D Grubu’nun heyecanı doruğa ulaşırken, Paraguay ve Avustralya 2026 Dünya Kupası’nda karşı karşıya geliyor.

GOAL, Paraguay - Avustralya maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay - Avustralya maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 12 Haziran 2026 ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood 4-1 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara 0-1 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler

Avustralya'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Bilet 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver 2-0 19 Haziran 2025 ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle 2-0 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Paraguay - Avustralya maç biletleri nasıl satın alınır?

Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu

Paraguay - Avustralya maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.

Paraguay - Avustralya maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması beklenmektedir.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar

Ağırlama/VIP: 4.000 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kaliforniya, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir.

Levi's Stadyumu'nda gerçekleşecek bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

Paraguay - Avustralya kafa kafaya rekoru

PAR Son 2 maçları AUS 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Avustralya 1 - 0 Paraguay

Avustralya 1 - 1 Paraguay 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Levi's Stadyumu, "canlı çatı" ve maç günlerinde stadyuma enerji sağlamak için yeterli miktarda elektrik üreten güneş panelleriyle donatılmış olması nedeniyle, dünyanın en çevre dostu stadyumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Stadyum, önemli uluslararası futbol maçları için yaklaşık 71.000 seyirci kapasitesine çıkarılabilir. 1 Temmuz’da oynanacak 32’li tur maçı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası’nda altı maça ev sahipliği yapacak.

Lüks loca kulesinin tepesinde yer alan 27.000 fit kare büyüklüğündeki yeşil çatı, binanın sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur ve havadan yapılan yayınlara benzersiz bir estetik katar.

Silikon Vadisi takımının ev sahipliği yaptığı bu stadyum, on binlerce taraftarın aynı anda içerik izlemesi ve paylaşmasını destekleyecek şekilde tasarlanmış, spor tesisleri arasında en hızlı Wi-Fi bağlantılarından bazılarına sahiptir.