-Germain'e giden adımı sekteye uğradıktan sonra Suzuki, aradığı alanı Aston Villa'da bulmuş görünüyor. Böylece Emery yönetiminde Premier Lig'de kendini kanıtlamaya başlayacak.