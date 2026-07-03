Paraguay - Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Paraguay - Fransa: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Philadelphia Stadium

Paraguay - Fransa maçı 4 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:00 GMT ve 17:00 EST'de başlayacak.

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Turnuvanın favorileri, devleri deviren takımla tarihi bir eleme turu karşılaşmasında karşı karşıya geliyor

Philadelphia Stadyumu'nda, eleme turlarının son aşamalarına tamamen zıt yollardan gelen iki takımın karşı karşıya geleceği nefes kesici bir Son 16 maçı sahne olacak. Didier Deschamps, turnuvanın en büyük favorisi olarak maça giren ve Kuzey Amerika grubunda sergilediği kusursuz performansını sürdürmeyi hedefleyen, ezici bir üstünlüğe sahip Fransa takımının başında yer alıyor.

Karşılarında ise, 32'li turda dört kez şampiyon olan Almanya'yı eleyerek dünyanın dikkatini çeken, Gustavo Alfaro yönetimindeki dirençli Paraguay takımı yer alıyor. Fransa, hücumda çok sayıda üst düzey oyuncuya sahip olsa da, 1998’deki tarihi Son 16 maçı – o maçta Les Bleus, La Albirroja’yı yenmek için Laurent Blanc’ın 114. dakikada attığı dramatik altın golüne ihtiyaç duymuştu – Güney Amerikalıların, istikrarsız bir underdog rolünden keyif alacağını kanıtlıyor.

La Albirroja ve Les Bleus buraya nasıl geldi?

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Paraguay, bir önceki turda Almanya’ya karşı tarihi bir sürpriz galibiyet elde ederek yakın futbol tarihinin en ünlü sayfasını yazdı. Strasbourg’un genç yıldızı Julio Enciso’nun normal sürede attığı açılış golünün ardından Alfaro’nun adamları, Avrupa devlerini dramatik bir penaltı atışlarına kadar sürüklemek için şaşırtıcı bir savunma gücü sergiledi; bu penaltı atışlarında kaleci Orlando Gill, masalsı bir ilerleyişi perçinleyen mutlak kahraman olarak öne çıktı.

Fransa ise turnuva boyunca şimdiye kadar tamamen kusursuz ve ezici bir performans sergiledi. Deschamps’ın takımı grup aşamasında Irak ve Norveç’i kolayca alt ettikten sonra, bu ivmeyi 32’li turda İsveç’e karşı 3-0’lık ezici bir galibiyete dönüştürdü. Karşılaştığı her takımı yerle bir eden elektrikli bir hücum hattına sahip olan Fransızlar, çeyrek final grubunda üstünlüğünü ortaya koymaya hazır bir şekilde Philadelphia’ya geliyor.

Takımı sağlamlaştıracak önemli oyuncuların dönüşü ve korkutucu hücum derinliği

Bu maç için yapılan taktiksel hazırlıklar, Güney Amerika ekibi açısından büyük bir destek kazanıyor. Brighton'ın oyun kurucusu Diego Gómez, Almanya maçında aldığı bir maçlık cezasını tamamladıktan sonra resmi olarak kadroda yer alabilir ve Andrés Cubas ile birlikte orta sahanın motoru olarak hemen sahaya dönmesi bekleniyor. Savunmada ise José Canale, tecrübeli savunmacı Gustavo Gómez'in yanında ilk 11'deki yerini koruyarak sağlam bir savunma kalkanı oluşturacak.

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Fransa kadrosunda sağlık sorunu yaşanmıyor; sadece Inter forveti Marcus Thuram’ın hafif bir baldır sorunu var. Kaptan Kylian Mbappé, turnuvanın tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde üst sıralara tırmanırken forvet hattını yönetecek; 10 numaralı pozisyonda ise nefes kesici yaratıcılığıyla Michael Olise ona eşlik edecek. Olise, turnuvada beş asist kaydetti ve Pelé’nin tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok asist rekoruna eşitlenmesine sadece bir asist kaldı.

Maçın gidişatını belirleyecek olan, hızlı kanat rotasyonları ile disiplinli alçak bloklar arasındaki mücadele

Stratejik mücadele, bireysel mükemmelliğe karşı alan kapatma üzerine yoğunlaşacak. Fransa, sahayı genişletmeyi seviyor; kanatlarda Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’nın yıkıcı hızını kullanarak bekleri geriye çekip, ceza sahası içindeki Mbappé için izole pas kanalları açıyor.

Paraguay’ın oyun planı ise orta kanallardaki boşlukları kapatmak üzere tasarlanmış, son derece disiplinli bir savunma bloğu etrafında şekillenecek. Alfaro, Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot’nun pas dağıtımını bozmak için orta sahayı sıkıştırmaya çalışacak ve topu hızla kanatlara, Miguel Almirón ve Enciso’ya aktararak Fransa’yı kontratakta vurmayı hedefleyecek.

