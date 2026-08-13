56 yaşındaki isim, hukuk davasında bir denetim şirketinden faiziyle birlikte tam olarak 572.661,18 euro talep ediyor. Hukuki anlaşmazlığın nedeni, Münih merkezli bir yapay zeka şirketinin hisselerini satın alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması. Lehmann, 2020 yılında 500.000 euro yatırım yapmıştı. Söz konusu para, davalı şirket tarafından yediemin sıfatıyla yönetildi.

Başlangıçta, 2002 Dünya Kupası ikincisine sermaye artırımı kapsamında tanesi 1 eurodan imtiyazlı fiyatla 500.000 hissenin güvence altına alınması öngörülüyordu. O dönemde hissenin gerçek değeri resmi açıklamalara göre 6,50 euro seviyesindeydi.

Lehmann, Münih Eyalet Mahkemesi’nde verdiği ifadede, "Bir arkadaşım şirketine yatırım yapmam için benimle temasa geçti" dedi. Ancak planlanan anlaşma beklenmedik bir yöne evrildi.

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Lehmann: "Paramın ne için kullanıldığı bana söylenmedi"

Yapay zeka şirketi, sağlanan yeni likit kaynaklarla bir inşaat makineleri işletmesini devralmayı amaçlıyordu. Bu işlem, hedef şirketin değerinin önceden varsayılana kıyasla belirgin şekilde daha düşük çıkması nedeniyle nihayetinde başarısız oldu.

Bunun ardından menkul kıymet hızla değer kaybetti. Eski profesyonel futbolcu, bu süreçler hakkında bilgilendirilmediğini belirterek, "Paramın ne için kullanıldığı bana söylenmedi" ifadelerini kullandı.

Lehmann şimdi şirkete, bilgilendirme yükümlülüklerini ihlal ettiği suçlamasını yöneltiyor. Şirketin fiyat düşüşünden haberdar olduğu, ancak kendisini uyarmadığı öne sürüldü. Tahsis sırasında fiyat yalnızca 3,50 euro seviyesindeydi.

Jens Lehmann hisse işleminde ne kadar para kaybetti?

"Hemen satmak istedim" diye vurgulayan Lehmann, o dönem yapay zeka şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan tanıdığının kendisini bundan vazgeçirdiğini söyledi. Lehmann geriye dönüp bakarak, "Muhtemelen ben satarsam fiyatın düşmesinden korkuyordu" tahmininde bulundu.

Ayrıca 61 kez milli olan eski futbolcu, kendisine vaat edilen hisselerin yalnızca küçük bir kısmını aldı. "Bunun karşılığında 500.000 hisse almam gerekiyordu. Bana verilen sadece 170.000 oldu" dedi.

Avukatının görüşüne göre burada gerçek değer konusunda bir aldatma söz konusu. Bir işlem gerçekleşmezse, geri alma seçeneğinin sunulması gerekiyor.

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Jens Lehmann son olarak 1860 Münih nedeniyle manşetlerdeydi

Karşı taraf suçlamaları reddetti ve sözleşmede yapılan bir uyarlamaya dayanarak hisse başına fiyatın 2 euroya yükseldiğini savundu.

Eski kaleci ise böyle bir anlaşmayı reddediyor: "Bendeki izlenim, paramın bir noktada ortadan kaybolduğu ve onunla ne olduğunu bilmediğim yönündeydi." Şu anda zararı yaklaşık 330.000 euroya ulaşıyor, hisselerin değeri ise halen 1 euronun biraz altında seyrediyor.

Lehmann böylece kısa süre içinde yeniden manşetlere çıktı. Son olarak Münih merkezli tz gazetesinin Grünwalder Stadyumu’ndaki bir park cezasına ilişkin haberine sert şekilde karşı çıkmış ve polise yönelik ağır suçlamalarda bulunmuştu.



