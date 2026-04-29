Paraguay 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Yaz aylarında Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek Paraguay taraftarları için Batı Kıyısı en uygun seçenek; zira takımın grup maçlarının üçü de Kaliforniya'da oynanacak. Ancak işlerin kolay olmayacağının da farkındalar, özellikle de turnuvaya ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynayacakları açılış maçı göz önüne alındığında.

Paraguay'ın Avrupa'da forma giyen oyuncuları Antonio Sanabria (Cremonese) ve Julio Enciso (Strasbourg), takımlarının başarılı eleme kampanyası sırasında golcü olarak parlamış olabilirler, ancak MLS'deki yıldızlarından Miguel Almiron (Atlanta United) ve Andres Cubas (Vancouver Whitecaps) da hayati roller oynadılar ve yaz geldiğinde Kuzey Amerika'nın ilgi odağı olacaklar.

Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00) SoFi Stadyumu (Los Angeles) Bilet 19 Haziran Cuma Türkiye - Paraguay (21:00) Levi's Stadyumu (San Francisco) Bilet 25 Haziran Perşembe Paraguay - Avustralya (19:00) Levi's Stadyumu (San Francisco) Bilet

2026 Paraguay Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Paraguay 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Paraguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'dan ne beklemeli?

Paraguay, 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda oynayan on üç ülkeden biri olabilir, ancak yıllar boyunca sadece ara sıra turnuvaya katıldı. 1986 Meksika'da eleme turlarına ulaşması unutulmazdı, ancak 1998'e kadar Dünya Kupası'nın düzenli katılımcıları olamadılar. 1998, beyaz-kırmızılıların dört ardışık katılımının ilkiydi.

Bu dört ardışık kampanyanın üçünde Paraguay, grubundan çıkmayı başardı ve ilerleyişi 2010 Güney Afrika'da zirveye ulaştı; burada son 8'e kalarak, daha sonra şampiyon olacak İspanya'ya sadece 1-0 yenildi.

Ancak Los Guaranies bu başarıyı devam ettiremedi ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratarak sonraki Dünya Kupaları’na katılamadı. Tabii, şimdiye kadar öyleydi. Bu yaz Paraguay için tarihi bir dönem olacak; 2030 Dünya Kupası kapsamında Asunción’da Dünya Kupası’nın yüzüncü yıl maçına ev sahipliği yapacakları için, Kuzey Amerika’da iyi bir performans sergilemek isteyeceklerdir.

Paraguay, ABD topraklarında oynadığı tüm Copa America 2024 grup maçlarını kaybetmesine rağmen, kalan 2026 Dünya Kupası eleme maçlarına yetişecek şekilde etkileyici bir geri dönüş yaptı. Yeni teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde, Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasında 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladılar ve bu süreçte Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı kendi sahalarında mağlup ettiler.

Paraguay 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Paraguay maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasındaki her maçta takımınızı canlı izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

"Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: