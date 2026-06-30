Paraguay - Fransa maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Son 16 turu maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Paraguay, Pazartesi günü Boston’da oynanan nefes kesici 32’li tur penaltı atışları sonucunda Almanya’yı turnuvadan eleyerek 2026 FIFA Dünya Kupası eleme turlarında ilk büyük sürprizi yaşattı.

Güney Amerikalılar, 2010 yılında dünyanın en büyük futbol turnuvasına son kez katıldıklarında çeyrek finale yükselmişlerdi; şimdi ise tarihindeki en iyi Dünya Kupası performansını tekrarlamak için sadece bir galibiyete ihtiyaçları var.

Şimdi, bir sonraki tura yükselebilmek için Cumartesi günü (4 Temmuz) Philadelphia’daki Lincoln Financial Field’da bir başka seçkin Avrupa takımı olan Fransa’yı elemeleri gerekiyor.

1998 ve 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Salı günü New Jersey’de İsveç’i 32’li turda rahat bir galibiyetle geçtikten sonra Philadelphia’da Paraguay ile karşılaşacak.

Les Bleus, I Grubu'ndaki üç maçını da kazandı ve kaptan Kylian Mbappé, Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı olan Real Madrid forveti, şu ana kadar oynadığı dört maçta altı gol attı.

GOAL, Paraguay - Fransa maçında yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz ve biletlerin fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Paraguay - Fransa maçı ne zaman başlayacak?

Bu heyecan verici Son 16 turu maçı, Philadelphia Stadyumu’nda (Lincoln Financial Field) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Philadelphia Stadium

Paraguay - Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Paraguay - Fransa Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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