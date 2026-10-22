Bu sezon aldığı ilk mağlubiyette Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmesine rağmen, Hans Flick yönetimindeki Barcelona, önümüzdeki pazar günü Real Madrid karşısında oynanacak El Clásico'daki beklenen sınav öncesinde, gelişimini sürdürme kabiliyetine olan güvenini pekiştiren bir dizi olumlu işaretle "Parc des Princes" stadından ayrıldı.

Fransız ekibi maç boyunca üstünlük kurdu; ancak Barcelona, önemli oyuncularından birkaçının yokluğuna rağmen son dakikalara kadar rekabetçi kaldı, hatta Xavi Espart'ın ilk beraberlik golünü atmasının ardından öne geçme fırsatını yakaladı. Daha sonra Lamine Yamal, 79. dakikada attığı muhteşem golle skoru 2-2 yaparak takımını maça geri döndürdü.

Savunma sorunlarını, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde çok sayıda gol görmesini çözmesi gerektiğinin farkında olan Katalan ekibi, takıma yakın olan "Mundo Deportivo gazetesinin öne çıkardığına göre, iyimser olmak için sebepler buldu. Bunların başında kalecisinin parlak performansı, yeni bir yeteneğin öne çıkması ve dünyanın en güçlü takımlarından birinin karşısında fırsatlar üretebilme becerisi geliyordu.

Joan Garcia Barcelona'ya güven veriyor

Joan Garcia, Barcelona'nın savunma istatistiğini iyileştirme çabasında dayanabileceği en belirgin güç noktalarından birini temsil ediyor. Kaleci, Paris Saint-Germain karşısında dikkat çekici bir performans sergiledi ve takımını maçın havasında tutan birkaç tehlikeli fırsatı önledi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Garcia, 24. ve 29. dakikalarda Ferran Torres karşısında parladı; ayrıca 29. dakikada Fabián Ruiz'in ve 51. dakikada Achraf Hakimi'nin denemelerini önledi.

İlk gole yol açan Désiré Doué'nin sert şutunda kaleci belki daha fazlasını yapabilirdi; ancak diğer dört golden sorumlu değildi. Bunlar Doué'nin şutu, Lucas'ın kafa vuruşu, Vitinha'nın ceza sahası dışından attığı şut ve ardından Fabián Ruiz'in kaleye yakın mesafeden yaptığı tamamlamayla geldi.

Xavi Espart yeni bir gerçeğe dönüşüyor

19 yaşındaki Xavi Espart, Paris Saint-Germain karşısında ve Khvicha Kvaratskhelia gibi tehlikeli bir kanat oyuncusunun önünde oynanan zorlu bir mücadelede en üst seviyede rekabet edebilme kabiliyetini kanıtlayarak ışıkları üzerine çekti.

Genç bek, büyük bir sakinlik ve özgüven sergiledi; mücadelenin başında direğe çarpan bir şutla gol atmasına ramak kalan Gürcü yıldızın tehlikesini birçok kez sınırlamayı başardı. Espart ayrıca Hakimi ve Doué karşısında iyi savunma müdahaleleri yaptı.

Etkisi yalnızca savunma tarafıyla sınırlı kalmadı; Barcelona'yı 1-1'lik skorla maça döndüren muhteşem bir gol attı. Ayrıca dikkat çekici bir şekilde ilerleyip Brezilyalı forveti kaleci Matvey Safonov ile karşı karşıya bırakarak Raphinha'ya tehlikeli bir fırsat hazırladı; ancak Raphinha bu fırsatı değerlendiremedi.

Barcelona topa sahip olma ve pas konusunda üstün

Kendi sahasında Paris Saint-Germain'e yenilmesine rağmen Barcelona, maçı topa sahip olma oranında üstün bitirdi; Fransız ekibinin %47,2'sine karşılık topa %52,8 oranında sahip oldu.

