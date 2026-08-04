Dünya Kupası finalinin galibi İspanyol Ferran Torres, maç sonrasında üçü FIFA tarafından saldırı suçlamasıyla soruşturmaya alınmasına rağmen Arjantin Milli Takımı'nın oyuncularını affettiğini açıkladı.

İspanya, Arjantin'i Torres'in kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ancak bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncular arasında bir arbede yaşandı; bu sırada Arjantinli Leandro Paredes'in Eric Garcia'yı boğazından tuttuğu ve Gavi'yi yere düşürdüğü görüldü.

Paredes olay hakkında özür dilemeyi reddediyor; şu anda takım arkadaşı Nahuel Molina ve yardımcı antrenör Roberto Ayala ile birlikte FIFA Disiplin Kurulu'nun soruşturmasına tabi tutuluyor. Ayrıca Thiago Almada ve İspanyol Gavi de daha düşük düzeyde olmak üzere gözetim altında.

FIFA bir açıklamasında şunları belirtti: "Disiplin yönetmeliklerine uygun olarak, sanıklara durumlarını savunma fırsatı tanındı ve Disiplin Kurulu kararını uygun zamanda açıklayacak."

Paredes, Molina ve Ayala'ya atfedilen olaylar en ağır nitelikte olup uzun süreli cezalara yol açabilir. Ayrıca FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında turnuvadaki birkaç maçta yönetmeliklere aykırı davranıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma yürütüyor.

Arbede, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin ortamı yatıştırma girişimlerine rağmen İspanya'nın kutlamalarını geçici olarak durdurdu. Torres, NBC kanalına şunları söyledi: "Bu tür durumlar kabul edilemez, ama bir Dünya Kupası finalini kaybederken yaşanabilir; heyecan çok büyük oluyor ve Arjantin her zaman büyük bir heyecana sahiptir. Onları affediyoruz ve umarız bu tekrar yaşanmaz."

Torres sözlerine şunları ekledi: "Takım arkadaşlarımın bana doğru koştuğu an, golü attığım andan daha heyecan vericiydi." Oyuncular saha içinde kutlama yaptıktan sonra Başkan Donald Trump kupayı kaptan Rodri'ye teslim etti. Trump podyumdan ayrılmayı reddedince İspanya Milli Takımı, kupayı kaldırırken çektiği fotoğraflardan onu sildi.

Torres'in şampiyonluğu, turnuvanın açılışında Yeşil Burun Adaları karşısında alınan golsüz beraberliğin ardından maruz kaldığı eleştirilerin ardından geldi; müsabakayı şampiyon olarak tamamladı. Oyuncu daha önce Manchester City'ye transfer olmuş ve İngiltere Premier Lig'i kazanmış, ardından İspanya'ya dönmüştü. O tarihten itibaren bir spor psikoloğuyla seanslara katıldı ve Dünya Kupası öncesinde Barcelona ile dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Torres şu yorumu yaptı: "Ruh sağlığımıza dikkat etmeliyiz çünkü en önemli şey bu. Üzerimizdeki baskının büyüklüğünün farkındayız ve bunu konuşmamız gerekiyor çünkü iyi bir şey değil."