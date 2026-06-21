Paraguay - Avustralya 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Paraguay - Avustralya: Maç detayları

Dünya Kupası - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Paraguay - Avustralya maçı, 26 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 GMT ve 25 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST'de başlayacak

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Paraguay - Avustralya: Maç bağlamı

Kaliforniya'da oynanacak bu karşılaşma, D Grubu'ndaki her iki takımın da son derece yoğun geçen 2. maç gününün ardından kampanyalarını güçlendirmek veya kurtarmak istemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Grup dinamiklerini baştan sarsan ikinci tur maçlarının ardından – ABD, Avustralya'yı 2-0'lık kusursuz bir galibiyetle ezip geçerek liderliği garantiledi; Paraguay ise Miguel Almirón'un ilk yarıda gördüğü kırmızı karta rağmen Türkiye'yi 1-0'lık dramatik bir galibiyetle mağlup ederek toparlandı – San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, bu yıpratıcı karşılaşmaların ardından taktiksel uyum ve hızlı fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Santa Clara’ya gidiyor.

Avustralya teknik direktörü Tony Popovic, takımının savunma konsantrasyonunu ve etkili verimliliğini sürdürmesini sağlamalı ve sert taktik disiplinini kullanarak grubun ikinci sırasını garantilemelidir. Popovic, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve son derece disiplinli, fiziksel olarak güçlü Güney Amerika savunma hattını aşmak için dinamik hücum oyuncularına ve tehlikeli geçiş oyununa güvenecektir. Karşılarında ise Gustavo Alfaro’nun yönettiği, yapısal olarak sağlam ve her şeyi ortaya koyan bir Paraguay takımı duruyor. Üst düzey fiziksel özelliklere sahip bir kadroya sahip olan La Albirroja, inatçı bir oyun planına ve 2. maç gününde galibiyet golünü atan Matías Galarza ile Julio Enciso’nun öncülüğündeki ölümcül bir kontra atak gücüne sahip; bu güç, maksimum baskı altında kusursuz disiplin gerektiren anlarda en iyi şekilde ortaya çıkıyor.

Son teknoloji ürünü San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı niteliğinde olacak. Her iki takım da geçiş anlarında bir başka savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha blokundaki iletişim ve hızlı dikey takip belirleyici unsurlar olacak. Avustralya, bu maçı Popovic’in demir gibi liderliği altında otomatik eleme hakkını pekiştirmek için ideal bir fırsat olarak görecek; Paraguay ise korkusuz ruhunu bir silaha dönüştürmek, Almirón’un cezasını telafi etmek ve rakibini geçmek için hayati önem taşıyan tam puanlı bir sonuç elde etmek amacıyla sahaya çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, eleme turlarına kalmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı belirleyecek.

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İki takım 2. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

ABD 2–0 Avustralya

Tony Popovic’in takımı, Seattle Stadyumu’nda savunma açısından zor anlar yaşadı; ev sahibi takımın etkili hücum performansı karşısında 2-0’lık ağır bir yenilgiye mahkum oldu. Geri dönüş yapıp grupta varlığını hissettirmek isteyen Socceroos, maça savunma istikrarı arayışıyla başladı ancak akıcı bir Amerikan pres karşısında orta sahada düzenli fırsatlar yaratmakta zorlandı.

Avustralya'nın oyun düzeni, 11. dakikada gelen acı bir kendi kalesine golle erken bozuldu ve bu gol, tüm ivmeyi ev sahibi takıma kazandırdı. Popovic'in oyuncuları, ilk yarının büyük bir bölümünde sağlam fiziksel yapısına güvenerek rakibin geçiş yollarını tamamen kesmeyi başardı; ancak devre arasına girmeden hemen önce, Alex Freeman'ın 43. dakikada attığı etkili golle, takımın yapısal organizasyonu baskı altında çöktü. Maçın son dakikalarında sayısını ileriye kaydırıp oyun düzenini değiştirmesine rağmen Avustralya, inatçı Amerikan savunmasını aşamadı ve son maç gününde grup sıralamasını korumak için savunmaya çekilmek zorunda kaldı.

Türkiye 0-1 Paraguay

Gustavo Alfaro'nun öğrencileri, San Francisco Bay Area Stadyumu'nda son derece disiplinli ve hakimiyet kuran bir performans sergileyerek, kusursuz bir şekilde kalesini gole kapatıp Türkiye'yi 1-0'lık hayati bir galibiyetle geride bıraktı. La Albirroja, maçın başından itibaren skoru tamamen kontrol altına aldı ve 2. dakikada orta saha oyuncusu Matías Galarza'nın kusursuz vuruşuyla skoru açtı.

Ancak, kusursuz taktik planları, ilk yarıın uzatma dakikalarında takımın kilit ismi Miguel Almirón’un doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla büyük bir engelle karşı karşıya kaldı. İkinci yarıyı bir kişi eksik oynamak zorunda kalan Paraguay, sağlam yapısal organizasyonuyla maçı tamamen ele geçirdi. Alfaro’nun savunma düzeni, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi yıldız oyuncuların tehditlerini mükemmel bir şekilde etkisiz hale getirdi; orta sahadaki boşlukları kapattı ve geçiş yollarını daralttı. Alfaro’nun kahramanca savunması, kalan dakikaları başarıyla tamamlayarak üç puanı garantiledi ve D Grubu’nda hayati bir can simidi elde etti.

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Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

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Avustralya (Tony Popovic)

Popovic, Socceroos’un turnuvada kritik bir başlangıç ivmesi yakalamasını sağlayan cesur ve yüksek tempolu hücum planından vazgeçmesine gerek yok. Dikey hareketler, keskin kanat rotasyonları ve akıcı hücum seçeneklerinin sağladığı mükemmel geçiş oyunu, Avustralya’nın dünya sahnesinde maçları kontrol etmek için gerekli taktiksel araçlara sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ancak Popovic, top hakimiyetini verimli bir şekilde elinde tutan takımlara karşı takımının savunmada tam konsantrasyonunu sürdürmesini sağlamalıdır. Bir önceki maçta, Avustralya’nın agresif hücum düzeni, beklerin son üçte bir bölgeye derinlemesine ilerlemesi nedeniyle zaman zaman geniş boşluklar ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu da ABD’ye karşı 2-0’lık zorlu bir yenilgiye yol açmıştı. Etkileyici bir fiziksel ve atletik yapıya sahip Paraguay karşısında, topun geçiş sırasında kolayca kaybedilmesi ölümcül olacaktır. Popovic’in yapacağı en önemli ayarlama, defansif orta saha pivotuna odaklanmalıdır; özellikle de orta saha oyuncularından, orta sahadaki boşlukları kapatmak ve Güney Amerikalı kontratak oyuncularının stoperlerini izole etmesini önlemek için katı bir pozisyon bilinci sergilemelerini talep etmelidir.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro’nun, takımının maçın ilk bölümlerinde oyunu domine etmesini sağlayan pragmatik oyun şablonunu tamamen ortadan kaldırmasına gerek yok; zira ilk yarıda Miguel Almirón’un gördüğü kırmızı kart, Türkiye karşısında 1-0’lık galibiyeti korumak için zorlu bir savunma mücadelesi vermeye zorlamıştı. Temel savunma yapısı ve orta sahanın fiziksel gücü hâlâ güvenilir varlıklar olarak duruyor, ancak 3. maç günü, cezalı oyun kurucusu olmadan takımın topu nasıl kontrol edip ilerleteceği konusunda keskin bir hücum ayarlaması gerektiriyor.

Avustralya’nın agresif yüksek blok karşısında, tamamen yatay kalmak ya da orta sahada topu çok yavaş dolaştırmak, sürdürülemez bir yorgunluğa ve öngörülebilir hücum yollarına yol açacaktır. Alfaro’nun taktiksel ayarlaması orta sahasına odaklanmalı ve Matías Galarza gibi deneyimli orta saha liderlerine, topu kazandıklarında çok daha yüksek dikey hızla ileriye taşımaları talimatını vermelidir. Paraguay ilerlerken, Avustralya’nın ilerleyen beklerinin boş bıraktığı kanat alanlarını agresif bir şekilde kullanmalıdır. Dinamik kanat beklerinin patlayıcı ve direkt üst üste binme koşularını kullanarak Avustralya savunma hattını genişletmek, rakibin kompakt yapısını parçalamak için kritik öneme sahip olacaktır. Bu kanat genişlemesi, takımın simgesi Julio Enciso’nun yararlanabileceği değerli boşluklar yaratmak ve hücumun orta saha trafiğinde tamamen boğulmasını önlemek açısından hayati önem taşır.

3. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Paraguay takım haberleri

Alfaro’nun son teknoloji ürünü San Francisco Bay Area Stadyumu’na giderken karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, zorunlu bir taktiksel yeniden düzenlemeyi yönetirken takımının son üçte bir sahadaki verimliliğini artırmak. Güney Amerikalılar, Türkiye’ye karşı aldıkları kahramanca 1-0 galibiyetten yeni sakatlık endişeleri olmadan çıkmış olsa da, takımla ilgili en önemli haber, ilk yarıda gördüğü kırmızı kart nedeniyle otomatik olarak cezalı duruma düşen, takımın sembolü olan oyun kurucu Miguel Almirón’un kadroda yer alamamasıdır.

Paraguay, kendini kanıtlamış 4-2-3-1 taktik düzeni etrafında bir oyun kuracak. Kaleci Orlando Gill, muhteşem performansının ardından kaleyi koruma görevini sürdürecek. Stoperler Omar Alderete ve Gustavo Gómez savunma ikilisini oluşturmaya devam edecek; sol kanatta Junior Alonso, sağ kanatta ise Juan Cáceres yer alacak.

Orta saha düzeni, büyük ölçüde orta sahadaki baskı ve defansif korumaya dayanıyor. Andrés Cubas ve 2. maç gününde gol atan Matías Galarza – ki sarı kart gördüğü için dikkatli oynamak zorunda – çift pivotlu orta sahanın belkemiğini oluşturacak. Onların önünde, Julio Enciso orta sahada yaratıcılık görevini üstlenecek; sağ kanatta ise Diego Gómez yer alacak. Almirón’un cezalı olması nedeniyle Alfaro, sol kanattaki boşluğu doldurmak için yedek kulübesine bakmak zorunda kalacak. Forvet hattında ise hedef adam Isidro Pitta, orta hücum kanallarını sağlamlaştırmak üzere forvet hattını kendinden emin bir şekilde yönetecek.

Avustralya takım haberleri

Popovic, takımını D Grubu’ndan doğrudan elemeyi garantilemek üzere hazırlarken, kendisi de aynı derecede karmaşık bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya. Socceroos ile ilgili en çok konuşulan konu, ABD’ye karşı alınan 2-0’lık yenilginin fiziksel ve psikolojik etkilerinin üstesinden gelmek; bu maç, savunma hattında önemli bir disiplin sorunu yaratmıştı.

Avustralya’nın temel yapısı, son derece disiplinli ve esnek bir 5-4-1 dizilişi etrafında şekillenecek. Savunmada, stoperler Cameron Burgess (kendi kalesine attığı golün etkisinden kurtulmaya çalışan), Harry Souttar ve Alessandro Circati, üçlü savunma hattının merkezinde yer alacak. Bu üçlünün kanatlarında ise sol kanatta Jordan Bos ve sağ kanatta Jason Italiano yer alacak. Bos, Souttar, Circati ve Italiano'nun hepsi 2. maç gününden sarı kart cezasını sürdürdükleri için bu savunma hattının son derece disiplinli olması gerekiyor. Genç kaleci Patrick Beach, kaleyi korurken takıma sağlam bir koruma sağlamaya devam edecek.

Orta saha, oyunun temposunu kontrol etmeye ve top hakimiyetini yeniden kazanmaya çalışacak. Paul Okon-Engstler ve Aiden O'Neill orta sahada kalkan görevi üstlenecek; sol kanatta Nishan Velupillay, sağ kanatta ise tecrübeli Matthew Leckie, top hakimiyetini hızlandırmak için bu ikilinin yanlarında yer alacak. Forvet hattında ise yoğun bir görev bekliyor; tek forvet olarak sahaya çıkacak Mohamed Touré, orta kanalları yönetecek ve Paraguay’ı kontratakta cezalandırmak için gerekli olan son üçte birlik alanda fiziksel üstünlük ve geçişlerdeki canlılığı sağlayacak.

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Paraguay - Avustralya maçının kilit ikilileri

Julio Enciso - Harry Souttar

Gustavo Alfaro'nun hücumunun tehlikeli bir odak noktası haline gelen Julio Enciso, Paraguay'ın forvet hattının son derece enerjik ve kendine güvenen bir lideri olmaya devam ediyor. Enciso, Türkiye karşısında forvetin arkasında kusursuz bir performans sergileyerek yaratıcı hücumları yönetti. Avustralya’nın fiziksel olarak baskın savunma düzenini kırmak için Enciso’nun rolü hayati önem taşıyacak; akıllı hareketleri, patlayıcı dripling yeteneği ve bitmek bilmeyen çalışma temposunu kullanarak rakip stoperleri geriye çekmeli, markajcıları pozisyonlarından uzaklaştırmalı ve Diego Gómez gibi kanat oyuncularının yararlanabileceği hayati son üçte bir alan kanallarını açmalıdır.

Onu durdurma görevi, Tony Popovic’in savunma hattının hayati bir dayanağı olan stoper Harry Souttar’a düşüyor. Souttar, Avustralya’nın bir önceki maçında merkez bloğunu idare ederek, ABD karşısında maruz kaldıkları yoğun baskı altında üçlü savunmayı bir arada tutmaya çalıştı. Avustralya’nın savunma yapısı zor anlar yaşadı ve sarı kartlar birikti; ancak Souttar, üst düzey forvetlere karşı koyabilecek birinci sınıf fiziksel özelliklere ve hava topu hakimiyetine sahip. Cameron Burgess ve Alessandro Circati ile birlikte orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, pozisyonunu iyi kullanarak Enciso’nun keskin orta saha koşularını etkisiz hale getirmeli ve Paraguay’ın erken geçiş momentumunu kazanmasını engellemelidir.

Matías Galarza - Aiden O'Neill

2. maç gününde Paraguay orta sahasının mutlak kalbi ve dinamik motoru olan Matías Galarza, La Albirroja adına top hakimiyetinin ritmini belirlemek ve rakip savunma hatlarını aşmakla görevlendirilmiştir. Galarza, Türkiye karşısında orta sahanın kalbinde ustaca oynadı; ileriye çıkarak takıma hayati bir fiziksel ivme kazandırdı ve maçın tek golünü atarak skora adını yazdırdı. Avustralya karşısında ise öncelikli hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, topu dikey yönde yüksek hızla dağıtmak ve takım arkadaşlarının kanatlardan yaptığı patlayıcı koşuları beslemek olacak. Galarza’ya dönüp savunma hattıyla yüzleşmesi için zaman ve alan tanınırsa, oyun görüşü Avustralya’nın savunma bloğunu kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı yaratıcı ritmi bozmak isteyen isim ise Avustralya’nın öne çıkan orta saha oyuncusu Aiden O’Neill. 2. maç gününde takımın orta sahasının belkemiği olarak görev yapan O’Neill, ABD karşısında zorlu bir karşılaşmada taktiksel koruma sağlamaya çalıştı. Topun olmadığı anlardaki defansif çalışması ve geçiş dönemlerindeki disiplini, San Francisco Bay Area Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. O'Neill, orta saha partneri Paul Okon-Engstler ile birlikte pozisyonunu agresif bir şekilde yöneterek orta sahadaki boşlukları daraltmalı, Galarza'nın oyun kurma mekanizmalarına baskı yapmalı ve üçlü savunmasını korumalıdır. Böylece Güney Amerikalıların orta sahayı tamamen domine etmesini ve Avustralya'yı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

D Grubu’ndaki sıralama nasıl görünüyor?

İkinci tur maçlarının ardından D Grubu, oldukça değişken ve rekabetçi bir yapıya kavuştu. ABD, Avustralya’yı 2-0’lık net bir galibiyetle mağlup ederek eleme turlarına çıkmayı resmen garantiledi ve altı puanla +5 gol farkıyla rahat bir şekilde liderliği elinde tutuyor.

Bu sonuçla Avustralya, üç puan ve tamamen sıfır (0) gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor; La Albirroja’nın Türkiye’ye karşı 1-0’lık zorlu bir galibiyet almasının ardından, Avustralya, Paraguay (üç puan, −2 gol farkı) ile puan açısından eşit durumda. Türkiye ise sıfır puanla tablonun en altında kalmaya devam ediyor. San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak bu 3. Maç Günü karşılaşması, her iki ülke için de son tur maçlarına girerken otomatik olarak eleme turlarına kalmak ya da wild card senaryolarını kurtarmak için verdikleri mücadelede matematiksel açıdan mutlak bir dönüm noktası niteliğinde.

