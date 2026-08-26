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1. Lig
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoLyon
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Paris FC - Lyon biletleri nasıl alınır: Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Paris FC
Lyon
1. Lig

Paris FC, Ligue 1'de Lyon ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Paris FC, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Paris'teki Stade Jean Bouin'de Lyon'u konuk edecek.

Bu karşılaşma, Fransız futbolunun köklü güçlerinden birine karşı kendini kanıtlamayı hedefleyen Paris FC için önemli bir test niteliği taşıyor. Taktik mücadelenin sahada nasıl şekilleneceğini görmek için taraftarlar ve analistler de cuma gecesi ışıkları altında maçı yakından takip edecek.

GOAL, Paris FC - Lyon maçı için biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, bilet teminine dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Paris FC - Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Paris FC - Lyon maçı, Paris'teki Stade Jean Bouin'de oynanacak ve kesin başlama saati yukarıdaki maç detaylarında doğrulandı.

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1. Lig - Hafta 4
Stade Jean Bouin

Paris FC - Lyon Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Paris FC - Lyon Ligue 1 karşılaşması için bilet almak istiyorsanız, şu standart bilet satış kanallarını takip edebilirsiniz:

  • Resmi kulüp kanalları: Ev sahibi kulübün sunduğu bilet satışları, kulüp üyeliğine özel dönemler ve genel satışları kontrol etmek için Paris FC'nin resmi internet sitesini ziyaret edin.
  • Stadyum gişesi: Maç günü yaklaşırken duruma bağlı olarak biletler zaman zaman doğrudan Stade Jean-Bouin gişesinden satın alınabilir.
  • İkincil pazar yerleri: Biletler resmi birincil kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi platformlarda üçüncü taraf satıcılardan koltuklar listelenir.

Paris FC - Lyon Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Paris FC - Lyon form durumu

Paris FC, son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Troyes ile oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu. Ondan önce Angers'ya 3-2 kaybetti ve sezon öncesi hazırlık maçlarında Mainz 05'e 4-0 mağlup oldu. Paris FC, bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yerken, VfB Stuttgart ve Como karşısında alınan ve ikisi de 2-2 biten beraberlikler moral veren tek sonuçlar oldu.

Lyon, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Toulouse deplasmanında 2-0 kazandı, ayrıca Şampiyonlar Ligi elemesinde Sparta Prag'ı da 3-0 mağlup etti. Sezon öncesinde Real Betis'e 4-0 kaybetmesi bu serinin en kötü anıydı. Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve ilk maçta Sparta Prag'a 2-1 yenildi, ancak ardından bu eşleşmeyi lehine çevirdi.

PAR

PAR - Form

COM
B2-2
VFB
B2-2
M05
K4-0
SCO
K3-2
TRO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
OL

OL - Form

BET
K4-0
SPP
K2-1
SPP
K3-0
FB
B1-1
TFC
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Paris FC - Lyon: Son karşılıklı maçlar

Paris FC ile Lyon arasındaki son karşılaşma, 8 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı; Lyon'un ev sahipliğindeki maç 1-1 sona erdi. Ondan önce Paris FC, Ekim 2025'te Lyon'u Stade Jean Bouin'de ağırladı ve taraflar 3-3'lük beraberlikte altı gol paylaştı. Bu veri setindeki kaydedilen diğer tek karşılaşma ise Aralık 2021'de Coupe de France'ta, yine Paris FC'nin sahasında oynanan 0-0'lık beraberlikti. Üç maçta da iki taraf da galibiyet alamadı.

Kafa Kafaya

Paris FCÇizimLyon
0
3
0
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
MS
1. Lig
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
MS
Fransa Kupası
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
MS
4Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı2/3

Paris FC - Lyon puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Lyon dördüncü sırada yer alırken Paris FC ise on ikinci basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
K
2
LensLensRCL
110052+33
K
3
LilleLilleLIL
110020+23
K
4
LyonLyonOL
110020+23
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
K
6
BrestBrestB29
10102201
B
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
B
8
Le MansLe MansLEM
10102201
B
9
RennesRennesREN
10102201
B
10
LorientLorientFCL
10100001
B
11
NiceNiceNCE
10100001
B
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
B
13
TroyesTroyesTRO
10100001
B
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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