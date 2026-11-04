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Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Paris'e mi katılıyor? İbrahim Maza çarpıcı açıklamalarıyla geleceğiyle ilgili spekülasyonların kapısını araladı

Transfers
Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain
I. Maza
Almanya
Fransa
Cezayir

Cezayirli yıldız ne söyledi?

Bayer Leverkusen oyuncusu Cezayirli yıldız İbrahim Maza, gelecekte Paris Saint-Germain forması giyme arzusunu açıkladı ve Fransız kulübe katılmanın kendisi için bir hayal olduğunu, dünya futbol kulüpleri arasında sahip olduğu büyük konum göz önüne alındığında vurguladı. Bu açıklamalar, Paris'in kendisinin hizmetlerinden yararlanmaya ilgi duyduğunu belirten haberlerin ortasında geldi.

Maza, "Sky Almanya" ağına verdiği röportajda şunları söyledi: "Kesinlikle, bir gün böyle köklü bir kulüpte oynamak büyük bir hayal olurdu. Sanırım hepimiz Paris Saint-Germain'in büyüklüğünün farkındayız. Real Madrid, Barcelona ve Arsenal'in yanı sıra dünyanın en iyi kulüplerinden biri."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Cezayirli oyuncu şunları ekledi: "Böyle bir kulüpte oynamak, birçok futbolcuda olduğu gibi, benim de peşinde olduğum bir hedef." Bu, gelecekte Avrupa kıtasının devlerinden birine transfer olma hırsına açık bir işaretti ve bu durum, şu ana kadar kendisini kadrosuna katmak için açıklanan resmi bir hamle bulunmamasına rağmen, Paris Saint-Germain yönetiminin ilgisini çekebilir.

Maza'nın açıklamaları, Paris Saint-Germain'in kendisiyle anlaşmaya ilgi duyduğuna dair haberlerin dolaştığı bir dönemde geldi. Alman basın haberleri, Fransız kulübün Bayer Leverkusen oyuncusunu takip ettiğini belirtti; bu oyuncu, önümüzdeki yıllarda takıma hücumda katkı sağlayabilecek umut vadeden yeteneklerden biri olarak görülüyor.

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Ancak bu ilgi, şu ana kadar müzakerelere dönüşmedi. "RMC" ağına dayandırılan basın haberleri, Paris Saint-Germain'in, "Transfermarkt" sitesine göre piyasa değeri yaklaşık 50 milyon avro olarak tahmin edilen 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için müzakerelere girme niyetinde olmadığına işaret etti.

Bayer Leverkusen'in de yakın gelecekte Maza'dan vazgeçmeye hazır olmadığı görülüyor; aksine Alman kulübün yönetimi, oyuncu kendisini takım içinde önemli bir konuma getiren dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından hâlihazırda 2030 yılına kadar süren sözleşmesini uzatmaya çalışıyor. Hatta bazıları onu, Liverpool'un mevcut yıldızı Florian Wirtz'in olası halefi olarak görmeye başladı.

Buna karşılık Paris Saint-Germain, özellikle Khvicha Kvaratskhelia'nın ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla birlikte, kadrosunu güçlendirmek için hücum seçenekleri arıyor. Ancak kulüp yönetimi, önümüzdeki kış transfer döneminde bir ikame transfer gerçekleştirmeye istekli görünmüyor.

Paris takımının teknik direktörü Luis Enrique, basın açıklamalarında oyuncuların sakatlıklar nedeniyle yokluğunun mutlaka yeni oyuncularla anlaşmak anlamına gelmediğini vurgulayarak şunları söylemişti: "Hayır, mutlaka değil. Sakatlıkların olmaması mutlaka yeni oyuncularla anlaşmak anlamına gelmez. Sezon başında her şeyle, hatta ciddi sakatlıklar olsa bile, başa çıkabileceğimizi söylemiştim. Ama yine de mevcut fırsatlara açığız."

Paris Saint-Germain'in adı, İngiliz basın haberlerinin kulübün onu kadrosuna katma ilgisinin yeniden canlandığından bahsetmesinin ardından, Bournemouth'un 20 yaşındaki forveti Fransız genç Eli Junior Kroupi ile de anıldı. Böylece Maza ve Kroupi, herhangi bir transferi sonuçlandırmaya yönelik resmi bir hamle işareti bulunmamasına rağmen, Fransız kulübün seçenekleriyle ilgili haberlerde ortaya atılan isimler arasında kalıyor.

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