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Oturmuş sistemler en zorlu sınava giriyor

Paraguay, son 17 uluslararası maçının 16'sında iki veya daha fazla gol atan, elektrik gibi bir hücum hattına karşı kalesini gole kapatmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

Fransa ise geçiş aşamalarında mutlak konsantrasyon sergilemeli ve savunma hareketlerini ani hücum momentumuna dönüştürmede son derece etkili olduğunu kanıtlamış Paraguay karşısında, erken kontrolün pasifliğe yol açmasına izin vermemelidir.

Paraguay'ın Fransa Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso

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Fransa'nın Paraguay Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Paraguay - Fransa Maçı Önemli İstatistikleri

Paraguay, ikinci kez bir eleme turunu geçmeyi başardı. Almanya'ya karşı kazandıkları zaferden önceki beş denemede elde ettikleri tek başarı, 2010 Dünya Kupası'nda Japonya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında galip gelmeleriydi.

Julio Enciso’nun Almanya’ya attığı gol, Paraguay’ın Dünya Kupası eleme turlarında attığı ilk gol oldu; takım, önceki beş maçında gol atamamıştı.

Fransa’nın bir Güney Amerika takımıyla oynadığı son Dünya Kupası maçı, 2022 finalinde Arjantin’e penaltı atışlarında yenildiği karşılaşmaydı. Bundan önce, 1978 grup aşamasında Arjantin’e 2-1 yenildiklerinden beri, normal sürede ya da penaltı atışlarında CONMEBOL’a bağlı bir takıma karşı mağlup olmamışlardı.

Fransa, Dünya Kupası'nda ilk dört maçını kazanan ikinci kez başardı; bunu daha önce 1998'de başarmıştı. O serinin ardından çeyrek finalde İtalya ile 0-0 berabere kalmış ve penaltı atışları sonucunda yarı finale yükselmişti.

Fransa, Dünya Kupası tarihinde arka arkaya beş maçta üç veya daha fazla gol atan ilk takım oldu.

İsveç maçı, Kylian Mbappé'nin bir FIFA Dünya Kupası maçında iki veya daha fazla gol attığı yedinci maç oldu; bu, diğer tüm oyunculardan daha fazla.

Paraguay’ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Gatito Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira

Defans oyuncuları: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Júnior Alonso, Omar Alderete, José Canale, Alexandro Maidana

Orta saha oyuncuları: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza, Alejandro Romero Gamarra, Braian Ojeda, Maurício Magalhães, Gustavo Caballero

Forvetler: Alex Arce, Miguel Almirón, Isidro Pitta, Ramón Sosa, Gabriel Ávalos, Antonio Sanabria, Julio Enciso

Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Defans oyuncuları: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Forvetler: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Kylian Mbappe, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram

Takım haberleri ve kadrolar

Gustavo Alfaro, bu maç öncesinde Paraguay kadrosunda herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu olmadığını belirtti ve muhtemel kadro da açıklanmadı. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Didier Deschamps da Fransa için mevcut verilerde teyit edilmiş bir eksiklik bildirmedi. Teknik direktör, İsveç maçında Mbappe, Olise, Dembele ve Barcola'nın da yer aldığı sabit bir ilk 11 belirlemişti ve bu kadroda önemli bir değişiklik olacağına dair herhangi bir işaret yok. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda ortaya çıkabilecek son dakika sağlık haberleri buraya eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Paraguay, son beş maçının üçünü kazanarak bu maça karışık bir performansla geliyor. En son sonuçları, Dünya Kupası grup aşamasında Almanya'yı 1-1 mağlup etmeleriydi; bu sonuç, bir üst tura çıkmaları için yeterli oldu. Ayrıca Türkiye'yi 1-0 ve Nikaragua'yı 4-0 yendiler; ancak ABD'ye 4-1 yenilmeleri ve Avustralya ile golsüz berabere kalmaları, turnuva boyunca istikrarsızlık yaşadıklarını gösteriyor. Alfaro'nun takımı bu beş maçta altı gol attı ve beş gol yedi.

Fransa ise son beş maçında beş galibiyetle bu turnuvaya geliyor. Deschamps'ın takımı, son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup ettikten sonra, Norveç, Irak ve Senegal'i yenerek grup aşamasını kusursuz bir şekilde tamamladı. Bu serideki tek Dünya Kupası dışı sonuçları, Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendikleri bir hazırlık maçıydı. Fransa, bu beş maçta 14 gol attı ve sadece iki gol yedi; beş maçın ikisinde kalesini gole kapattı.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki ülke arasındaki kafa kafaya rekabet sınırlı olsa da, Fransa'nın üstünlüğü belirgindir. En son karşılaşma Haziran 2017'de oynanan bir dostluk maçıydı ve Fransa bu maçı 5-0 kazandı. Bundan önce, Haziran 2014'teki bir dostluk maçı 1-1 berabere bitmiş, Mayıs 2008'deki bir dostluk maçı ise golsüz sona ermişti. Kaydedilen üç karşılaşmada Fransa bir kez galip geldi, iki kez berabere kaldı ve altı gol atarken, Paraguay ise bir gol attı.

Puan Durumu

Paraguay, eleme turlarına D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlarken, Fransa ise I Grubu'nu birinci sırada bitirerek grup birincisi olarak bir üst tura yükseldi.