Real Zaragoza'nın İspanyol oyuncusu Ander Herrera, Lionel Messi'nin bir daha gelmeyecek bir futbolcu olduğunu ve kariyeri boyunca ona benzer bir şey görmediğini söyledi; ayrıca Neymar'ın futbolda büyüyü temsil ettiğini, Kylian Mbappé'nin ise "süper kahraman" olduğunu belirtti.

37 yaşındaki Herrera'nın açıklamaları, eski İngiliz yıldız Rio Ferdinand ile yaptığı uzun bir röportaj sırasında geldi. Herrera bu röportajda Zaragoza'daki mevcut dönemini ve Athletic Bilbao, Manchester United, Paris Saint-Germain ile Boca Juniors formalarını giydiği uzun kariyerini değerlendirdi.

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Herrera, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Messi hakkında şöyle dedi: "Bir daha göremeyeceğimiz bir şey."

Herrera, Paris Saint-Germain'de Messi ile birlikte başka yıldızlarla da aynı takımda forma giydi. Ferdinand, Fransız ekibinden Messi, Neymar ve Mbappé olmak üzere üç isim saydığında, Herrera dördüncü bir isim ekledi: "Ángel Di María." Ancak Bask kökenli orta saha oyuncusu, Messi'ye benzer bir şey görmediğini vurguladı.

"Çılgınlık"

Herrera, Arjantinli yıldızın büyüklüğünün yalnızca maçlarda değil, haftanın her günü en iyi seviyesini ortaya koyabilme kapasitesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Antrenmanlarda kaç kez topu kaybetti? Sıfır. Bu bir çılgınlıktı. Leo, her gün!"

Herrera, bir futbolcunun takım içindeki rolünü kavramasının, yıldızın kim olduğunu bilmesinin ve takımın yararına ona nasıl yardım edeceğini anlamasının önemine de değindi.

Şöyle dedi: "Yıldızlar yıldızdır. Onlarla oynamak için gereken empatiye sahip olduğumu düşünüyorum. Onlara alan tanımayı bilmen gerekir, çünkü ben işimi yaparsam onlar beni daha iyi hale getirir. Messi ve Neymar, topu onlara vermeni ve topu sana geri verme ihtiyacı duyduklarında orada olmanı ister."

Bu çaptaki oyuncuların bulunduğu bir soyunma odasını yönetmenin zorluğu hakkında ise şunları söyledi: "Zor, ama imkânsız değil. Ancelotti bunu Real Madrid'de Cristiano ile, Bale ile, Benzema ile, Sergio Ramos ile yaptı..."

Luis Enrique'nin ise yıldızlardan kurtulduğunu, çünkü onların kendisi için bir sorun teşkil edebileceğini belirten Herrera, şunu ekledi: "Bir de Paris Saint-Germain ile neler kazandığına bakın."