Ayrıca Flick'in oyuncuları, ev sahibi ekibin 481 pasına karşılık 537 kez pas yaptı. Bu, Katalan ekibin mücadelenin belli dönemlerinde kendi oyun anlayışını dayatabilme kabiliyetinin bir göstergesiydi.

Fransızların hâkimiyetiyle geçen ilk yarının ardından Barcelona ikinci yarıya daha iyi başladı ve 79. dakikada skoru 3-2 yapan Lucas'ın golüne kadar büyük bir bölümünde üstünlüğünü sürdürdü.

Bu dönemde Espart golünü attı, Gavi ve Raphinha iki net fırsatı harcadı; Lamine Yamal ise muhteşem bir golle Barcelona'ya beraberliği getirdi.

Yamal hatalarına rağmen imzasını attı

Lamine Yamal en iyi maçlarından birini oynamadı; ancak Parc des Princes stadında attığı muhteşem golle büyük rakipler karşısında farkı yaratabilme kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.

Oyuncu, Paris'in ilk golünden önce bir pas hatası yapmıştı; ancak bundan etkilenmedi ve denemelerini sürdürerek 79. dakikada 2-2'lik beraberlik golünü atmayı başardı.

Barcelona beraberliğin tadını uzun süre çıkaramadı; zira Paris yalnızca üç dakika sonra yeniden öne geçti ve ardından mücadeleyi 4-2'lik skorla kapattı.

Fırsatlar vardı, ancak hücum etkinliği yoktu

Kaleci Joan Garcia'nın meslektaşı Safonov'a kıyasla çok daha fazla baskıya maruz kalmasına rağmen, Barcelona Paris Saint-Germain'in kalesini tehdit etmekten yoksun değildi.

Katalan ekibi, Fransız ekibinin 22 şutuna karşılık 18 kez şut çekti; ancak fark denemelerin isabetinde ortaya çıktı. Paris'in 15 şutu kaleyi bulurken, Barcelona'nın yalnızca beş şutu isabetli oldu.

Fermín López, 40. dakikada Safonov karşısında net bir fırsatı harcadı; Gavi de 61. dakikada başka bir fırsatı değerlendiremedi. Fransız kaleci ayrıca 21. dakikada Raphinha'nın ceza sahası içinden attığı şutu da önledi.

Raphinha iki ayrı pozisyonda daha gol atabilirdi; ancak 18. dakikada uygun bir fırsat olmasına rağmen bunların birinde şut çekmedi, ardından 57. dakikada şutu kalenin dışına gönderdi. Ayrıca 44. dakikada Fermín'den gelen yerden bir ortaya ulaşamadı; Dani Olmo ise 14. dakikada sert ve yerden giden bir şutla gole yaklaştı.

Bu fırsatlar, Barcelona'nın rakibinin kalesine ulaşabildiğini, ancak denemelerini gole çevirmek için gereken isabetten yoksun olduğunu gösteriyor; buna karşılık Paris daha büyük bir etkinlik sergiledi.

Flick ilk 11 oyuncularına dinlenme fırsatı veriyor

Maçta Hans Flick'in, Real Madrid karşısındaki El Clásico'nun yaklaşmasıyla birlikte oyun dakikalarının dağılımına ilişkin kararları öne çıktı.

Rodri maça yedek kulübesinde başladı, ardından Pedri ve Raphinha'nın dinlendirilmek üzere çıkmasıyla eş zamanlı olarak 60. dakikada oyuna girdi.

Ayrıca Gabriel Jesus hiç süre almadı ve takımın hizmetine ihtiyaç duyması halinde El Clásico için hazır kaldı; Fermín López ise mücadeleye yedek olarak başladı ve ancak Dani Olmo'nun sakatlanmasından sonra oyuna girdi, dolayısıyla maçı tam olarak oynamadı.

Frenkie de Jong de büyük bir yorgunluğa maruz kalmadı; ancak bunun Real Madrid karşısındaki mücadeleye hazırlanmasıyla ilişkili olup olmadığı net değildi.