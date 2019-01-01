Paraguay, Katar'a karşı: TV ve internet yayını, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler

Paraguay, 2019 Copa America B Grubu ikinci maçında turnuva misafiri Katar ile mücadele edecek.

2019 Copa America'da B Grubu takımlarından ve Güney Amerika dışından davet edilen 2 ülkeden biri olan , 16 Haziran Pazar günü turnuvadaki ilk maçlarına çıkacak.

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İki ülke daha önce 2009'da bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve Katar, 2-0 kazanmıştı.

Paraguay-Katar maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paraguay-Katar karşılaşması, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 22:00'de Maracana Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi Perulu hakem Diego Haro yönetecek.

Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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İki takımda da eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Paraguay: Silva, Arzamendia, Gomez, Balbuena, Escobar, Juan Rodrigo Rojas, Matias Rojas, Dominguez, Almiron, Iturbe, Cardozo

Katar: Al Sheeb, Hassan, Salman, Al Rawi, Khouki, Niguel, Al Haydos, Madibo, Hatim, Almoez Ali, Afif