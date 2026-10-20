Yarım fırsatlardan gol üreten ezici bir hücum ve her Avrupa maçında kan kaybeden bir savunma. İşte neredeyse kusursuz olan Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde tehlikenin eşiğinde yaşayan bir takıma dönüştüren çelişki bu.

Bu gece, en zorlu statta ve turnuvanın en çok gol atan takımı karşısında, Hansi Flick'in adamları imkânsız gibi görünen bir görevi başarmak zorunda kalacak: Bir buçuk yıldır ilk kez kalelerini gole kapatmak.

Dortmund maçından beri süren Avrupa laneti

Barcelona, kıtada sessiz bir savunma krizi yaşıyor. "Sport"a göre, 9 Nisan 2025'te çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği büyük zaferden bu yana Katalan takımı gol yememenin tadını bilmiyor.

Takım, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 17 maçta kalesinde toplam 29 gol gördü; bu, kupayı kazanmak isteyen bir şampiyona yakışmayan bir rakam. Doğru, bu gollerin çoğu takıma elenmeye mal olmadı çünkü hücumu güçlü karşılık veriyordu, ancak geçmişin dersleri acı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bir önceki yarı finalde Inter Milan karşısında ve bir önceki sezon çeyrek finalde Atletico Madrid karşısında Barcelona bu savunmadaki gevşekliğin bedelini ağır ödedi.

Sorun ilk kaleci olarak Szczesny ile başladı ve rakamları belirgin şekilde iyileştiren Joan Garcia'nın gelmesiyle de devam etti; ancak o bile şu ana kadar Avrupa'daki uğursuzluğu kırmayı başaramadı. Bu sezon yalnızca iki gol yedi, ama bu goller Galatasaray ve Feyenoord karşısında ezici iki galibiyetle biten iki kolay maçta atıldı.

Çelişki: Zamora kalecisi Avrupa'da zorlanıyor

Rakamlar çelişkinin boyutunu ortaya koyuyor. La Liga'nın en iyi kalecisine verilen Zamora ödülüne layık görülen Joan Garcia, ligde 30 maç (2790 dakika) oynadı ve maç başına 0,7 gol ortalamasıyla yalnızca 21 gol yedi; bu olağanüstü rakamlar.

Avrupa'daki rakamlarının gerilemesi seviyesinin düşüklüğünü yansıtmıyor, bilakis Barcelona'nın risklerle dolu hücum felsefesini yansıtıyor. Takımın ileriye doğru atılması kalecisini sürekli birebir pozisyonlarda bırakıyor ve çoğu zaman onu, öne çıkmış savunma hattının arkasını kapatırken yerinin dışında buluyor.

Ancak bu gece görev, Parisli gol makinesi karşısında daha da karmaşık görünüyor. Zira PSG, bu sezon 10 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesinde; bu gollerin 6'sını ilk hafta Slovan Bratislava'nın, 4'ünü ise ikinci hafta Manchester City'nin ağlarına attı.

Daha da tehlikelisi, Parisli takım korkutucu bir gol serisiyle ilerliyor; turnuvada üst üste 13 maçta gol attı. Geçen sezon grup aşamasında San Mamés'te oynadığı golsüz beraberlikten bu yana ağları sarsmayı hiç başaramadığı bir maç olmadı.

Korku üçlüsü karşısında geçici bir savunma

Barcelona, Doué, Dembélé ve Kvaratskhelia'nın öncülük ettiği bu hücum tufanıyla, geçici ve mecburi olarak nitelendirilen bir savunmayla karşılaşmak zorunda kalacak.

Hansi Flick'in stoper hattında doğal seçenek olarak Cubarsí ve Gerard Martín ile birlikte genç Kampos dışında kimse yok. Kanatlarda ise, bu sezon Alejandro Baldé'nin çok nadir forma giymesiyle birlikte, genç Xavi Espart ve João Cancelo'ya güvenecek.

Kâğıt üzerinde koşullar olumsuz seriyi kırmak için hiç de uygun görünmüyor, ancak tam da bu takım tüm öngörüleri tersine çevirebileceğini kanıtladı. Peki Paris cehennemi, Barcelona'nın tamamlanmamış görevini bitirip kaybettiği savunma sağlamlığını geri kazanacağı yer mi olacak?



