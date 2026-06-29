Paraguay teknik direktörü meydan okudu: Almanya’dan daha güçlü takımları yendik

Paraguay milli takımının teknik direktörü Gustavo Álvaro, takımının Pazartesi günü dört kez dünya şampiyonu olan Almanya ile karşılaşacağı maçta, Dünya Kupası elemelerinde Arjantin ve Brezilya’ya karşı elde ettiği galibiyetlerden ilham alacağını vurguladı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Alvaro, “Arjantin ve Brezilya ile karşılaştık ve onları yendik; bu takımlar Almanya ile aynı seviyede, hatta belki de daha üst seviyededir” dedi.

Paraguay milli takımı, 2010 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 2010'da, daha sonra şampiyon olan İspanya'ya çeyrek finalde zorlu bir maçın ardından yenilmişti. Takım, eleme sürecine kötü bir başlangıç yapsa da, Ağustos 2024'te Álvaro'nun göreve gelmesiyle durum tamamen değişti.

Alvaro, takımı Güney Amerika futbol kıtasındaki iki dev komşu takımı da mağlup etmeyi başardı.

Paraguay’ın turnuvadaki serüveni, ev sahibi ABD’ye 4-1 yenilmesiyle büyük bir tökezlemeyle başladı. Bunu, bir Paraguaylı oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve rakibin 33 şut attığı maçta Türkiye'ye karşı 1-0'lık galibiyet ve ardından Avustralya ile 0-0'lık beraberlik izledi.

Bu sonuçlar, Paraguay milli takımının zor da olsa ilk eleme turuna yükselmesini sağladı.

Paraguay milli takımı, grup aşamasında iki sarı kart görmesi nedeniyle cezalı olan orta saha oyuncusu Diego Gómez’in yokluğunda Almanya ile karşılaşacak.

Bazı basın haberlerine göre, stoper Omar Alderete'nin sakatlık endişesi var.

Takım, Türkiye'yi yendikleri maçta yaşanan tartışma sırasında ağzını kapattığı için kırmızı kart görerek bir maçlık cezasını tamamlayan kadrodaki bir başka yaratıcı oyuncu Miguel Almirón'u tekrar kadrosuna katıyor.

Daha önce Ekvador ve Kosta Rika’nın yanı sıra memleketi Arjantin’de Boca Juniors’ı çalıştıran Alvaro, Alvaro, Almanya maçı hazırlıkları için kapsamlı bir çalışma hazırladığını, ancak Pazartesi günü Boston yakınlarında, Amerikan Futbol Ligi'nde rakip olan New England Patriots takımının kalesinde oynanacak maç için tek bir antrenman seansıyla yetindiğini belirtti.

Paraguay kaptanı Gustavo Gómez ise Álvaro ile birlikte, Dünya Kupası’na ulaşma sürecinin bir parçası olarak Güney Amerika’nın büyük takımlarıyla oynamanın öneminden bahsetti.

Gómez şunları söyledi: “Elemelerde yaşadıklarımız ve başardıklarımız – Brezilya, Uruguay, Arjantin, Ekvador ve Kolombiya gibi son derece güçlü rakiplerle karşı karşıya gelerek – bizi birçok zorlu duruma maruz bıraktı ve biz bunları aştık.”