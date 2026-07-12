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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Paraguay ve Fas maçlarında forma giymedi… Chouamini’nin İspanya maçıyla ilgili durumu netleşti

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fas
A. Tchouameni
Fransa
İspanya
ABD
Fas

Bağ kasında bir sakatlık geçirdi

Pazar günü yayınlanan bir haberde, Fransa milli takım oyuncusu Aurélien Tchouaméni’nin önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanacak maçtaki durumu ortaya çıktı.

Chouamini, bağ kasındaki sakatlığı nedeniyle Paraguay ile oynanan son 16 turu ve Fas ile oynanan çeyrek final maçlarında forma giyememişti.

 Choamini'nin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında Didier Deschamps'ın ilk 11'inde yerini alması bekleniyor.

 "L'Équipe" gazetesine göre, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Pazar günü takım antrenmanlarına tam olarak katıldı, bu da merakla beklenen bu önemli maçta ilk 11'de yer alma olasılığını artırıyor.

Paraguay ve Fas karşısında sergilediği olağanüstü performansa rağmen, Mano Koné'nin Fransa milli takımında yedek kulübesine dönmesi bekleniyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP

Bunun dışında, Deschamps’ın ilk on birinin, Atlas Kaplanları’nı mağlup eden kadroyla aynı kalması muhtemel; bu kadroda Desiré Doué, bir kez daha Bradley Barkola’nın yerine tercih edilecek.

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