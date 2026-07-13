Paradis, Arjantin'e iltifat ettiği yönündeki suçlamalara yanıt verdi: İnsanların ne dediği umurumuzda değil!

Arjantin Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası’nın son şampiyonuna hakemler ve FIFA tarafından kayırıldığı yönündeki artan suçlamalara yanıt vererek, Albiceleste lehine herhangi bir tarafgirlik olduğunu şiddetle reddetti.

Pazar akşamı Arjantinli basınla düzenlediği basın toplantısında, açıkça rahatsız olduğu görülen eski Boca Juniors oyuncusu, “Tartışmanın nereden çıktığını anlamıyorum. Kurallar açık, rakip sakatlık numarası yaptı ve ben ona dokunmadım, karar doğruydu” dedi.

Paredes’in açıklamaları, turnuvanın başlamasından bu yana Arjantin milli takımının maruz kaldığı geniş çaplı eleştiriler dalgasının ortasında geldi. Dünya çapında birçok futbolsever, hakemlerin ve FIFA’nın Arjantin’in şampiyonluğu yeniden kazanmasını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarına inanıyor.

Şampiyonun oynadığı maçlarda birçok hakem kararı geniş tartışmalara yol açtı. Bunların en önemlileri, son 16 turunda Mısır kalesine atılan Arjantin golünün iptal edilmesi ve çeyrek final maçında İsviçreli Breel Embolo’nun oyundan atılmasıydı; bu karar, birçok kişi tarafından tartışmalı olarak değerlendirildi.

İsviçre teknik direktörü Murat Yakin, turnuvadan elendikten sonra hakemin kararını sert bir şekilde eleştirerek şöyle demişti: “Arjantin’den çok daha iyiydik. Futbol kazanmadı. Hiçbir gerekçesi olmayan bir hata yüzünden cezalandırıldık; bu masum bir durumdu, kasıtlı değildi. Hakemin hatası planımızı tamamen mahvetti.”

İsviçreli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Açıkça bir temas vardı ve hakemin ve video yardım sisteminin nasıl bu sonuca vardığını anlamıyorum. İsviçre’nin haksızlığa uğradığını hissetmesi gayet doğal.”

Paradis ise bu suçlamalara kararlı bir şekilde yanıt vererek şunları vurguladı: “İnsanların ne dediği umurumuzda değil. Ne yazık ki insanlar konuşmaya devam edecek ve bu oyunun bir parçası. Bizim yapacağımız şey sahada cevap vermektir.”

Turnuva boyunca muhteşem bir performans sergileyen Paredes’in, önümüzdeki Çarşamba akşamı İngiltere ile oynanacak yarı final maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor. Bu karşılaşmada hakem kararları, taraftarlar tarafından bir kez daha mercek altına alınacak.