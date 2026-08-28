Paris FC, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Strasbourg'u konuk edecek.

İki takım, Mart 2026'daki son lig karşılaşmalarında daha önce 0-0 berabere kalmıştı. Sezonun erken bölümündeki puan tablosu konumları açısından önem taşıyan bu maçta, iki kulüp de kritik üç puanı almayı hedefleyecek.

GOAL, Paris FC - Strasbourg maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuklarını sizin için derledi.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC - Strasbourg maçı, Paris'teki Stade Jean Bouin'de oynanacak.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 11:00 Stade Jean Bouin

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'da oynanacak Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bunu birkaç birincil ve ikincil bilet platformu üzerinden yapabilirsiniz:

Resmî kulüp internet sitesi: Ana kaynak, Paris FC'nin resmî bilet satış portalı (billetterie.parisfc.fr). Stade Jean-Bouin'deki maçların ev sahibi takım biletleri burada doğrudan genel taraftara sunuluyor.

Resmî VIP bilet satışı: Ağırlama ya da VIP lounge seçenekleri için biletler resmî olarak Official-VIP (official-vip.fr) üzerinden satılıyor.

İkincil bilet pazar yerleri: Resmî standart koltuklar tükenirse, biletler StubHub gibi ikincil karşılaştırma ve yeniden satış sitelerinde bulunabiliyor.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Jean-Bouin'de oynanacak Paris FC - Strasbourg Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Standart genel giriş: Kulübün resmî internet sitesi üzerinden satılan doğrudan birincil biletler, genel oturma düzeni için yaklaşık 17 € ile 25 € arasında başlıyor.

İkincil pazar yeri: StubHub gibi yeniden satış ve satıcı platformlarında standart oturma biletleri şu anda bilet başına 38 € ile 60 € arasında listeleniyor.

Premium ve ağırlama seçenekleri: 1. kategori yan çizgi koltukları, premium konumlar ve VIP maç günü paketleri, lounge erişimi ve görüş açılarına bağlı olarak 75 € ile 150 €+ arasında değişiyor.

Paris FC - Strasbourg Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Strasbourg form durumu

Paris FC, son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Bu serideki tek resmî karşılaşması, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Troyes karşısında 0-0 sona erdi. Bundan önce Angers'ya 3-2 kaybetti ve sezon öncesinde Mainz 05'e 4-0 mağlup oldu. VfB Stuttgart ve Como ile oynanan iki 2-2'lik beraberlik de tabloyu tamamlıyor. Paris FC, bu beş maçta dört gol attı ve dokuz gol yedi.

Strasbourg'un yakın dönem karnesi de benzer şekilde zorlu. Son beş maçının yalnızca birini kazandı; bu da Newcastle United'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 1-1 beraberlikti. Ligue 1 sezonu, 21 Ağustos'ta Marseille'e 4-0 yenilgiyle başladı. Ayrıca Freiburg'a iki kez kaybetti ve Elversberg karşısında 5-2 mağlup oldu. Strasbourg, bu beş maçlık süreçte 13 gol yerken dört gol attı.

Paris FC - Strasbourg: Son karşılaşmaların kaydı

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 15 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı. Strasbourg'nun ev sahipliği yaptığı maç 0-0 sona erdi. Ondan önce Paris FC, Eylül 2025'te Stade Jean Bouin'de Strasbourg'u ağırladı ve Strasbourg maçı 3-2 kazandı. 2014 ve 2015'te Ligue 3'te oynanan üç fikstürü de içeren kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki taraf da ikişer galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti.