Paraguay - Avustralya maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi's Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

D Grubu'nun heyecanı doruğa ulaşırken, Paraguay ve Avustralya 2026 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere Paraguay - Avustralya maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay - Avustralya maçı ne zaman oynanacak?

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 12 Haziran 2026 Amerika Birleşik Devletleri - Paraguay SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu, Santa Clara Biletler 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Avustralya 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place Stadyumu, Vancouver Bilet 19 Haziran 2025 ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle Bilet 26 Haziran 2026 Paraguay - Avustralya Levi's Stadyumu, Santa Clara Bilet

Paraguay - Avustralya maç biletleri nasıl satın alınır?

Dünya Kupası biletleri için düzenlenen büyük resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Paraguay - Avustralya maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Paraguay - Avustralya maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kaliforniya, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması bekleniyor. Levi's Stadyumu'nda bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Paraguay - Avustralya karşılaştırmalı istatistikleri

PAR Son 2 maçları AUS 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Avustralya 1 - 0 Paraguay

Avustralya 1 - 1 Paraguay 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Levi's Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Levi's Stadyumu, "canlı çatı" ve maç günlerinde stadyuma enerji sağlamak için yeterli miktarda enerji üreten güneş panelleriyle donatılmış, dünyanın en çevre dostu stadyumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Stadyum, önemli uluslararası futbol maçları için yaklaşık 71.000 seyirci kapasitesine çıkarılabilir. 1 Temmuz'daki 32'li tur maçı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası'nda altı maça ev sahipliği yapacak.

Süit kulesinin tepesinde yer alan 27.000 fit karelik yeşil çatı, binanın sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur ve havadan yapılan yayınlara benzersiz bir estetik katar. 🌿

Silikon Vadisi takımının ev sahipliği yaptığı bu tesis, on binlerce taraftarın aynı anda içerik izlemesi ve paylaşmasını destekleyecek şekilde tasarlanmış, spor tesisleri arasında en hızlı Wi-Fi bağlantılarından bazılarına sahiptir.