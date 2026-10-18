Paris, Bayern ya da City değil: Barcelona'nın tahtına yaklaşan yeni bir hücum cephaneliği

Brighton & Hove Albion, pazar günü konuk ettiği Crystal Palace'ı 5-0 ezerek rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi ve Avrupa'nın büyük liglerindeki en güçlü hücum hatlarından birine sahip olduğunu teyit etti; böylece gol üretiminde Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'ya yaklaşan tek takım oldu.

Brighton, Premier Lig'de ilk 7 maçta 23 gole ulaşarak Arsenal'in önünde, lider Manchester City'nin ise 5 puan gerisinde, puan tablosunda geçici olarak ikinci sıraya yerleşti.

Bu rakam, İngiliz ekibini bu sezon ligde attığı gol sayısı bakımından Avrupa'nın büyük liglerindeki kulüpler arasında ikinci sıraya taşıyor. İspanya La Liga'da 9 maçta 39 gol kaydeden Barcelona ilk sırada yer alırken, Brighton 7 maçta 23 golle onu takip ediyor.

İki takım arasındaki benzerlik, Alman teknik direktörlere güvenmelerinde öne çıkıyor. Barcelona'yı Hansi Flick çalıştırırken, Brighton'ın başında Fabian Hürzeler bulunuyor. Hücum anlayışından ve yüksek oranlarda gol atma kabiliyetinden faydalanan Brighton, Premier Lig'de 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Brighton, Premier Lig'de tarihi rakamlara yaklaşıyor

Brighton'ın gol hasılatı, Premier Lig tarihinde olağanüstü bir başlangıcı yansıtıyor; zira ilk 7 haftanın ardından bu sayıyı yalnızca sınırlı sayıda hücum performansı aşabildi. Bunların en dikkat çekenleri, 2019-2020 sezonunun başında 27 gol kaydeden Manchester City, 2009-2010 sezonunda 24 gol atan Arsenal ve 2011-2012 sezonundaki Manchester United oldu.