Avustralya kazanırsa

Popovic'in takımının galibiyeti, Socceroos'u 6 puana taşıyacak ve grubu ikinci sırada tamamlayarak 32'li tur için otomatik olarak eleme hakkını anında garantileyecektir. Aynı anda oynanacak ABD-Türkiye maçının sonucuna bağlı olarak, büyük farkla bir galibiyet ve ABD'nin mağlubiyeti, teorik olarak Socceroos'a grup birinciliği için uzak da olsa bir şans verebilir; ancak gol farkı açısından ABD büyük avantaj sahibidir. Buna karşılık, bu sonuç Paraguay'ı 3 puanda dondurur ve kaderini tamamen üçüncü sıradaki wild-card sıralamasına bırakır; burada 3 puan ve negatif gol farkı, tur atlamayı son derece belirsiz hale getirir.

Paraguay kazanırsa

Alfaro’nun oyuncuları üç puanı da alırsa, Güney Amerika ekibi grup aşamasında muhteşem bir geri dönüşe imza atmış olacak. Altı puana ulaşması, Paraguay’ın Avustralya’yı geçmesine ve grup ikincisi olarak maksimum psikolojik ivmeyle 32’li turlara doğrudan yükselmesini sağlayacaktır. Tersine, bu senaryo Avustralya'yı 3 puanda sıkıştıracak ve wild-card sıralamasından zor da olsa bir şans yakalayabilmek için diğer gruplardaki sonuçların kendi lehine gelişmesine güvenmek zorunda kalacaktır.

Beraberlik senaryosu

Kaliforniya'da alınacak bir puan, Avustralya'yı 4 puanla rahat bir konuma getirecek ve Paraguay'a karşı sahip olduğu üstün tarafsız saha gol farkı göz önüne alındığında, grup ikincisi olarak tur atlamak için en iyi pozisyona yerleştirecektir. Paraguay için ise 4 puana ulaşmak, takımı üçüncü sırada tutacaktır. Beraberlik, matematiksel olarak hemen elenmeyi önlese de, dört puan ve −2 gol farkıyla üçüncü sırada bitirmek, onları diğer grupların sonuçlarını beklemek zorunda bırakır; ancak tarihsel olarak bakıldığında, dört puanlık bir toplam, 32'li turda wild-card bileti için yarışmak üzere makul bir güvenlik yastığı sağlar.

Takım haberleri ve kadrolar

Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, muhtemel ilk 11’i henüz açıklamadı; mevcut kadro verilerinde şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça, yeni bilgiler geldikçe güncellemeler eklenecektir.

Avustralya teknik direktörü Tony Popovic de kadro planlarını gizli tuttu. Socceroos'ta herhangi bir sakatlık veya ceza durumu teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu açıklanmadı. Maç yaklaştıkça takımla ilgili yeni haberler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Paraguay, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet kaydetti. Dünya Kupası serüvenine 5 Haziran'da Nikaragua'yı 4-0 mağlup ettikleri hazırlık maçı sonrasında, 13 Haziran'da ABD'ye 4-1 yenilerek başladı. Daha önceki sonuçlar arasında Fas'a 2-1 yenildikleri bir hazırlık maçı, Yunanistan'ı 1-0 mağlup ettikleri maç ve Kasım 2025'te Meksika'yı 2-1 yendikleri maç yer alıyor. Paraguay, bu beş maçta dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Avustralya, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birinde yenildi. En son 14 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Bundan önce, 6 Haziran'da İsviçre ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kalmış, 31 Mayıs'ta ise Meksika'ya 1-0 yenilmişti. Daha önceki sonuçlar arasında, her ikisi de Mart ayında oynanan Curacao'ya karşı 5-1'lik galibiyet ve Kamerun'a karşı 1-0'lık galibiyet yer alıyor. Avustralya, bu beş maçta dokuz gol attı ve üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

PAR Son 2 maçları AUS 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Avustralya 1 - 0 Paraguay

Avustralya 1 - 1 Paraguay 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Mevcut verilere göre iki takım iki kez karşı karşıya geldi. En son karşılaşma 9 Ekim 2010'da gerçekleşti ve Avustralya, dostluk maçında Paraguay'ı 1-0 yendi. Kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise 7 Ekim 2006'da yine bir dostluk maçı olarak oynandı ve 1-1 berabere sonuçlandı. Avustralya, bir galibiyet ve bir beraberlikle her iki maçta da üstünlük sağladı.

Puan Durumu



