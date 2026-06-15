Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, Real Madrid'in mali gücünün, komşusu Atlético Madrid'in önümüzdeki yaz transfer dönemindeki umutlarını suya düşürdüğü belirtildi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Bernardo Silva ve Marc Cucurella'nın, 2026/27 sezonuna hazırlık amacıyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Atlético Madrid'in en önemli hedefleri olduğunu doğruladı.

Her iki oyuncu için de görüşmeler yapıldı. Silva'nın transferi konusunda büyük bir iyimserlik hakimken, Cocorela ile ilgili görüşmeler devam etti. Ancak her iki durumda da Real Madrid'in ciddi bir rakip olarak ortaya çıkması, Atlético'nun bu iki oyuncuyu kadrosuna katma çabalarından vazgeçmesine neden oldu.

Portekizli milli oyuncu, kariyerine ABD'de devam edecek olan Antoine Griezmann'ın ideal yedeği olarak gördüğü Atlético Madrid'e katılmaya çok yakındı. Bernardo, kendini önemli hissedeceği bir takıma katılmaya öncelik verdi ve Portekiz milli takımıyla oynanan bir hazırlık maçının ardından, "Gerçekten istenildiğim yere" diyerek, transfer yarışında geride kalan Barcelona'ya açık bir mesaj verdi.

Ancak Florentino Pérez, Real Madrid başkanlık seçimlerini kazandı ve Mourinho'nun takımın teknik direktörü olacağı resmi olarak açıklandı. Portekizli teknik direktör, vatandaşıyla sözleşme imzalanmasını istedi ve kısa bir süre sonra anlaşma tamamlandı.

Real Madrid, oyuncuya ve menajeri Jorge Mendes'e özel bir ikramiye ödemeyi kabul etti ve ayrıca Atlético Madrid ile pratikte anlaşmış olduğu maaştan çok daha yüksek bir maaş teklif etti.

Kokorela ise, Atlético Madrid'in sol bek pozisyonu için en çok tercih ettiği oyuncuydu.

Oyuncu ile görüşmeler olumlu yönde ilerledi ve oyuncunun önceliği İspanya'ya dönmekti, ancak kulüp Chelsea'nin 50 milyon euroluk talebini karşılayamadı.

Burada Mourinho'nun müdahalesi bir kez daha belirleyici önemini kanıtladı; yönetim kurulundan oyuncuyu transfer etmesini talep etmenin yanı sıra, kendisiyle de şahsen görüştü.

Sonuç olarak, Real Madrid İspanyol milli oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık 60 milyon euro ödeyecek ve ona Atlético Madrid'den daha yüksek bir maaş verecek.

Bu, takımda sol bek pozisyonunu dolduracak üç oyuncu olmasına rağmen gerçekleşiyor: (geçen yaz 50 milyon euro ödedikleri Álvaro Carreras), Mendy ve Fran García.

Sonuç olarak, Atlético deneyimli oyuncuları kadrosuna katmak için iyi adımlar atmış olsa da, Real Madrid'in daha büyük ekonomik gücü, kırmızı-beyazlı takımın umutlarını suya düşürdü. İlk planının başarısız olmasının ardından, takım ikinci planını devreye sokmak zorunda kalacak.