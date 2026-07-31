Arjantinli yıldız Leandro Paredes, yeşil sahalar içindeki tartışmalı davranışlarına geri döndü. Bu ayın 19'unda Dünya Kupası finaline katılmış olmasına rağmen, yeterli dinlenme fırsatı bulamadan Arjantin ekibi Boca Juniors'a hızla katılmasının ardından yaşandı bu durum.

Paredes, geçen hafta Şili ekibi O'Higgins karşısında oynanan "Copa Sudamericana" turnuvasının son 16 turuna yükseltecek eleme turunun gidiş-dönüş maçlarına katılmasının ardından takımıyla ikinci maçına çıktı. Boca Juniors, iki maçın toplamında berabere kalınmasının ardından bu karşılaşmayı penaltı atışlarıyla kazandı. Görünen o ki oyuncu, daha önce New York'ta kendisinden sadır olan olaydan ders çıkarmamıştı.

Paredes, Dünya Kupası finalinde İspanya Milli Takımı'nın bir dizi oyuncusuna yönelik davranışları ve haddini aşan tavırları nedeniyle geniş çaplı eleştirilere maruz kalmıştı. Bu davranışlardan en çok etkilenenlerin başında ise Barcelona'nın genç yıldızı Gavi geliyordu.

Arjantinli orta saha oyuncusu, bu davranışlarından dolayı herhangi bir pişmanlık göstermek yerine, kötü tavırlarını bu kez maçın Şilili hakemi Wilmar Roldán karşısında tekrarladı.

Paredes'in bu seferki davranışları cezasız kalmadı; zira hakem Roldán, aşırıya kaçan işaretler ve itirazların ardından, oyuncunun hakemin kendisini uzaklaştırma ve gerginliği önleme çabalarını bariz bir küçümseme üslubuyla boşa çıkarması üzerine, yüzüne sarı kartı gösterdi.

Paredes, itirazlarını sürdürmesi sonucu kendisini kırmızı kartla sahadan gönderecek olan ikinci sarı kartı görmenin eşiğine geldi; ancak şansına, karşılaşmayı tamamlamayı ve penaltı atışlarından birini başarıyla kullanarak takımının tur atlamasına katkıda bulunmayı başardı.