Eski Dortmundlu oyuncu, 72. dakikada attığı şık bir uzak mesafe golüyle skoru 1-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi. Ancak golünden de daha dikkat çekici olan, gol sevinciydi: Önce Strasbourg taraftarlarının önünde ellerini kulaklarına götürerek adeta "Sizi duyamıyorum!" demek istedi. Ardından Brunner, yine ev sahibi takım taraftarlarına dönük şekilde, bir eliyle boğazını kesiyormuş gibi bir hareket yaptı.

Brunner'ın daha sonra aktardığına göre, bunun öncesinde tribünlerden yüksek sesli yuhalamalar ve hakaretler gelmişti.





"Ailem hakkında konuştular, annem hakkında, babam hakkında. Onları görebiliyordum" diyen 20 yaşındaki oyuncu, L'Equipe'e mixed zone'da konuştu. "Golden sonra duygular çok yoğundu, özellikle de böyle bir golden sonra. Saygısızlık etmek istemedim. Her şey olayın hararetiyle yaşandı. Pişmanım demezdim ama vermek istediğim mesaj bu değildi. Yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şuydu: 'Ne goldü ama, bitti bu iş.'"

Paris Brunner'ı bu hareketi nedeniyle ceza mı bekliyor? Durum belirsiz

Brunner'ın bu hareketi nedeniyle ceza alıp almayacağı, maçın hakeminin söz konusu pozisyondan karşılaşma raporunda bahsedip bahsetmeyeceğine bağlı. Sahada ise Alman forvet herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı.

AS Monaco, cumartesi akşamı dört maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Monako ekibinin sezon içindeki altı golünün üçü, Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2023'te Almanya U17 Milli Takımı ile hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olan Brunner'dan geldi. Ancak BVB A takımında beklenen çıkışı yapamadı. Bunun yerine 2024 yazında Monaco'ya gitti. Bu yaz ise prenslikte sonunda sportif anlamda çıkışı yakalamış gibi görünüyor. Ancak şimdi de gol sevinciyle gündem yaratıyor.