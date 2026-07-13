Paraguay’daki felaket, Almanya Futbol Federasyonu’nun kasasını vurdu… Nagelsmann ise durumu daha da karmaşık hale getirdi

Alman Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda elenmesinin ardından yaklaşık 10 milyon avroluk bir açık öngörüyor; bu rakama, Julian Nagelsmann’a ödenecek tazminatlar veya Jürgen Klopp ile yapılması beklenen sözleşmenin maliyeti dahil değil.

DFB Hazinedarı Stefan Grünwald, Pazartesi günü “Kicker” dergisine verdiği demeçte, 2026 Dünya Kupası katılımından kaynaklanacak tahmini açığın 9,4 milyon avro (11,4 milyon dolar) olduğunu belirtti; ancak muhasebe nedenleriyle nihai rakamın sonbaharda açıklanacağını ekledi.

Alman Futbol Federasyonu, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuva için ihtiyatlı bir mali plan hazırladı. Bu plana göre, oyunculara ödenecek primler ancak son 16 turundan itibaren öngörülmüştür; zira milli takımın son 32 turunda elenmesi, bütçenin dayandığı en kötü senaryo kapsamında yer almaktadır.

Grünwald, “Ancak finale kalırsak kâr elde edebilirdik, bu nedenle kötü bir senaryo gerçekleştiğinde paniğe kapılmamamız için planlama yapmak benim görevimdir” dedi.

Açıklanan bütçe, sözleşmesi 2028’e kadar süren Julian Nagelsmann ve yardımcı ekibinin sözleşme fesih tazminatlarını kapsamıyor; ayrıca, yeni teknik direktör Jürgen Klopp ile sözleşme imzalamak için “Red Bull” şirketine ödenmesi gereken olası ücretler de dahil edilmedi.

“Kicker” dergisi, Nagelsmann ve teknik ekibinin tazminatlarının 6,8 milyon avro olduğunu belirtti. Grünwald, teknik direktör değişikliğinin etkisinin yaz tatilinden sonra mali tahminlerde ortaya çıkacağını belirterek, federasyonun genel bütçesinin “dengeli olacak şekilde tasarlandığını ve ihtiyaç duyulduğunda projelerin küçültülüp değiştirilebileceğini” vurguladı.