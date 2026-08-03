Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho'nun son saatlerde güçlü bir destek aldığını belirtti.

"Marca" gazetesi, Mourinho'nun takviye talep ettiğini ve zaten kadronun bir parçası oldukları için herhangi bir transfer ücreti gerektirmese de bu takviyeleri aldığını açıkladı.

Vinicius, Bernardo Silva ve Brahim Diaz nihayet teknik direktörün takımına döndü; böylece hoca bir anda hafife alınmayacak üç oyuncuyu yeniden kazanmış oldu.

Haftalarca sınırlı bir kadroyla çalışan bir soyunma odası için üçlünün dönüşü, şu ana kadar akademi oyuncularına ve az sayıdaki tecrübeli isme dayanan bir gruba adeta taze bir nefes gibi oldu.

İhtiyaç çok fazlaydı. Zira Valdebebas'ta 20'den fazla antrenman seansının ardından, Portekizli teknik direktör Fiorentina karşısında umut verici işaretler gösteren ilk on biri tamamlamak ve İspanya Ligi başlamadan önce takımı güçlendirmek için daha fazla oyuncu istedi.

Şu sözlerle yorumda bulundu: "Korkarım ki tüm oyuncular hazır olmayacak, üç hafta boyunca başka oyuncularla da çalışmak isterdim. Ama bu mümkün değil."

Milli takım oyuncularıyla dolu takımlar için her zaman riskli olan sezon öncesi dönemi, henüz tam kadrosuyla çalışamamış bir takımı kısa sürede kurmaya zorluyor onu.

Dönenlerin en dikkat çekeni Vinicius ve dönüşü de ses getiriyor. Brezilyalı, ülkesinin milli takımını Dünya Kupası'nda yönetti; her ne kadar çabaları son 16 turunda Norveç'i geçmeye yetmese de tatili sırasında da gazete manşetlerinden düşmedi.

Gözle görülür fiziksel dönüşümü bir yana, Real Madrid'de asıl endişe yaratan şey onun geleceği.

Zira "Marca" gazetesinin birkaç gün önce belirttiği gibi, sözleşmesini yenilemek için bir teklifi var ve kulüp bu teklifi iyileştirmeyecek: Ya imzalayacak ya da ağustosta satılacak, çünkü sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ve kesinlikle bedelsiz olarak ayrılmayacak. Bu, kimsenin kabul etmediği bir durum ve görünen o ki bu mesele çözülene kadar uzayıp gidecek.

Yanına Bernardo Silva ve Brahim Diaz da dönüyor; farklı rollere sahip ama aynı ölçüde canlılık taşıyan iki oyuncu.

Mourinho'nun talebi üzerine geçtiğimiz günlerde Manchester City'den bedelsiz transferle katılan Portekizli orta saha oyuncusu, katkılarına şiddetle ihtiyaç duyulan bir orta sahayı güçlendirmek için geliyor; Portekiz ile geçirdiği hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nda sunamadığı katkıları.

Topa hâkimiyeti ve çaba oranı, teknik direktörün takıma daha fazla etkinlik kazandırmak için tam olarak aradığı şey.

Brahim Diaz ise Fas'ı çeyrek finale taşıdıktan sonra yüksek bir moralle geliyor.

Brahim, sağ kanattaki hücum gücünü artırmak için geliyor; öyle ki bu bölgede ilk takım oyuncusu eksikliği o kadar fazlaydı ki Mourinho, Fiorentina karşısında bu kanatta Dumfries'e güvenmek zorunda kalmıştı.